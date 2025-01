Kmetje na Madžarskem napredujejo pri gojenju oljk

Ko se Evropa segreje, so se oljke začele ukoreniniti malo verjetne regije stran od svojih tradicionalnih pridelovalnih območij po Sredozemlju.

V srednjeevropski državi Madžarski so oljke našle rodoviten dom na južnih pobočjih, ki obkrožajo Blatno jezero, eno glavnih vinorodnih regij v državi in ​​priljubljeno turistično destinacijo.

Uspelo mi je pobrati največji letošnji pridelek, 232 kilogramov, največ na Madžarskem. Ker moja mlajša drevesa še naprej rastejo, verjamem, da je podvojitev pridelka realna. - Csaba Török, oljkar

"Območje ima edinstveno mikroklimo in je neverjetno slikovito,« je povedal 55-letni lokalni vinar in proizvajalec oljčnega olja Csaba Török. Olive Oil Times.

"Obkrožajo ga hribi Witness, ki so nastali iz ostankov starodavnega Panonskega morja, tukajšnja prst pa je bogata z vulkanskim materialom,« je dodal.

Török je opozoril, da se območja, primerna za gojenje oljk, pomikajo proti severu, ko postaja južna Evropa toplejša in bolj suha.

Po podatkih Evropske agencije za okolje je Evropa najhitrejše segrevanje celina. Ekstremni vremenski dogodki, kot so vročinski valovi in ​​suše, naj bi se poslabšale.

Tudi južna Madžarska je v zadnjih dveh desetletjih doživela milejše zime in toplejša poletja. Znanstvene raziskave so tudi pokazale, da se je temperatura površinske vode Blatnega jezera od leta 2 dvignila za skoraj 2000 ºC.

Török je začel gojiti oljke s svojim grozdjem Sangiovese, da bi svojim dvomljivcem dokazal, da se motijo. (Foto: Csaba Török)

Török je svoj vinograd in vinsko klet ustanovil na hribu Szent Gyorgy pred približno 20 leti. Nekaj ​​let kasneje je ob svoji trti posadil prve tri oljke, da bi dokazal, da je gojenje oljk na tem območju izvedljivo.

"Ko sem prišel sem, sem posadil rdeče sorte grozdja, zlasti sangiovese,« je dejal Török.

​,war"Takrat je veljalo, da je to območje primerno predvsem za bele sorte grozdja in marsikdo mi je rekel, da te trte v tem podnebju nikoli ne bodo preživele.«

"Vendar sem jim dokazal, da so se motili,« je dodal. ​,war"Da bi dodatno dokazal, da sem se pravilno odločil, sem posadil tudi nekaj oljk, saj se sangiovese pogosto goji poleg oljk.«

Iskanje najprimernejših sort oljk za sajenje je bilo za Töröka težko delo, ki mu je sčasoma uspelo pri gojenju oljk s poskusi in napakami.

"V mojem prvem poskusu je 200 mladih dreves Leccino, takrat starih 15 let, pozimi zmrznilo – draga lekcija,« je dejal. ​,war"Vendar sem začel znova in trenutno stanje moje plantaže se je oblikovalo v zadnjih osmih do desetih letih. Sprejemal sem bolj premišljene odločitve in se ob tem veliko naučil o teh drevesih.«

Törökov vinograd in oljčni nasad se raztezata na šestih hektarih in obsega več kot 60 oljk različnih sort oljk, med drugim španske Picual in Arbequina, francoske Aglandu ter Mouflal in Leccino iz Italije.

Csaba Török s svojimi obranimi olivami (Foto: Török)

V nasadu so tudi tri balkanske avtohtone sorte oljk: oblica in Bjelica iz Hrvaške ter Carolea iz Slovenije. Približno ducat oljk, ki jih raste Török, je starih med 50 in 400 let, medtem ko so ostala stara 10 let.

Leta 2020 je Török kot prvi na Madžarskem proizvajal oljčno olje iz lokalno pridelanih oliv. Letos je dosegel svoj največji pridelek.

"Letos mi je uspelo požeti največji pridelek, 232 kilogramov, največ na Madžarskem,« je dejal. ​,war"Ker moja mlajša drevesa še naprej rastejo, verjamem, da je podvojitev pridelka realna.«

Čeprav vreme na tem območju postaja milejše, zimske temperature pogosto padejo pod ledišče, kar za Török predstavlja velik izziv.

"Največji problem je zimski mraz,« je dejal. ​,war"Na mojem posestvu je bila najnižja zabeležena temperatura v zadnjih 15 letih –14.7 ºC, pa še takrat je trajala le eno uro. Običajno se ne spusti pod – 10 ºC.”

"Verjamem, da so najboljša rastišča za gojenje grozdja – tista z idealnim kotom, orientacijo, nadmorsko višino in drugimi dejavniki – najprimernejša tudi za gojenje oljk, ki zagotavljajo dosledno pridelavo sadja iz leta v leto,« je dodal.

Odvisno od sorte lahko oljke prenesejo tudi temperature do – 12 ºC. Vendar jih lahko dolgotrajna izpostavljenost temperaturam pod –7 ºC resno poškoduje.

Török je tudi opozoril, da so v zadnjih treh letih številni kmetje v bližini Blatnega jezera začeli gojiti oljke, čeprav nekateri le v dekorativne namene.

"Zdi se mi, kot da sem bil jaz tisti, ki je prižgal zeleno luč,« je dejal. ​,war"Mnogim od tistih, ki gojijo oljke, pa manjka strokovnega znanja. Oljke sadijo preprosto zato, ker jih imajo radi, ne zato, ker bi radi od njih živeli.«

Oljkarstvo se je razširilo na več regij južne Madžarske. Jugovzhodno od Blatnega jezera, blizu Pécsa, vrtnar in kmet Gabor Stix že skoraj dve desetletji goji oljke.

Gabor Stix z obiskovalci v svojem oljčnem nasadu (Foto: Gabor Stix prek Facebooka)

"[Oljke] so ena najbolj hvaležnih rastlin, s katerimi sem imel opravka doslej," je Stix povedal za madžarsko spletno publikacijo Zöld Hang. ​,war"Imamo ilovnato zemljo, ki jim popolnoma ustreza. Tudi njihove potrebe po vodi niso posebne; dobimo toliko vode, kot jo potrebujejo.«

Stixova oljčna drevesa so namenjena predvsem prodaji in pričakuje, da bo vsa svoja drevesa prodal do marca. Lokalno proizvaja tudi majhne količine oljčnega olja z mlinom s kladivom za drobljenje oljk in stiskalnico za pridobivanje olja iz oljčne pulpe.

Stix je vzdržljivost oljk, ki jih goji in prodaja, pripisal njihovi lokalni vzgoji in prilagajanju mladih dreves lokalnim vremenskim razmeram.

"Deluje, ker prodajamo rastline, ki jih pridelamo sami,« je dejal. ​,war"Aklimatizacija je pomembna, saj se drevesa naučijo, kako hladno je bilo prejšnje leto, in se naslednje leto ustrezno razvijajo.«

"Na Madžarskem doslej ni bilo pridelanega veliko olja, vendar je skromna količina zelo dobre kakovosti,« je dodal Stix. ​,war"Cena enega litra oljčnega olja, pridelanega na Madžarskem, je okoli 45,000 do 50,000 forintov [približno 109 do 121 EUR]. Zdi se neverjetno, a ljudje to še vedno kupujejo.«

"Pri nas že imamo večje nasade,« je zaključil. ​,war"Mislim, da je tukaj na Madžarskem velika prednost, da imamo takšne priložnosti.”