Poročilo EU napoveduje stagnacijo trga oljčnega olja

Po ocenah Evropske komisije naj bi se proizvodnja in poraba oljčnega olja v Evropski uniji v prihodnjih letih nekoliko zmanjšali.

V zadnjem srednjeročnem kmetijska perspektiva, komisija je izpostavila kvarne učinke sprememba podnebja na razpoložljivost vode in produktivnost tal.

Te spremembe že vplivajo na proizvodnjo hrane, vključno z oljčnim oljem in namiznimi oljkami, in po pričakovanjih se bodo stopnjevale. Poročilo ugotavlja, da so ti premiki ​,war"omejujejo možnost rasti pridelka in povzročajo premik kmetijsko-klimatskih območij proti severu, kar vpliva na vzorce gojenja pridelkov.

Kljub tem izzivom naj bi kmetijski sektor EU v naslednjem desetletju povečal izvoz hrane, hkrati pa ohranil samooskrbo s ključnimi surovinami, kot so pšenica, ječmen, meso, mlečni izdelki, vino in oljčno olje.

Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije vidi usmeritev k izvozu blaga višje vrednosti namesto velikih količin. Pričakuje se, da bo ta trend povečal skupno vrednost izvoza EU.

Napoveduje se upočasnitev kmetijske proizvodnje, pri čemer naj bi nekateri proizvodi, vključno z oljčnim oljem, doživeli upad v naslednjih desetih letih.

Poročilo je poudarilo znatno krčenje poraba olivnega olja v glavnih državah proizvajalkah med letoma 2010 in 2024.

"Pričakuje se, da se bo trend zmanjševanja porabe oljčnega olja v zadnjih letih nadaljeval v glavnih državah proizvajalkah, medtem ko se bo poraba v drugih državah EU predvidoma povečala,« piše v poročilu.

Po podatkih komisije je bilo leta 1.79 v EU porabljenih 2010 milijona ton oljčnega olja. Ta količina se je vztrajno zmanjševala na 1.59 milijona ton leta 2021 in 1.23 milijona ton leta 2022, podobne ravni pa so bile zabeležene v letih 2023 in 2024. Te količine so pričakovane ostati dosleden do leta 2035.

V Španiji, Italiji in Grčiji naj bi se poraba oljčnega olja v naslednjem desetletju zmanjšala za do tri odstotke letno. Nasprotno pa naj bi se na Portugalskem povečala poraba in razpoložljivost.

V preostalih državah Evropske unije naj bi se poraba oljčnega olja do leta 3.7 letno povečevala za povprečno 2035 odstotka.

Kar zadeva proizvodnjo, je poročilo poudarilo postopno zmanjševanje hektarjev kmetijskih zemljišč za oljke v Italiji in Grčiji, dveh od treh največjih proizvajalk na celini. Pričakuje se, da bo to zmanjšanje povzročilo nadaljnje zmanjšanje proizvodnje v naslednjih desetih letih.

"Prihodnja dobičkonosnost sektorja oljčnega olja v EU je odvisna od uspešne preobrazbe proizvodnih sistemov, tj. od ekstenzivnih sadovnjakov do intenzivnih in visokomehaniziranih nasadov,« je zapisano v poročilu.

Dokument posebej omenja investicije v intenzivno kmetijstvo prakse v Španiji in na Portugalskem, ki naj bi v naslednjem desetletju podpirale povprečno letno povečanje proizvodnje za okoli 1.2 odstotka v Španiji in en odstotek na Portugalskem.

Donosi v teh državah naj bi rasli za 0.7 odstotka oziroma 1.4 odstotka na leto.

Težke podnebne razmere bodo vplivale tudi na sektor namiznih oljk, za katerega se pričakuje, da bo ostal večinoma stabilen s počasno rastjo v naslednjem desetletju.

"Koristne lastnosti uživanja oliv in vse večja skrb za zdravje glede prehranjevalnih navad podpirajo to širitev,« so zapisali avtorji poročila.