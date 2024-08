Pet let pozneje poročilo UC Davis še vedno pošilja udarne valove

Na današnji dan pred petimi leti je kalifornijska univerza v Davis Olive Centru objavila svoje poročilo o študiji kakovosti oljčnega olja v nekaterih supermarketih v regiji. Poročilo o bombi bi se izkazalo za spremembo igre, neštetokrat citirano kot ponazoritev podvigov brezvestnih producentov.

Študija, ki so jo delno financirali kalifornijski producenti, je bila majhnega obsega, vendar je imela velik udarec: ​,war"69 odstotkov uvoženih oljčnih olj je označenih kot ekstra deviško poročilo razglasil, ​,war"ni dosegel senzoričnih standardov MOK." Z drugimi besedami, večina uvoženih ekstra deviških oljčnih olj sploh ni bila ekstra deviška.

Ta preprosta izjava bi se za mainstream tisk izkazala za nepremagljivo in Davisovo poročilo se od takrat citira in napačno citira.

Dokument je postal materialni dokaz v skupinske tožbe in zaslišanja trgovinske komisije. To bi bil vzklik za zbiranje prizadevanje vzpostaviti tržni red, ponudbo za uvesti uvozni nadzor v zveznem kmetijskem zakonu je ustanovitev a Kalifornijska komisija za oljčno olje in nazadnje sprejetje novi standardi kakovosti v Kaliforniji.

"Takrat se je zdelo vredno novic," je dejal Dan Flynn, izvršni direktor UC Davis Olive Center, ​,war"ampak v resnici nisem imel občutka, kako velik bo postal in da bo odmeval tako dolgo, kot je." Presenečen nad odzivom na poročilo, je Flynn slišal, da je več kot tisoč tiskovnih medijev prevzelo zgodbo v nekaj dneh po objavi. ​,war"To je bil moj uvod v sodobno dobo in kako se novice širijo,« je dejal Flynn.

Kljub takšnemu odzivu študija in njene metode niso bile brez kritike, a Flynn brez opravičevanja stoji za poročilom. ​,war"Osvetlili smo problem, ki je bil tam zunaj,« je dejal. ​,war"Po petih letih in vsem, kar se je zgodilo, se počutim dobro glede tega, kar smo naredili."

A Google iskanje razkriva, kako pogosto se je poročilo Olive Center citiralo v preteklih letih, vendar nobena navedba ni bila tako odmevna in netočna, kot je bila ena v razvpitem Infografika New York Timesa kar je razglasilo za 69 odstotkov vseh uvoženih oljčnih olj ​,war"zdravniško." Medtem ko Times na koncu popravljeno člen, škoda je bila storjena in še več obtožbe so letele naprej in nazaj čez Atlantik.

Proizvajalci oljčnega olja povsod so bili upravičeno šokirani nad tem, kako učinkovito je lahko Davisovo poročilo pri vzbujanju suma o oljčnem olju v vseh njegovih oblikah. Potrošniške revije in zagovorniške skupine po vsem svetu so začele izvajati lastne, pogosto psevdoznanstvene teste kakovosti, ki so vključevali določena olja, služili pa so tudi za to, da so na posel z oljčnim oljem in vse v njem vrgli krivo plast.

Napačne informacije so se širile in vsi so želeli vedeti, ali je olivno olje v njihovi kuhinji dobro ali ne. Izkoristi zmedo, priljubljeni guru televizijskih nasvetov dr. Oz povedal svojim 3 milijonom gledalcev da smo morali, da bi preverili, ali je olje ekstra deviško, preprosto dali v hladilnik, da smo videli, ali se želira - metoda, kot je Oz rekel, mu je dobro služila, a kot se je izkazalo, je dejansko ni podlage.

Od poročila Davisa so proizvajalci na obeh straneh razprave, ki je sledila, okrepila prizadevanja za izboljšanje kakovosti svojih izdelkov in razlikovanje blagovnih znamk z označbami porekla, nagradami konkurence in pečati kakovosti. Počasi so se ljudje vrnili k pogovoru o tem zdravstvene koristi olivnega olja spet in kako povzdigne okuse jedi.

Prejšnji mesec pa je skupina, ki zastopa številne uvoznike oljčnega olja, ki so bili tarče študije iz leta 2010, ustrelila z lastno poročilo to je po njihovem mnenju razkrilo neustreznost novih kalifornijskih standardov. Kritiki to poročilo imenujejo globoko pomanjkljiva, in debata živi naprej.