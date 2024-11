Proizvajalec Mendozan Zuccardi je prvak lokalne sorte Arauco na svetovnem odru

O Družina Zuccardi je na misiji promocije argentinske avtohtone sorte Arauco doma in v tujini.

Tretja generacija vinarjev je začela proizvajati oljčno olje pred 20 leti ob vznožju Andov v departmaju Maipú v provinci Mendoza in je že postala referenčna točka za regijo.

"Za začetek proizvodnje olj iz te sorte smo se odločili pred 20 leti zaradi njenega zelo visokega potenciala kakovosti,« je povedal Miguel Zuccardi, ki v podjetju vodi dejavnosti oljčnega olja.

"Čeprav gre za sorto, namenjeno predvsem pridelavi namiznih oljk, smo se zanjo odločili že na začetku našega projekta,« je dodal. ​,war"Vsi ne poznajo zgodovine te sorte, ki je bila v Južno Ameriko uvedena okoli leta 1550 in trenutno ni prisotna v sredozemskem bazenu, območju svojega izvora.«

Arauco monosort je izrazito grenko olje z notami svežih zelenih arom in okusov.

"Je sorta s poznim zorenjem in ima na splošno visoko stopnjo polifenoli,« je dejal Zuccardi. ​,war"In aromatični profil vedno spominja na paradižnik, paradižnikovo listje in pokošeno travo.”

Vendar se oljke zmeljejo v sorazmerno zahtevno pasto, kar ima za posledico nižje donose olja kot mnoge komercialne sorte.

Medtem ko sorta Arauco predstavlja edinstvene izzive, je Zuccardi dejal, da je pridobljeno oljčno olje vredno dodatnega dela. (Foto: Familia Zuccardi)

"To je sorta z nižjim industrijskim donosom in obstajajo sorte, ki so uspešnejše od Arauco,« je dejal Zuccardi. ​,war"Za dobro ekstrakcijo je treba z dekanterjem vedno delati nekoliko počasneje. Zelo je odvisno tudi od upravljanja vlažnosti leta v času žetve.«

"Še vedno gre za sorto, ki deluje v mlinu,« je dodal. ​,war"Ne pozabite, da če bi šlo za sorto, ki ni agronomsko primerna, se v regiji ne bi ohranila več kot 400 let.«

V zadnjih 20 letih je Familia Zuccardi zasadila 60 hektarjev Auraco in 260 hektarjev Picual, Coratina, Genovesa, Arbosa in Korneiki; vse posajene tradicionalno ali srednje gosto.

"Za zdaj ne rastemo super intenzivno,« je potrdil Zuccardi. ​,war"Iščemo sorte, ki nam dajejo kakovostno razliko, kar nas najbolj zanima.«

Dejansko je ta kvalitativna razlika izstopala leta 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, kjer si je Familia Zuccardi prislužila zlato nagrado za svoj organski medij Arauco monovarietal, ki ga je predložil ploden identifikator kakovostnih proizvajalcev Manicaretti italijanski uvozniki hrane.

"Zelo smo veseli tega priznanja pri NYIOOC,« je dejal Zuccardi. ​,war"Verjamemo, da je dobro pripeljati olja iz naše regije na to prestižno tekmovanje in razširiti glas o naši sorti Arauco.”

Nagrada je prišla za petami a zahtevna letina v Mendozi in drugod po Argentini.

Zuccardi pričakuje okrevanje proizvodnje po razočarajoči letini 2024. (Foto: Familia Zuccardi)

"Leta 2024 je bila letina v Mendozi precej nizka,« je potrdil Zuccardi. ​,war"Predvsem zaradi nekaterih pozeb junija 2023 [ki so poškodovale drevesa, ko so bila tik pred cvetenjem] in nihanj v proizvodnji oljk.«

Familia Zuccardi začne z žetvijo zgodaj, začne z Genoveso do drugega tedna marca in nadaljuje z drugimi sortami, da se konča pred začetkom junija.

"Tukaj v Mendozi, ki je visokogorska puščava, je pojav zmrzali vedno nevaren, zato so potrebne zgodnje žetve,« je dejal Zuccardi.

Glede na prihodnost do leta 2025 Zuccardi predvideva oživitev proizvodnje zaradi obilnega cvetenja v oljčnih nasadih in obilice snega v gorah pozimi (od junija do avgusta na južni polobli).

"Pomlad se je začela z obilnejšim cvetenjem, za katerega upamo, da se bo obrodilo,« je dejal. ​,war"Na srečo smo imeli zimo z dobrim sneženjem v Andih, kar je odločilno za razpoložljivost vode in obnavljanje vodonosnikov v puščavski regiji, kot je Mendoza.«

"Po drugi strani pa nam puščavske razmere v naši regiji omogočajo izvajanje certificiranega ekološkega kmetijstva na 100 odstotkih površin, ki jih obdelujemo,« je dodal Zuccardi.

Mendoza ima sušno podnebje in prejme približno 300 mililitrov padavin letno. Vendar pa je Zuccardi dejal, da je opazil, da se snežne odeje v Andih z leti zmanjšujejo, kar pomeni manj odtoka poleti za ponovno polnjenje podzemnega vodonosnika, na katerem se nahajajo oljčni nasadi.

Ta navidezni vpliv sprememba podnebja in naraščajočih stroškov električne energije zaradi nedavnih vladne reforme je upravljanje namakanja spremenilo v bistveni del poslovanja.

Miguel Zuccardi se je družinskemu podjetju pridružil pred 20 leti in zdaj vodi segment oljčnega olja. (Foto: Familia Zuccardi)

"Upravljanje namakanja je ključno,« je dejal. ​,war"Če pogledamo trend zadnjih 15 let, imamo zmanjšanje snežnih padavin v gorovju. Letos je bilo na srečo normalno leto z boljšim sneženjem.”

Drug izziv je bila vztrajna inflacija v Argentini, ki je z leti odžrla kupno moč potrošnikov. Kljub temu je Zuccardi dejal, da Argentina ostaja primarni trg podjetja.

"Naš glavni trg danes je Argentina, ker nam distribucija našega vina omogoča, da dosežemo različne tržne kanale in izkoristimo našo komercialno strukturo,« je dejal. Dejansko restavracije in kavarne po Buenos Airesu strankam ponujajo oljčna olja Familia Zuccardi.

Medtem ko lokalni trg ostaja glavni fokus podjetja, Familia Zuccardi izvaža tudi v Brazilijo, Kitajsko, Japonsko in Združene države (prek Manicarettija).

"Brazilija je naš glavni potencialni trg,« je dejal Zuccardi. ​,war"Je pomemben trg z veliko kulturne bližine.«

"Naš tržni delež v Združenih državah je še vedno zelo majhen, vendar se zavedamo, da osvajanje nagrad pomaga spodbujati naša olja in prodajo,« je dodal.

Pomembna turistična ponudba Familie Zuccardi jim je pomagala zgraditi bazo zvestih strank v Braziliji, ki ima direktne lete iz São Paula v Mendozo.

Turizem v Mendozi je neštetim Argentincem in Brazilcem predstavil sorto Arauco in druge. (Foto: Familia Zuccardi)

"Mendoza ima vinsko in gastronomsko turistično industrijo, ki je v zadnjih letih močno narasla,« je dejal Zuccardi. ​,war"Sprejemamo veliko obiskovalcev iz Brazilije, kar mnogim ljudem, ki obiščejo Mendozo iz Brazilije, omogoča, da cenijo in razumejo kakovost tukajšnjega oljčnega olja.”

Glavna turistična ponudba družine vključuje tri restavracije, vključno z oljčnim oljem Pan y Oliva (»Kruh in oljka«). Zuccardi je dejal, da skupaj letno obišče 90,000 obiskovalcev.

"Imamo tudi kuharske tečaje in če pridete med sezono trgatve, lahko naredite svojo mešanico oljčnega olja,« je dejal. ​,war"Obstajajo tudi programi, kjer se lahko s kolesom odpravite na turo skozi oljčni nasad.”

Medtem ko so številni proizvajalci v državi opustili domači trg in se namesto tega osredotočili na izvoz v Združene države in Evropo, Zuccardi verjame, da v Argentini obstaja skriti potencial.

"Trg kakovostnega oljčnega olja raste,« je dejal. ​,war"V kolikšni meri ljudje razumejo kakovost, razumejo, da za ekstra deviško olivno olje da je dobro za njihovo zdravje, mora biti tudi kakovostno. Biti mora sveža. To ustvarja rastoči trg.«

"Zame je trg vznemirljiv,« je zaključil Zuccardi. ​,war"Argentina je še vedno majhna, vendar se potrošniki zanimajo za učenje o olivnem olju.«