Kmetje v Grčiji so priča vplivom podnebnih sprememb po zgodovinsko nizki letini

Grški sektor oljčnega olja je bil letos preizkušen do skrajnih meja, država pa je popuščala rekordno nizko proizvodnjo manj kot 150,000 ton oljčnega olja zaradi slabega vremena in vstopa oljk v ​,war"izven leta' v večini proizvodnih regij v državi.

Nekateri od leta 56 Nagrajeni grški proizvajalci na letošnjem svetovnem tekmovanju še čutijo popotresne sunke zahtevne letine.

Čeprav morda nimamo neposrednega nadzora nad podnebnimi spremembami in z njimi povezanimi toplejšimi razmerami, imamo možnost narediti spremembe znotraj naših oljčnih nasadov, da ublažimo nekatere njihove učinke. - Diamantis Pierrakos, Laconiko

"Letos smo ugotovili, da gojenje oljk ni več rentabilno,« je povedal Apostolos Porsanidis, lastnik dr Kavvadia, ki se vrača z jonskega otoka Krf. ​,war"Razvijati se moramo z izzivi, ki jih prinašajo podnebne spremembe.«

Producent si je leta 2024 prislužil srebrno nagrado NYIOOC World Olive Oil Competition za srednjo monosorto iz lokalne sorte Lianelia.

"Plod je bil minimalen in oljčna sadna muha oljkam močno prizadela,« je dejal Porsanidis. ​,war"We worked hard to produce our olive oil and were delighted to receive a Silver Award this year. The NYIOOC je bilo vedno idealno mesto za predstavitev našega oljčnega olja večjemu številu potrošnikov z vsega sveta.«

Porsanidisove besede je ponovil Vlasios Nisiotis iz Rafteli Protouli z Lezbosa, ki je povedal, da je podjetje prejelo zlato nagrado leta 2024 NYIOOC zagotavlja ugoden sprejem blagovne znamke podjetja v tujini.

"S prijavo našega Aegean Gold ZGO Lesvos na tekmovanje smo želeli potrditi, da nadaljujemo na poti kakovosti, ki ji sledimo že leta,« je dejal Nisiotis.

Opozoril pa je, da so podnebne spremembe pustile pečat na slabi letini, ki jo je Lezbos doživel v tem letu pridelave.

"Letina 2023/24 je bila ena najslabših v zadnjih 20 letih,« je dejal. ​,war"Gojenje oljk je zaradi podnebnih sprememb prizadeto močneje kot kdaj koli prej, saj je obseg pridelave brez primere.”

"Nizek pridelek oljčnega olja in pomanjkanje vode, s katerim se redno soočamo na otoku, lahko pomenita, da je prišel čas, da se ljudje spoprimemo z vso škodo, ki smo jo leta povzročali planetu,« je dodal Nisiotis.

Opozoril je, da je letina 2024/25 za zdaj videti obetavna. ​,war"Prihodnje leto upamo na obilno letino. Vsi znaki so spodbudni,« je dejal Nisiotis. ​,war"Vendar pa je do začetka žetve še maraton in lahko se zgodi marsikaj.«

Nisiotis je zgodovinsko nizko letino na otoku Lezbos pripisal vplivom podnebnih sprememb. (Photo: Rafteli Protouli)

Agriston, še en nagrajeni proizvajalec na pol poti med Solunom in Kavalo, je zastopal proizvajalce severne Grčije na svetovnem tekmovanju in si prislužil srebrno nagrado za srednje enovrstne oljke s Chalkidika.

Lastnik Vangelis Chrysafoudis verjame, da je pakirano oljčno olje pot naprej za grške proizvajalce.

"Ko prodajate v razsutem stanju, ste na milost Italijanov," rekel je. ​,war"Če ga prodajaš zapakiranega, vsaj nadzoruješ svojo igro.”

Podjetje izvaža oljčno olje svoje blagovne znamke v številne države, vključno s Švedsko, Francijo, Kanado, Združenimi državami in Nemčijo. Vendar pa je lanskoletni pičli donos prisilil Chrysafoudisa, da ponovno razmisli o svoji strategiji.

"Pred dvema letoma smo pridelali 500 ton olja, lani pa 70,« je dejal. ​,war"The reduced production shattered my dreams. Lahko bi odprl veliko več vrat, če bi imel več oljčnega olja. Kljub temu se ne bom vrnil k prodaji po 1.50 € za kilogram. I'll manage.”

Athanasios Molasiotis, profesor agronomije na Aristotelovi univerzi v Solunu, je dejal, da višje temperature od običajnih, ki jih pripisujejo podnebnim spremembam, vplivajo na grški sektor oljčnega olja na več načinov.

Dodal je, da se visoke temperature pojavljajo predvsem poleti, kar izčrpava oljke.

"Druga težava je, s čimer se sooča osrednja in zlasti severna Grčija: visoke zimske temperature,« je dejal Molasiotis. Oljke morajo biti pozimi deležne dokaj nizkih temperatur za močno cvetenje in plod.«

"Vendar nas [zmanjšana rodnost] oljk ne sme prestrašiti,« je dodal. ​,war"Oljke imajo ​,war"na' in ​,war"izven leta, ki kažejo delno obroditev ali celo nerodnost po letu intenzivnega pridelka. On the one hand, there are the climatic factors that affect the fruiting, and on the other hand, the olive trees by nature do not bear fruit consistently.”

Diamantis Pierrakos iz Laconiko, nagrajeni proizvajalec s polotoka Peloponez, je dejal, da je potreben ciljni pristop za izravnavo vpliva podnebnih sprememb na oljčne nasade in drevesa.

"Čeprav morda nimamo neposrednega nadzora nad podnebnimi spremembami in z njimi povezanimi toplejšimi razmerami, imamo možnost narediti spremembe znotraj naših oljčnih nasadov, da ublažimo nekatere njihove učinke,« je dejal.

"Naši oljčni nasadi, ki ležijo vzdolž južne obale Peloponeza, se soočajo z izzivi, kot sta slaba hranilna vrednost tal in nizko zadrževanje vode zaradi peščene zemlje,« je dodal Piuerrakos.

"Naša strategija je bila osredotočena na izboljšanje in utrjevanje pogojev tal, da bi povečali odpornost naših oljčnih dreves na podnebne spremembe,« je pojasnil. ​,war"S krepitvijo naše zemlje in dreves smo opazili pomembne izboljšave in večjo odpornost naših nasadov.«

Laconiko si je na letošnjem svetovnem tekmovanju prislužil kar štiri nagrade (dve zlati in dve srebrni), s čimer je skupno prejel 21 nagrad in si utrdil položaj največkrat nagrajenega grškega proizvajalca v Olive Oil Times Svetovna uvrstitev.

"Letošnje nagrade nosimo s ponosom,” je dejal Pierrakos. “ Ker je bila to naša najzahtevnejša žetev doslej, z a pomanjkanje delavcev in nenehnih zamud med žetvijo, dejstvo, da nam je ponovno uspelo biti prepoznavno, dovolj govori o naši zavezanosti kakovosti.«