Suha vročina, ki ji sledijo nalivi, zajezi hrvaški pridelek

Kljub zahtevni letini so oljkarji in mlinarji po vsej Hrvaški optimistični glede kakovosti.

Vroče in suho poletje, ki mu je sledilo obilno deževje, je pridelovalcem otežilo žetev, zaradi česar so mlinarji poročali o razočarajočih pridelkih.

"Kakovost pridelanega oljčnega olja je nezaslišana,« je dejal Rudolf Nemetschke, solastnik Avistrie. ​,war"Olje je zelo sadno in ima intenzivno ​,war"zelena' barva in okus – zeleni paradižnik, zelišča, zeleni listi. Kakovost je najboljša v zadnjih desetih letih.”

Avistrija proizvaja ekstra deviško olivno olje v Svetem Lovreču, v osrčju Istre, velikega polotoka v severnem Jadranskem morju. Podjetje obdeluje skoraj 10,000 dreves na 35 hektarjih.

"Odstotki mletja so bili letos katastrofalni,« je pojasnil Nemetschke, ko je imel v mislih donose pri predelavi.

Medtem je istrski producent Mili Kus, solastnik družbe Olivo Monte Cucco, je dejal, da je bilo pridelovalno leto 2024/25 najtežje doslej zaradi poletne vročine in suše, ki so ji sledili tedni močnega deževja.

Proizvajalci pri Olivo Monte Cucco so povedali, da je bila leta 2024 njihova najtežja letina doslej. (Foto: Olivo Monte Cucco)

"Ob pogledu na prve padavine bi lahko upali, da bodo koristile letini. A razen kakšne dodatne obarvanosti oliv se to ni zgodilo,« je dejal Kus. ​,war"Tako močno deževje je na koncu vplivalo na proces zorenja sadežev. Preprosto se je ustavilo.”

"Obilne padavine so vplivale tudi na zemljo, kar je otežilo žetev, saj je bilo vsepovsod blato,« je dodala. ​,war"Kljub temu verjamem, da je kakovost letošnjega oljčnega olja neskončna.”

Vroče in suho poletje, ki so mu sledili jesenski nalivi, je regionalnim pridelovalcem otežilo žetev.

"Naše oljčno olje Buza je imelo 5.4-odstotni odstotek,« je pripomnil Nemetschke, ko se je skliceval na pretvorbeni donos, ki je bil določen s tem, koliko kilogramov oljčnega olja pridelamo iz 100 kilogramov sadežev.

"Številke za Istarsko Bjelico in Leccino so bile boljše, povprečje je bilo približno 8.5 odstotka,« je dejal Nemetschke. ​,war"Takšne številke niso zadovoljive, čeprav so bile zaradi poletne vročine pričakovane nizke številke.«

"Bojimo se očitne podražitve ekstra deviškega oljčnega olja v Istri, saj so vsi pridelovalci bolj ali manj enaki,« je dodal.

Na Hrvaškem so proizvedli približno 3,500 ton oljčnega olja pridelka 2023/24. Po podatkih Evropske unije je Hrvaška v zadnjem desetletju proizvedla povprečno 3,800 ton letno.

"Ekstremna poletna suša in izjemno visoke temperature niso bile ugodne za škodljivce, posledično pa je oljčna sadna muha letos sploh ni bilo opaziti,« je povedal Tedi Chiavalon, solastnik OPG Chiavalon.

Sandi in Tedi Chiavalon sta pričakovala podpovprečen pridelek, presenetila pa ju je nizka vsebnost olja. (Foto: OPG Chiavalon)

"Ti pogoji so pripeljali do izjemno zdravega pridelka in neverjetne kakovosti ekstra deviških oljčnih olj, ne samo na našem posestvu, ampak v celotni regiji,« je dodal.

Chiavalonovi družinski nasadi obsegajo približno 9,000 oljčnih dreves, ki se razprostirajo na več kot 30 ha površine na območju Vodnjana v Istri. Potrdil je, da so bili donosi pretvorbe izjemno nizki.

"Tako nizkega pridelka v novejši zgodovini še ni bilo in kljub dobri letini bo skupna proizvodnja oljčnega olja v Istri na koncu manjša kot običajno,« je dejal Chiavalon.

"Zaradi izjemno visokih poletnih temperatur in daljšega sušnega obdobja brez dežja smo pričakovali nekoliko nižje pridelke, a ne v takšnem obsegu, kot smo mu bili priča na koncu,« je dodal.

Glede na datum hrvaške vlade se država ponaša s približno 20,000 hektarji oljčnih nasadov, od katerih skoraj polovica ustreza avtohtonim sortam. Večina hrvaške proizvodnje oljčnega olja prihaja iz majhnih družinskih kmetij.

Državni statistični urad zadnje poročilo ugotavlja, da je bila leta 2024 več kot polovica oljčnega olja, porabljenega v državi, uvožena.

Oktobra so povprečne cene ekstra deviškega oljčnega olja v državi še vedno rasle, vse do 14 evrov za liter.

Pridelovalci na otoku Hvar so za zahtevno letino krivili sušo. (Foto: OPG Seča)

"Največji izziv v tej sezoni je bila suša, ki je prizadela nekatere dele otoka in okolice,« je povedala Josipa Visković, vodja dogodkov in komuniciranja pri OPG Seca. ​,war"Ponekod skoraj pet mesecev ni deževalo, kar je ogrozilo preživetje letošnjega sadja.”

OPG Seča je večkrat nagrajena oljkarska kmetija, ki se nahaja na otoku Hvaru, ob dalmatinski obali, kjer goji okoli 1,000 oljk.

"Glede na nezmožnost namakanja in nedostopnost namenske vodne infrastrukture nas prizadenejo podnebne razmere, ki oljkam grozijo s sušenjem,« je dejal Visković.

"Kljub temu nas je narava v ključnem in zadnjem trenutku blagoslovila z dežjem, tako da so oljke uspešno rešili, olje pa se je uspelo razviti v plodovih,« je dodala.

Visković je poudaril visoko kakovost oljčnega olja, ki se praznuje na tradicionalni prireditvi ob koncu trgatve, ki je del številnih dejavnosti podjetja. promovirati otok kultura oljčnega olja.