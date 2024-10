Proizvodnja oljčnega olja v Evropski uniji naj bi se povečala za eno tretjino

Najnovejše projekcije Evropske komisije kažejo, da bo pridelovalno leto 2024/25 vrnitev k bolj tipičnim donosom po dveh zahtevnih letih.

Glede na nedavno objavljeni bruseljski kmetijski kratkoročni obeti, naj bi se proizvodnja oljčnega olja po vsej Evropski uniji v primerjavi z lansko sezono povečala za 32 odstotkov.

S tem dvigom bo predvideni skupni pridelek za prihajajočo sezono znašal dva milijona ton. Nasprotno pa je proizvodnja v letih 2023/24 padla na 1.53 milijona ton, v letu 1.39/2022 pa je bila zabeležena 23 milijona ton.

Španija naj bi največ prispevala z napovedanim donosom 1.3 milijona ton, čeprav strokovnjaki v državi pravijo, da bi proizvodnja lahko dosegla do 1.45 milijona ton.

Medtem sta Portugalska in Grčija naj bi povečala proizvodnjo oljčnega olja.

Nasprotno pa se pričakuje, da se bo Italija soočila s precejšnjim upadom proizvodnje, saj bo po napovedih zmanjšati za eno tretjino.

Začetne ravni zalog za leto 2023/24 so padle na 410,000 ton, s 671,000 ton v prejšnjem letu. Z začetkom nove sezone so zaloge padle na 350,000 ton.

Kljub temu EU predvideva, da se bodo zaloge obnovile na več kot 600,000 ton do konca sezone, kar bo v skladu s povprečnimi preteklimi ravnmi.

Pričakovano povečanje razpoložljivosti oljčnega olja bo verjetno vplivalo na cene.

Cene oljčnega olja so se od vrha januarja 2024 le rahlo znižale, kar odraža pričakovanja o obilni letini.

Na primer, po podatkih ministrstva EU za kmetijstvo in razvoj podeželja, ekstra deviško olivno olje cene v Španiji so padle z 9.03 € za kilogram na 7.43 €.

Kljub temu ostaja ta bistveno višji od petletnega povprečja, ki znaša 5.05 evra na kilogram.

Visoke cene so vplivale tudi na izvoz. Izvoz oljčnega olja iz EU se je začel upad v letih 2022/23, ki do konca leta 2023 kaže le rahle znake okrevanja.

Med oktobrom 2023 in julijem 2024 je bil izvoz manjši za 1.3 odstotka v primerjavi s prejšnjo sezono in za 26 odstotkov manjši kot v sezoni 2021/22. Za novo sezono pa pričakujejo desetodstotno rast izvoza.

Uvoz naj bi se po drugi strani zmanjšal za sedem odstotkov.

Kljub temu bi lahko solidni donosi in konkurenčne cene v Tuniziji in Turčiji z napredovanjem sezone spremenili obete. V zadnji sezoni se je uvoz oljčnega olja v EU povečal za 30 odstotkov, od tega 62 odstotkov iz Tunizije in 14 odstotkov iz Turčije.

Poročilo o kratkoročnih obetih je poudarilo tudi precejšnjo negotovost na trgu, zlasti glede stopnje padanja cen in njegovega učinka na potrošnike.

Nekateri potrošniki so zmanjšali porabo oljčnega olja ali pa ga v celoti prenehali kupovati zaradi visokih cen.

Po podatkih EU naj bi ob še vedno povišanih cenah poraba oljčnega olja upadla še za en odstotek, tako da bo za 23 odstotkov nižja kot v letu 2021/22.

Če pa se cene pri izvoru še naprej znižujejo in se ta znižanja prenesejo na potrošnike, bi se skupna potrošnja v EU lahko povečala za kar sedem odstotkov.

EU datum kažejo, da bi lahko poraba v Španiji, Italiji, na Portugalskem in v Grčiji skoraj dosegla 987,000 ton v sezoni 2024/25, kar je več od 923,000 ton v prejšnji sezoni.