Albanski oljkarji so v težavah zaradi izseljevanja in neustrezne infrastrukture.

Množični odhod mladih Albancev v iskanju boljših priložnosti je povzročil staranje delovne sile v kmetijskem sektorju.

To pomanjkanje delovne sile je še posebej škodljivo za oljkarstvo. Zaradi zgodovinsko razdrobljenega lastništva zemlje v Albaniji in strmega terena v državi, kjer se pridelujejo oljke, se sajenje, obrezovanje in obiranje običajno izvajajo ročno.

Uporabljati moramo mule (za prevoz oljk), kot v srednjem veku. Sicer lahko plačamo terensko vozilo, ki odpelje oljke v mlin, a to je drago. - Ysteak Molitaj, albanski oljkar

V Albaniji raste približno 12 milijonov oljčnih dreves, predvsem ob obali in v celinski regiji Berat, kjer so oljke in drugo sadje ključnega pomena za lokalno gospodarstvo.

Po demografskih podatkih iz popisa prebivalstva se je prebivalstvo Albanije zmanjšalo z 2.8 milijona leta 2011 na 2.4 milijona leta 2023, pri čemer so najbolj prizadeta podeželska območja.

"Tu ni več mladih; vsi so že odšli,« je za Balkan Insight povedal Ysteak Molitaj, oljkar iz mesta Molishte.

Molitaj je poklical svojega sina, ki živi v Grčiji, naj pride domov in pomaga pri žetvi, a številni drugi kmetje ne morejo pospraviti vseh svojih dreves.

Meno Besimaj iz Centra za prenos kmetijske tehnologije v Vlori je dejal, da je eksodus s podeželja povečal proizvodne stroške kmetov. Posledično so se cene oljčnega olja na izvoru dvignile s 5 do 6 dolarjev (4.6 do 5.5 evra) na liter leta 2023 na 8 do 10 dolarjev (7.7 do 9.6 evra) leta 2024.

"Zaradi pomanjkanja delovne sile se je povečala tudi vrednost delovnega dne,« je na posvetu oljkarjev in oljkarjev povedal Besimaj.

"Približno 30 odstotkov stroškov pridelave oljk predstavlja samo obiranje,« je dodal. ​,war"čeprav obiranje oljk postaja mehanizirano, saj je zdaj veliko stresalcev oljk na baterijski in električni ali dizelski in bencinski pogon.«

Med razlogi za izseljevanje s podeželja je slaba infrastruktura na podeželju.

Medtem ko nekateri vlagatelji v albanski oljčni sektor, vključno z Andrewom Strongom iz The Illyrian Press, vztrajajo, da infrastruktura se je izboljšala v zadnjih 20 letih lokalni kmetje verjamejo, da je potrebno veliko več dela.

Številne podeželske makadamske ceste so v slabem stanju, zaradi česar je težje najeti delavce za žetev, nakup potrebnih surovin, kot so steklenice, in prevoz ustekleničenega oljčnega olja do trgov in distributerjev.

"Uporabljati moramo mule, kot v srednjem veku,« je dejal Molitaj. ​,war"Sicer lahko plačamo terensko vozilo, ki odpelje oljke v mlin, a to je drago.«

Po podatkih Svetovne banke je 49 odstotkov podeželskih proizvajalcev kot svoj največji izziv označilo neustrezen prevoz, zlasti odsotnost cest za vse vremenske razmere.

Poleg tega pomanjkanje sodobnih skladišč povzroča kvarjenje in odpadke. Čeprav so nedavne vladne naložbe v sodobne mlinove pomagale premakniti številčnico, obstaja nekaj skrbi, da jih niso spremljali ustrezni programi usposabljanja.

Adhurim Lazaj, specialist za oljčno olje, je dejal, da morajo albanski kmetje izboljšati kakovost in se osredotočiti na posamično pakirano namesto na tradicionalni izvoz v razsutem stanju.

"Da bi dosegli največjo kakovost, moramo žeti pravočasno,« je povedal na isti konferenci. ​,war"Če količine obranih oljk hranimo več dni, se začne razgradnja in tu se olje začne kvariti.«

Prizadevanja za posodobitev sektorja oljčnega olja v državi so del nacionalnega strateškega načrta za povečanje gojenja oljk in razširitev izvoza.

Po podatkih Mednarodnega sveta za oljke naj bi Albanija v pridelovalnem letu 30,000/2024 proizvedla rekordnih 25 metričnih ton.

"Letos pričakujejo več kot 120,000 ton oljk, kar pomeni, da bodo predelane povečale pridelavo olja, čeprav pridelek zaradi temperaturnih nihanj in stresa, ki so ga oljke doživele zaradi suše, ni tako velik kot lani. ,« je dejal Besimaj.

"Letos so proizvodne zmogljivosti dobre, vse tovarne so zasedene s polno zmogljivostjo,« je dodal.

Povedal svetovalec Mivan Peci Olive Oil Times v 2024 intervju da je Albanija med letoma 20,670/2021 in 22/2023 v povprečju proizvedla 24 ton oljčnega olja. Pred letom 2020/21 se je letna proizvodnja gibala med 10,000 in 13,000 tonami.

Kljub naraščajočemu trendu proizvodnje izvoz temu ni sledil. Po podatkih carine, ki jih poroča Gazeta Tema, je Albanija v prvih devetih mesecih leta 2,400 izvozila 2024 ton oljčnega olja, kar je 60 odstotkov manj kot v enakem obdobju leta 2023.

Po slabih letinah v večjem delu Sredozemskega bazena je bilo leto 2023 a rekordno leto za izvoz albanskega oljčnega olja.

Euronews Albanija je poročal, da je izvoz oljčnega olja v prvih osmih mesecih leta 25 dosegel 2023 milijonov evrov, kar je 665-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem leta 2022.

Kljub globalnemu oljčnemu olju proizvodnja ponovna v pridelovalnem letu 2024/25 si proizvajalci še vedno prizadevajo za izvoz posamično pakiranega oljčnega olja.

"Kot vidimo, trg oljčnega olja v tujini napreduje,« je dejal Armando Lamaj, proizvajalec oljčnega olja v Vlori. ​,war"Kakovost olja je bila tudi letos zelo dobra. V letošnjem letu se nameravam vključiti na izvozni trg oljčnega olja in začeli bomo s postopki certificiranja.«