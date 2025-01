Odkrivanje nagrajenega oljčnega olja v južnem višavju Brazilije

Ogromen park, posvečen naravi in ​​oljkam, ki se nahaja v osrčju najjužnejše brazilske države Rio Grande do Sul, je postal vir nagrajenih ekstra deviško olivno olje.

Park, ki se razteza na desetine hektarjev, je poleg tisočih oljk dom raznolikim vrstam rastlin in živali. Vsako leto se več sto tisoč obiskovalcev čudi njenemu naravnemu sijaju.

Parque Olivas do Gramado leži v bujnih zelenih gričih regije Caí River, približno dve uri severno od Porto Alegreja. Oljčni park, uradno odprt za obiskovalce pred šestimi leti, temelji na bogati družinski tradiciji.

"Park je decembra praznoval svojo šesto obletnico,« je povedal André Bertolucci, solastnik Olivas do Gramado. ​,war"Toda temelji, vključno s turistično infrastrukturo, dostopnimi cestami, oljčnimi nasadi, stroji in opremo, so bili postavljeni sredi leta 2010, ko so bile izvedene prve naložbe na naši družinski posesti za uresničitev velikih sanj.«

Od leta 2023 je Olivas do Gramado prejel dve zaporedni srebrni nagradi NYIOOC World Olive Oil Competition izdaje za svojo občutljivo mešanico oljk Arbequina, Picual, Frantoio, Koroneiki, Ascolana in Manzanilla.

Družina je črpala iz strokovnega znanja patriarha Pedra Bertoluccija, ki je promoviral turizem v Braziliji od osemdesetih let prejšnjega stoletja.

"Skupaj z bratoma in sestrama Paulo in Danielom ter našo pokojno mamo Susano Bertolucci smo obiskali oljčne nasade v državah, kot so Portugalska, Španija in Italija, in opazili, da je gojenje oljk v Braziliji še vedno v zgodnji fazi,« je dejal Bertolucci.

Takrat je bilo to oleoturizem postala gonilna sila novega projekta.

Med turistično ponudbo v Olivas do Gramado je priložnost za obiskovalce, da ustvarijo lastne mešanice oljčnega olja. (Foto: Olivas do Gramado)

"Videli smo edinstveno priložnost, da z Brazilci delimo fascinanten proces proizvodnje visokokakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja, okrepljen z vrsto gastronomskih, pustolovskih, kontemplativnih in zabavnih izkušenj, ki zdaj tvorijo jedro dejavnosti v Olivas do Gramado,« je dejal Bertolucci. .

"V parku se lahko obiskovalci pridružijo senzorično usklajeni degustaciji in poskusijo do sedem različnih oljčnih olj in aromatičnih poparkov, od katerih je vsaka povezana s posebnimi živili,« je dodal. ​,war"Med dnevnimi predstavitvami, ki potekajo v petih sejah v našem avditoriju s 40 sedeži, naši sommelierji vodijo mini tečaje o oljčnem olju, ki obravnavajo teme, kot so obiranje, ekstrakcija, senzorične lastnosti, goljufije, kemična analiza in uvod v senzorično ocenjevanje.«

Družina Bertolucci je investirala tudi v turistični vlakec Olivas Express, ki potuje skozi oljčni nasad, medtem ko turistični vodič opisuje sajenje, upravljanje oljčnega nasada in žetev.

"Februarja in marca gostimo dogodek Nostra Oliva, kjer obiskovalci sodelujejo pri obiranju oljk in pridobivanju olja ter celo ustekleničijo lastno tekoče zlato,« je povedal Bertolucci.

"Dan se zaključi s pogledom na sončni zahod nad kanjoni, gostujočimi DJ-ji, razkošnimi predjedimi in seveda našo sveže pripravljeno nefiltrirano olio novo, «Je dodal.

Po Bertoluccijevih besedah ​​Olivas do Gramado privabi 250,000 obiskovalcev letno, zaradi svoje lokacije v priljubljeni lokalni turistični destinaciji.

Njegov lastnik ocenjuje, da četrt milijona ljudi letno obišče Olivas do Gramado, da bi spoznali oljčno olje in uživali v slikoviti pokrajini. (Foto: Olivas do Gramado)

"Te sanje so se uresničile v Atlantskem gozdu in ponujajo dih jemajoče poglede na kanjone Pedras Brancas na podeželju Gramada, območju, ki ga je oblikovala italijansko-nemška kolonizacija v regiji Hortênsias v Rio Grande do Sulu,« je dejal Bertolucci.

Olivas do Gramado obdeluje 29 hektarjev oljčnih nasadov s približno 12,600 oljkami, vključno z oljkami Arbequina, Koroneiki, Ascolana in Manzanilla. Na posestvu gojijo tudi dodatne španske, grške in italijanske sorte.

Večina oljk je starih okrog 10 let, nekaj tudi mlajših. Ko ta drevesa dozorijo, podjetje pričakuje znatno povečanje pridelka oljk.

Izbira ustreznih kultivarjev je bila ključna za uspeh projekta.

"Veliko smo se naučili od Urugvaja, zlasti od Urugvajskega oljčnega združenja (Asolur) in fakultete za kemijo Univerze Urugvajske republike,« je dejal Bertolucci.

"Urugvaj ima dolgo zgodovino gojenja oljk v Južni Ameriki in služi kot odlična referenca za brazilsko oljkarstvo zaradi podobnosti v terroirjih,« je dodal. ​,war"To nam je zelo pomagalo izbrati sorte, ki so najbolj primerne za našo zemljo v Serra Gaúcha.«

Po Bertoluccijevih besedah ​​je ohranjanje okolja eno od temeljnih načel brazilskega gojenja oljk.

"V Olivas do Gramado so popolnoma ohranjeni vsi obrežni gozdovi, ki zagotavljajo zaščito nasada pred glivami, listnimi ušmi, luskavci in drugimi boleznimi, ki bi lahko prizadele oljke,« je dejal.

"Velik del turistične infrastrukture napaja fotovoltaična elektrarna, ki uporablja sončne celice za pridobivanje zelene energije za mlin, laboratorij, trgovino in restavracijo,« je dodal Bertolucci.

Poleg tega podjetje pridobiva vodo iz izvirov in arteških vodnjakov. Olivas do Gramado daje velik pomen tudi obdelavi odpadkov.

Močno deževje prejšnjo pomlad je povzročilo majhno letino in zgodovinsko nizko proizvodnjo oljčnega olja v Rio Grande do Sul. (Foto: Olivas do Gramado)

"Vsi organski odpadki iz restavracij se kompostirajo in kasneje uporabijo kot gnojilo za oljčne nasade in ekološke vrtove,« je dejal Bertolucci. ​,war"Neorganske odpadke, kot so karton, aluminij in plastika, zberemo, sortiramo in shranimo v zabojnike, preden jih pošljemo v recikliranje.«

"Izkupiček od prodaje teh materialov se ponovno vloži v vzdrževanje smetnjakov in zabojnikov, turističnih znakov in okoljskega izobraževanja za naše osebje,« je dodal.

Podjetje upravlja tudi čistilno napravo za odpadne vode, ki jo je Bertolucci opisal kot ​,war"najsodobnejše.” Rastlina pretvarja odpadno vodo v sivo vodo, ki se uporablja za zunanje čiščenje.

"Poleg tega več kot 49 hektarjev trajnih ohranitvenih območij zagotavlja popolno ohranitev flore in favne regije,« je dejal.

Po besedah ​​Bertoluccija se pridelovalci oljk v regiji Serra Gaúcha soočajo z dvema velikima izzivoma, vključno s kislo bazaltno prstjo, ki ima visoko vsebnost aluminija in zahteva redno apnenje.

"Drugi izziv je strm teren, ki otežuje namestitev senčil in žetev,« je opozoril Bertolucci.

Kljub znatnim naložbam v preteklih letih, skrbnemu načrtovanju in dobrim kmetijskim praksam pridelovalci v regiji ostajajo občutljivi na vse večjo nepredvidljivost vremena.

"Leta 2023 je močno deževje od septembra do avgusta zmotilo faze cvetenja, opraševanja in oploditve oljk v južni Braziliji,« se je spomnil Bertolucci. ​,war"Le nekaj pridelovalcev je imelo leta 2024 uspešne letine, kar je bilo razočaranje. Uradna otvoritev trgatve 2024 je bila v Olivas do Gramado, saj nas je naša mikroklima ščitila pred resnimi vplivi, s katerimi se sooča večina proizvajalcev gauča.”

"Maja 2024 pa smo se soočili z največjo podnebno tragedijo v zgodovini države. Nalivi povzročila poplave, plazovi in ​​poškodbe infrastrukture, tudi na našem posestvu, kjer je bila uničena glavna dostopna cesta,« je dodal. ​,war"Morali smo odpreti sekundarno cesto in izvesti znatna vlaganja v popravilo poškodovane.”

"Kljub tem oviram smo decembra letos ponovno odprli glavno dostopno cesto in nismo imeli večjih težav s turističnimi objekti, mlinom ali oljčnim nasadom,« je nadaljeval Bertolucci.

Drugi izzivi izhajajo iz bolezni, ki lahko prizadenejo oljke.

"V Serra Gaúcha je zaradi visoke vlažnosti in pogoste megle potrebno skrbno spremljanje gliv, ki se zlahka širijo v tem okolju,« je pojasnil Bertolucci. ​,war"Druge bolezni, kot so luskarji, listne uši in bele mušice, so manj pogoste. Da bi ohranili naš oljčni nasad zdrav, uporabljamo predpisane fungicide in insekticide za zaščito dreves.«

"Trenutno preizkušamo ekološke izdelke iz Poljske na delih našega oljčnega nasada, da bi ocenili možnost prehoda na sistem ekološke pridelave v prihodnosti,« je dodal.

Naslednji korak vključuje nadaljnjo širitev, s šestimi dodatnimi hektarji oljčnih dreves, ki naj bi kmalu začela pridelavo.