Suša in nepravočasen dež povzročata slabo letino v Urugvaju

Dve leti od zgodovinska suša ki mu je sledil dež med obiranjem, in naravni nadomestni cikel rodnosti oljčnega drevesa sta povzročila znaten upad proizvodnje v majhni južnoameriški državi Urugvaj.

Gonzalo Aguirre, večkrat nagrajeni producent Olivares de Santa Laura in predsednik Urugvajskega oljčnega združenja (Asolur) je ocenil, da bo proizvodnja leta 500,000 padla na 458 litrov (2024 ton) oljčnega olja, kar je 78-odstotno zmanjšanje v primerjavi z lanskim letom. odlična letina in 72 odstotkov pod petletnim povprečjem.

"Letina je bila zelo, zelo nizka,« je dejal. ​,war"Deloma je bila kriva lanska suša, ki ni omogočila, da bi bili poganjki pripravljeni za gojenje oljk. Prav tako je pri nekaterih pridelovalcih negativno vplivalo na letino, ker je veliko deževalo in so izgubili oljke.«

Laura Da Trindade, direktorica vedel v jugovzhodnem celinskem departmaju Lavalleja potrdili, da je bila letošnja letina bistveno nižja od prejšnje.

"Naša letina je bila v primerjavi z lansko letom slaba, a ne tako slaba kot država na splošno,« je dejala. ​,war"Pobrali smo 75 odstotkov sadja glede na pretekli dve leti, ki sta bili dobri letini.«

"Največji problem je bilo kopičenje nafte, ki se je v primerjavi s prejšnjimi leti znatno zmanjšalo,« je dodal Da Trindade. ​,war"Bili smo v povprečju pri desetih odstotkih, medtem ko smo bili prej pri 13 do 14 odstotkih. Pomembna razlika je bila vidna v količini pridobljenega olja.”

Ker se je proizvodnja zmanjšala z 11 ton leta 2023 na sedem ton leta 2024, je Da Trindade dejal, da je eden glavnih izzivov podjetja znižanje proizvodnih stroškov, da bi ublažili vplive nižjega pridelka.

"Letošnji izzivi so bili poskušati znižati stroške pridelka, saj smo vedeli, da bo slabo, pa tudi, da bo manj povpraševanja po storitvah v naši oljarni zaradi pomanjkanja sadja v regiji,« je povedala. ​,war"To je močno povečalo naše proizvodne stroške in je bil eden od razlogov, zakaj smo se letos odločili za mehanizacijo žetve z dežniki, da bi zmanjšali stroške in čas žetve.«

Medtem ko je večina proizvajalcev imela bistveno nižje donose, je María Vittoria, direktorica Pique Roto v sosednjem departmaju Floride je dejala, da se je njena proizvodnja povečala, ko so nedavno posajena drevesa dozorela.

Pique Roto v južnem osrednjem departmaju Floride je med redkimi proizvajalci, ki so letos zabeležili povečanje proizvodnje. (Foto: Pique Roto)

"Za nas je bila letina leta 2024 zelo dobra, dosegla je 190 ton pridelanih in zmletih oljk z 9,000 drevesi,« je dejala. ​,war"Verjetno smo bili plantaža, ki je dosegla ... največjo pridelavo olja na hektar: povprečno 768 kilogramov na hektar, z odličnostjo Frantoia, ki nam je dal 1,417 kilogramov olja na hektar.«

"Ocenjujemo, da bo proizvodnja dosegla 25 ton, kar je 212 odstotkov več kot lani,« je dodala Vittoria. ​,war"Na proizvodnjo je močno vplivala velika suša, ki je prizadela regijo in zlasti departma Florida, kjer je bilo osem mesecev brez dežja.«

Povedala je, da sta glavna izziva podjetja zagotavljanje hitrega in dobrega mletja za doseganje visoke kakovosti ter obogatitev tal z odpadki obrezovanja in oljčnimi tropinami, da se prepreči uporaba kemičnih gnojil.

Do občutnega upada proizvodnje v Urugvaju je prišlo po a slaba letina na severni polobli in nižje pridelke v Argentina, Čile in Peru. Posledično so potrošniki v Urugvaju v letu 2024 opazili znatne dvige cen.

"Cene že rastejo, ker veliki proizvajalci v Sredozemlju določajo cene,« je dejal Aguirre. ​,war"Mednarodno poslovanje z razsutim tovorom v Urugvaju se je letos povečalo bolj kot kdaj koli prej. V maloprodaji je prišlo do precejšnje rasti, od 30 do 40 odstotkov.«

"Cene v Urugvaju so že narasle in verjamem, da bodo zaradi pomanjkanja ponudbe in velikega povpraševanja še rasle,« je dodal Da Trindade. ​,war"Letos smo morali [cene] precej dvigniti.”

Tudi v dobrih letih pride približno polovica urugvajske oljčne olja iz Argentine, Italije in Španije. Posledično Vittoria pravi, da domače cene oljčnega olja sledijo drugačni dinamiki kot cene uvoženih olj.

"Ceno lokalne pridelave in prodaje je mogoče določiti razmeroma avtonomno in točno, pri čemer je treba upoštevati kakovost kot referenco,« je dejala.

Vendar Aguirre pričakuje, da bodo uvozne cene kratkoročno ostale stabilne in padle do začetka leta 2025, ko bodo začela prihajati oljčna olja iz zadnjih španskih in italijanskih letin.

"Prihodnje leto, če bo dobra letina v Sredozemlju in regiji, verjamem, da se lahko cene celo znižajo,« je dejal.

Namesto da bi se Aguirre preveč ukvarjal s cenami, se bolj ukvarja z Mednarodnim svetom za oljke (IOC), ki avgusta pripelje podelitev nagrad Mario Solinas v Urugvaj. Tokrat je tekmovanje prvič potekalo na južni polobli.

Slaba letina v Urugvaju sovpada z organizacijo podelitve nagrad Mario Solinas (Foto: Sabía)

Glede na skromno letino in pritisk, da bi dogodek uspel, ga skrbi, da je čas nesrečen.

"Bila je slaba letina in čeprav vstop v Mario Salinas ne stane denarja, ima zahteve glede količine in proizvajalci morajo zapečatiti vzorce pri notarju,« je dejal.

MOK je nedavno napovedal spremembe svojih pravil, da bi olajšal vstop več majhnih proizvajalcev na južno poloblo. Količino oljčnega olja, ki jo mora proizvajalec privarčevati iz serije, so znižali s 4,000 na 1,000 litrov.

Aguirre, ki je bil močno vključen v proces, upa na visoko udeležbo iz Urugvaja in drugih sedmih držav proizvajalk na južni polobli.

Potrdil je, da bo njegovo podjetje poslalo vzorce, in dodal, da ne ve, koliko vzorcev je žirija v urugvajskem tehničnem laboratoriju že prejela. Da Trindade in Vittoria sta tudi povedala, da bosta sodelovala.

Vzorci morajo prispeti do 15. avgustath. Ocenjevanje bo potekalo sredi septembra, rezultati pa bodo objavljeni pred drugo letno latinskoameriško konferenco o oljčnem olju, ki bo potekalo v Montevideu novembra.

"Mislim, da je pomembno, da [tekmovanje postane vsakoletni dogodek v Argentini in Urugvaju] in da svet upošteva kakovost proizvajalcev na južni polobli, ker je na splošno tukaj veliko predanosti kakovosti,« je dejal Aguirre.