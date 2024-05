Vzhodnoazijski proizvajalci na svetovnem odru prikazujejo nagrajeno kakovost

Pridelovalci iz netradicionalnih oljkarskih območij vsako leto izkoristijo pozornost mednarodnih tekmovanj, da bi dokazali visoko kakovost ekstra deviško olivno olje ni samo domena sredozemskega bazena.

Kmetje in mlinarji iz vzhodne Azije ponovno stopil v središče pozornosti, s proizvajalci iz Kitajske in Japonske, ki so skupaj prislužili deset nagrad od 12 prijav na tekmovanju 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Na ta rezultat smo zelo ponosni. Naš cilj je združiti oljčno olje z japonsko kulinarično tradicijo. Še naprej želimo širiti kulturo oljk v japonskem slogu. - Ryhoei Mineo, izvršni direktor, Mineo Nouen Itonamisha

Dva proizvajalca iz osrednje Kitajske sta skupaj prejela tri nagrade od štirih na letošnjem tekmovanju.

Med njimi je bil tudi Oljčni časi, ki si je prislužila tretjo zaporedno srebrno nagrado za blagovno znamko Whispering Flowers, občutljivo enovrstno Ezhi‑8.

Oglejte si tudi: Pokritost svetovnega tekmovanja 2024

"Navdušeni smo nad ponovno zmago,« je povedala Jane Gong, ustanoviteljica Olive Times. ​,war"V prihodnje upamo, da se bomo naslednje leto povečali in si zagotovili zlato nagrado.«

Whispering Flowers proizvaja Shanghai Olive Light Biotechnology za Olive Times, skupnostna pobuda za zmanjšanje revščine v Lognanu, okrožju v osrednji kitajski provinci Gangsu.

"Oljke so bile uvedene v Longnan leta 1975 za boj proti eroziji tal, vendar so se soočile z izzivi zaradi nizkega povpraševanja in nezadostne blagovne znamke ter tehnološke podpore, kar je povzročilo omejene gospodarske koristi za lokalne kmete,« je dejal Gong.

Vendar pa ponovno zanimanje za oljčno olje koristi za zdravje v velikih mestih revitaliziral industrijo in spodbudil projekt Olive Times.

Projekt Olive Times širi svoje obrate za mletje oljk in diverzificira paleto izdelkov, da bi zadostil potrebam trga.

"Načrtujemo razvoj novih izdelkov na osnovi oljčnega olja. Da bi to dosegli, moramo povečati naše vire,« je dejal Gong.

Maedaya Olive je premagala ekstremna temperaturna nihanja in si prislužila zlato nagrado za enovrstno sorto Mission. (Foto: Maedaya Olive)

Čeprav je bila regija v zadnjih dveh letih prihranjena zaradi znatnih vremenskih vplivov na proizvodnjo oljčnega olja, lahko prihodnji izzivi izhajajo iz tržnih razmer.

"Ena od težav, s katerimi se soočamo, je naraščajoča cena oljčnega olja, ki bi lahko vplivala na splošno povpraševanje,« je dejal Gong.

Uspehi letošnje sezone za kitajske proizvajalce vključujejo tudi zlato in srebrno nagrado za Kmetijska tehnologija Mianning Peaktop v Liangshanu v Sichuanu, ki na jugu meji na provinco Gansu.

Peaktop je plod njegovega predsednika Lina Chunfuja, ki od leta 2011 sadi oljke Arbequina, Koroneiki in Arbosana.

Chunfujevo posestvo je v naslednjih letih razširilo pridelavo oljk in zdaj upravlja s skoraj 2,000 hektarji oljčnih dreves, zaradi česar je podjetje največji proizvajalec oljčnega olja na Kitajskem.

Medtem ko tri sredozemske sorte oljk ostajajo v središču proizvodnje, podjetje eksperimentira tudi z 21 drugimi sortami.

oglas

oglas

Peaktop si je prislužil zlato nagrado za svojo blagovno znamko Mutual Beauty, organski srednje intenzivni Koroneiki, in srebrno nagrado za svojo blagovno znamko Aiolio, še eno organsko srednjo intenzivnost Koroneiki.

Na drugi strani Vzhodnokitajskega morja so kmetje in mlinarji na Japonskem združili sedem nagrad od osmih prijav na svetovnem tekmovanju.

Japonski zmagovalci so prihajali iz vse države in med njimi tudi dolgoletni NYIOOC udeleženci in nekaj producentov, ki proslavljajo debitantske zmage.

Oglejte si tudi: Najboljša ekstra deviška oljčna olja iz Japonske

V svojem NYIOOC prvenec, Harvest Farm prejel zlato nagrado za svojo blagovno znamko Virgin Valley, mešanico kultivarjev italijanskega izvora, vključno s Frantoio, Pendolino, Leccino in Taggiasca.

To oljčno olje svetovnega razreda prihaja iz trajnostnega projekta, ki je bil prvotno zasnovan za oživitev zanemarjenega območja.

"Pred osmimi leti smo trdo delali, da bi povrnili zapuščeno kmetijsko zemljo, ki je bila spremenjena v gozd, in jo spremenili v oljčni nasad,« je povedal Yoshinori Shikamoto, ustanovitelj podjetja.

Ustanovitelj Harvest Farm Yoshinori Shikamoto je slavil prvo nagrado na svetovnem tekmovanju za mešanico iz italijanskih sort. (Foto: Harvest Farm)

"Zelo smo veseli, da smo prejeli tako prestižno nagrado,” je dodal. ​,war"To priznanje nas spodbuja, da nadaljujemo s proizvodnjo kakovostnega oljčnega olja.”

Harvest Farm goji 17,000 oljk Frantoio, Leccino, Pendolino in Taggiasca na otoku Awaji blizu Osake v osrednji Japonski.

Pridelkovno leto 2023/24 je obrodilo bogato letino. ​,war"Veliko si obetamo tudi od nove sezone, saj je cvetenje obilno,« je dejal Shikamoto.

"Da bi zmanjšali uporabo pesticidov, si močno prizadevamo, kot je temeljita košnja trave, da zmanjšamo možnosti škodljivcev,« je dodal.

Eno najzahtevnejših opravil na kmetiji je boj proti oljki hrošč anoplofora.

"To je avtohtona žuželka tukaj na Japonskem. Njegove ličinke lahko poškodujejo debla oljk,« je dejal Shikamoto. ​,war"Prepoznati in odstraniti jih vse z dreves je zahtevna naloga. Če tega ne storimo, se lahko drevesa posušijo. Zato vsako drevo pregledamo in odstranimo morebitne sledi ličink.”

Nedaleč od Awaji, na obali Ushimado, Podjetje Nippon Olive Company znova zmagal na NYIOOC, osvojil dve zlati nagradi za blagovni znamki Ushimado in Ushimado Superior.

Nippon Olive Company se dobro znajde v sredozemskem podnebju Ushimada, da vzpostavi zapuščino uspeha na NYIOOC. (Foto: Nippon Olive Company)

"Domačini našo regijo primerjajo z Egejskim morjem, kar je poklon podnebju, ki zelo spominja na sredozemsko,« je povedal Yasuhiro Yoshida, direktor proizvodnje podjetja.

Nippon Olive Company pridobiva oljčna olja iz Tortose v Španiji in svojih deset hektarjev velikih nasadov oljk v vrtovih Ushimado.

Njegove drevesnice dobavljajo oljke kmetom in zasebnikom na Japonskem. Dve nagrajeni oljčni olji sta mešanici španskih kultivarjev, vključno z Lucca, Mission, Nevadillo Blanco, Manzanillo in Arbequina.

Od leta 2019 ima Nippon Olive Company prejel deset nagrad na svetovnem tekmovanju, od tega devet zlatih nagrad.

Še južneje, Mineo Nouen Itonamisha v Etajima, prefektura Hirošima, osvojil zlato priznanje in srebrno nagrado za svojo blagovno znamko Etajima Strong, mešanico z značilnimi notami zelenega čaja in enovrstno pijačo Lucca.

"Na ta rezultat smo zelo ponosni. Naš cilj je združiti oljčno olje z japonsko kulinarično tradicijo,« je dejal Ryhoei Mineo, izvršni direktor podjetja. ​,war"Še naprej želimo širiti kulturo oljk v japonskem slogu.«

Skoraj 600 kilometrov stran, v senci gore Fuji, Kmetija Crea praznovali osvojil zlato priznanje za svojo monosortino Coratina, peto nagrado podjetja World Competition od leta 2019.

"Osvojitev nagrade na NYIOOC je dokaz trdega dela skozi sezono. Ponosni smo, da smo na tej stopnji ocenjeni glede kakovosti,« je povedala Yasuko Nishimura, izvršna direktorica podjetja.

Ker se proizvodnja širi, je izziv za Crea Farm še naprej ohranjati visoke standarde kakovosti. (Foto: Crea Farm)

Ko so oljčni nasadi podjetja dozoreli, se je količina oljk, ki jih pridelajo, povečala. V pridelovalnem letu 2023/24 je podjetje pridelalo 300 ton oljk, kar Nishimura pravi, da prinaša priložnosti in izzive.

"V procesu ločevanja izvajamo 100-odstotno presejanje in oljke stisnemo v 24 urah po obiranju, vendar menimo, da je racionalizacija postopka zahtevna,« je dejala.

Nedaleč od kmetije Crea v prefekturi Yamanashi, Fuefuki Maedaya Olive je debitiral na NYIOOC in osvojil zlato priznanje.

"Navdušeni smo nad to zmago,« je dejal ustanovitelj Keisuke Maeda. ​,war"S sodelovanjem v NYIOOC, smo želeli, da naš izdelek ocenijo najboljši pokuševalci oljčnega olja na svetu. Potrebovali smo njihovo oceno, da bi razumeli kakovost, ki smo jo dosegli.”

Gojenje oljk je nedavni razvoj v regiji in podjetje išče najboljše metode za boj proti zahtevnemu podnebju.

V prihodnjih letih bo zasajenih več sort oljk in Maeda upa, da bo razširila kulturo nagrajene proizvodnje oljčnega olja.