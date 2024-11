Suša in topla zima povzročita močan upad pridelka na Siciliji

Za razliko od večine celinska Italija, so pridelki oljčnega olja na Siciliji enaki ali nekoliko nižji od tistih iz zadnjih let. Obseg proizvodnje pa se je več kot prepolovil.

Po mnenju več pridelovalcev na sredozemskem otoku je ta padec mogoče pripisati nenavadno blagim temperaturam prejšnje zime. Hkrati vztrajna suša v regiji še naprej ogroža.

Zime v bistvu ni bilo. Posledično oljke niso prešle v običajni vegetativni počitek, spomladi pa se je oblikovalo zelo malo brstov, kar je povzročilo bistveno nižjo stopnjo pridelave. - Antonella Titone, lastnica kmetije Titone

"Resničnost je taka, da smo bili priča drastičnemu upadu proizvodnje, čeprav je to vsaj izravnano s kakovostjo ekstra deviško olivno olje uspelo nam je pridelati,« je povedala Maria Grazia Spanò iz mesta Buccheri na jugovzhodnem delu otoka, kjer goji oljke Tonda Iblea, Biancolilla in Moresca. Kmetija Vernèra.

"Letos smo žetev začeli v zadnjih desetih dneh septembra, začeli smo z devetodstotnim pridelkom, ki se je v prvih desetih dneh oktobra povečal na okoli 13 odstotkov in v naslednjih dneh dosegel 15 odstotkov,« je opozoril Spanò.

"Vendar po močnem deževju, ki se je začelo 20. oktobrath, so donosi padli na 13 odstotkov,« je dodala. ​,war"Kljub temu je to odličen rezultat, saj smo praviloma navajeni dosegati le sedem-, osem- ali desetodstotne donose.«

Vključno s proizvajalci na zahodni Siciliji Antonela Titone, ki goji oljke Cerasuola, Nocellara del Belice, Biancolilla, Coratina in Frantoio med Trapanijem in Marsalo, poroča o podobnih izkušnjah.

"Letos je bil povprečni pridelek 14.8-odstoten, pri čemer so nekatere sorte, kot je biancolilla, obrodile okoli deset odstotkov, cerasuola pa se je obrodila bolje,« je pojasnila.

"V času obiranja so bile oljke zdrave in debele, delno zaradi nujnega namakanja,« je dodal Titone. ​,war"Soočili pa smo se z močnim upadom količine zaradi tople zime.«

To je pripisala pomanjkanje hladilnih enot drevesa prejela pozimi.

"Zime v bistvu ni bilo,« je dejala. ​,war"Posledično oljke niso prešle v običajni vegetativni počitek, spomladi pa se je oblikovalo zelo malo brstov, kar je povzročilo bistveno nižjo stopnjo pridelave. Ta težava je bila zelo razširjena po vsej regiji.«

"Na srečo so našo sezono rešili višji pridelki kot običajno, skupaj z visoko kakovostjo proizvodov, ki smo jih pridobili,« je dodal Titone.

Tudi pridelovalci v celinskih območjih so izrazili podobne pomisleke, zlasti glede pomanjkanja padavin.

"Suša je tu še vedno velik problem in niti močno deževje, ki smo ga doživeli v zadnjih tednih, ni povsem ublažilo suše,« je dejal Paolo Miceli, soustanovitelj podjetja Miceli & Sensat v Monrealeju blizu Palerma, kjer goji oljke Nocellara del Belice, Biancolilla, Cerasuola, Arbequina in Picual.

"Verjamem, da je to igralo pomembno vlogo pri 60-odstotnem padcu proizvodnje, ki smo ga zabeležili,« je dejal Miceli. ​,war"Opazili smo tudi nižje donose, ki so se začeli pri približno desetih odstotkih zgodaj ob žetvi, ki so se nekoliko povečali na 11 odstotkov, ko so operacije napredovale.«

"Na svetli strani, oljčna sadna muha praktično ni bilo zaradi dolgotrajnih vročinskih valov,« je dodal. ​,war"Kljub vsem izzivom smo pridelali ekstra deviška oljčna olja izjemno visoke kakovosti.”

Na jugozahodni obali otoka, v Menfiju, je bil pridelek večji za Carmen Bonfante, proizvajalko ekstra deviškega oljčnega olja znamke Embrace v provinci Agrigento.

Za razliko od mnogih drugih je dosegla dobre količine pridelave svojih dreves Nocellara del Belice, Biancolla in Cerasuola.

"Količinsko je bilo to dobro leto za to področje, rezultat pa je odličen izdelek,« je poročal Bonfante. ​,war"Ta uspeh pripisujem naši predanosti v nasadih, kjer smo uvedli namakalni sistem za boj proti suši.«

"Običajno je moj povprečni donos okoli 12 odstotkov, letos pa,« je zaključila. ​,war"Uspelo mi je doseči impresivnih 16 odstotkov. To je nadomestilo za lansko leto, ko je bil pridelek precej nizek.«