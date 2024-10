Filippo Berio Exec napoveduje okrevanje proizvodnje, padajoče cene

Dušan Kaljević je optimističen, saj se v sredozemskem bazenu začenjajo obetavne letine oljk, cene na izvoru pa naj bi padle.

"Predvidevamo 3.2, morda 3.3 milijona metričnih ton na svetovni ravni,« je povedal izvršni direktor za Severno Ameriko Filippo Berio Olive Oil Times. ​,war"To je pomembna številka.”

Pridelkovno leto 2024/25 naj bi bilo prvo ​,war"običajna« žetev od leta 2021/22, ko je proizvodnja dosegla 3.4 milijona ton.

Če bo po prvih dveh mesecih žetve potrjena številka 3.2 milijona ton, pričakujem, da bo cena januarja padla pod 5 evrov. - Dušan Kaljević, izvršni direktor, Filippo Berio Severna Amerika

V obeh vmesnih pridelovalnih letih je pridelava padla na 2.6 oziroma 2.4 milijona ton; zaporedna leta visokih spomladanskih temperatur in suše so prinesla najnižjo letino v skoraj desetletju.

Španija je središče svetovne proizvodnje oljčnega olja, Kaljevic pa pričakuje, da bo proizvodnja dosegla 1.5 milijona ton, ​,war"dvakrat višja od zadnjih dveh letin.«

"Zima je bila idealna za inkubacijo oljčnega olja,« je povedal, z veliko dežja in zmernimi temperaturami. ​,war"To bi moralo biti veliko olajšanje za celotno industrijo.«

Poleg Španije proizvajalci v Turčiji in Tuniziji prav tako pričakujejo občutno oživitev proizvodnje.

Kaljević ocenjuje, da bo Tunizija proizvedla približno 300,000 ton, kar je 36 odstotkov več lani in 56,000 ton več od petletnega povprečja.

V Turčiji naj bi se proizvodnja povzpela na približno 350,000 ton, kar bo preseglo lanski pridelek 180,000 ton in 39 odstotkov nad petletnim povprečjem.

Kaljevic je povečanje proizvodnje v obeh državah pripisal kombinaciji boljšega vremena kot prejšnja letina, novih dreves, ki so v zrelosti, in številnih nasadov, ki so vstopili v ​,war"na leto' v naravnem izmeničnem ciklu rodnosti oljčnih dreves.

Leta in leta Oljke imajo naravni cikel izmeničnih let visoke in nizke pridelave, znan kot ​,war"v letih« in ​,war"izven leta« oz. V medletnem obdobju oljke rodijo večjo količino plodov, kar posledično poveča pridelavo oljčnega olja. Nasprotno, an ​,war"izven leta« je značilen zmanjšan pridelek oljk zaradi stresa iz prejšnjega ​,war"na leto.” Proizvajalci oljčnega olja pogosto spremljajo te cikle, da bi predvideli in načrtovali razlike v proizvodnji.

"Obstajajo ogromne spodbude in vladne naložbe, tako Tunizija kot Turčija sta opravili fantastično delo,« je dodal. ​,war"Njihova ministrstva za kmetijstvo podpirajo industrijo ... Vsako leto je več naložb v intenzivne in superintenzivne kmetije.«

Vendar so nekateri deli Tunizije in sosednjega Maroka prejeli prekomerne padavine. Posledično naj bi proizvodnja v Maroku ostala pod povprečjem.

Kaljević je ocenil, da bo drugi največji proizvajalec oljčnega olja v Severni Afriki pridelal od 100,000 do 120,000 ton, kar je precej pod povprečjem, ki znaša 160,000 ton.

Ob Maroku, je Kaljevič potrdil, da je proizvodnja pričakovano padec v Italiji predvsem zaradi vstopa proizvajalcev v an ​,war"izven leta" in nekaj ekstremnega vremena.

Proizvodnja v Grčiji je medtem pričakovano podvojilo z lanskih najnižjih vrednosti na med 250,000 in 280,000 ton.

Portugalski pridelovalci zaradi ugodnih podnebnih razmer in številnih dreves, ki vstopajo v ​,war"na leto.'

Po Kaljevičevih besedah ​​je tudi proizvodnja oljčnega olja v Siriji pričakovano, da se bo vrnil, ki doseže 140,000 ton.

Filippo Berio kupuje oljčno olje lampante iz mlinov na severozahodu države, ki ga trenutno zaseda Turčija, ga rafinira v Italiji in zmeša z deviškim in ekstra deviško olivno olje prodati kot ​,war"čist' oz ​,war"ekstra lahko olivno olje.

"Zagotovo obstaja stalno vprašanje glede varnosti in državljanske vojne, vendar vlada ščiti kmetijstvo,« je dejal. ​,war"Kljub gospodarskim težavam in državljanski vojni vlagajo v oljčno olje.«

Posledica odboja proizvodnje, predvideva Kaljevic cene oljčnega olja na izvoru zmanjšati do začetka leta 2025, saj se zaloge oljčnega olja hitro polnijo.

"Če bo po prvih dveh mesecih žetve potrjena številka 3.2 milijona ton, pričakujem, da bo cena januarja padla pod 5 evrov,« je dejal.

Dejansko se nekatere pogodbe o terminskem nakupu za prve novembrske in decembrske pošiljke menda gibljejo med 5 in 6 evri na kilogram. Drugi strokovnjaki predvidevajo, da bodo cene padle med 3 in 4 evre na kilogram, če bo letina izpolnila pričakovanja.

"Nisem prepričan, da bo šlo pod 4 €, ker bo trajalo nekaj časa, da se prilagodijo svetovne rezerve; prenosa ni,« je dejal Kaljević.

Predvideva, da bo nekaj deviškega in ekstra deviškega oljčnega olja, ki je še na zalogi, kmalu prerazvrstili v nižji razred in izpraznili rezervoarje, ko jih očistijo in pripravijo za naslednjo trgatev.

Filippo Berio pridobiva večino ekstra deviškega oljčnega olja iz Španije, Italije in Grčije. Vendar pa so slabe letine v vseh treh državah v zadnjih letih in stalno naraščajoča proizvodnja na Portugalskem, v Tuniziji in Turčiji privedli do tega, da je podjetje diverzificiralo svojo nabavno strategijo.

Kaljević je dodal, da je podjetje začelo tudi z nakupom ekstra deviškega oljčnega olja iz Argentine in Čila, da bi dopolnilo svoje zaloge na polovici trgatve na severni polobli.

Tako kot mnogi v sektorju oljčnega olja meni sprememba podnebja kot eksistencialno grožnjo industriji.

Medtem ko opozarja na odpornost oljk, Kaljevic skrbi, da bi lahko zaradi ekstremnih vremenskih pojavov ter vse bolj vročega in suhega podnebja pridelava in prodaja oljčnega olja postala nevzdržna.

"Vpliv podnebnih sprememb je,« je dejal Kaljević. ​,war"Vzorec se spreminja. Namesto da bi gledali na cikel obiranja oljčnega olja v petih do desetih letih, zdaj gledamo na dve do tri leta.«

Srednjeročno predvideva, da se bodo nekatera oljčna območja v Evropi in Kaliforniji razširila proti severu. Poročila iz Italije kažejo, da je število oljčnih nasadov in proizvajalcev olja narašča na severu medtem ko te številke ostanejo nespremenjene ali padajo na jugu.

Kaljevič meni, da se morajo podjetja prilagajati podnebnim spremembam tako, da proučevanje novih sort oljk in genom oljke. Pozval je tudi k večjim naložbam v razvoj nove tehnologije za povečanje donosov mlin in optimizacijo agronomskih praks.

"Vlagati moramo v tehnologijo, kar pomeni mikrofiltracijo vode do točno tistih blokov in vrst, kjer jo potrebujejo oljke,« je dejal Kaljević. ​,war"Hkrati moramo vlagati v sajenje novih superintenzivnih sort oljk.«

V ta namen Filippo Berio preučuje 50 različnih kultivarjev v svojem laboratoriju na prostem v Italiji, vključno z nekaterimi, ki niso več komercialno sajeni.

"Osem od teh 50 je bolj odpornih proti oljčna sadna muha in Xylella fastidiosa,” je dejal Kaljević. ​,war"Potrebujejo tudi manj vode.«

Medtem ko Kaljevic porabi veliko časa za razmišljanje o ponudbeni strani poslovanja z oljčnim oljem, je njegov cilj pri Filippu Berio North America povečati prodor gospodinjstev in porabo na prebivalca v tretji najbolj naseljeni državi na svetu in največjem gospodarstvu.

"Ko govorimo o ZDA, govorimo o celini in ne o državi,« je dejal. ​,war"Potrošnik na Floridi ali nekdo v Severni Dakoti oljčno olje dojema popolnoma drugače.”

Po Kaljevičevih besedah ​​je ameriški trg še posebej zahteven za prodor v velikem obsegu zaradi svoje ogromne velikosti, izrazitega podnebja, velike dohodkovne neenakosti in kulturne raznolikosti.

"Obstaja načrt za povečanje prodora gospodinjstev,« je dejal. ​,war"Danes je na ravni 45 odstotkov; 55 od 100 družin v ZDA sploh ne uporablja oljčnega olja. “

"45 odstotkov družin, ki uživajo oljčno olje, ima višje dohodke od povprečja in bolje poznajo izdelek,« je dodal Kaljević. ​,war"Ta ameriški potrošnik je pripravljen plačati nekoliko več kot potrošniki drugod po svetu.«

Prepričan je, da so povečanje ponudbe, ohranjanje poštenih cen za stranke in potrošnike ter naraščajoče povpraševanje z izobraževanjem ključni za dolgoročni uspeh sektorja.

"Ta izdelek moramo narediti bolj dostopen, bolj dostopen in bolj razumljiv za potrošnike po vsem svetu,« je dejal. ​,war"Ni možnosti za povečanje proizvodne zmogljivosti brez povečanja povpraševanja.«