Francoski proizvajalci praznujejo nagrajeni zaključek z odlično žetvijo

Oljkarji in mlinarji v Franciji so si skupaj prislužili 14 nagrad na dogodku 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, drugi najvišji seštevek v državi na največjem tekmovanju kakovosti oljčnega olja na svetu.

Francija ga je izboljšala svetovni lestvici od 13th mesto v letu 2023 na deveto v letu 2024 kljub temu, da so letos poslali šest prijav manj. Na splošno je 11 producentov skupaj prejelo štiri zlate nagrade in deset srebrnih nagrad z 21 prijavami.

Novice o nagradah je zaključil a odlična letina v Franciji. Po podatkih Evropske komisije datum, je država v pridelovalnem letu 5,500/2023 pridelala 24 ton oljčnega olja, kar je znatno povečanje v primerjavi s 3,800 tonami, proizvedenimi v letu 2022/23, in 20 odstotkov nad petletnim povprečjem.

Novice o nagradah je zaključil a odlična letina v Franciji. Po podatkih Evropske komisije datum, je država v pridelovalnem letu 5,500/2023 pridelala 24 ton oljčnega olja, kar je znatno povečanje v primerjavi s 3,800 tonami, proizvedenimi v letu 2022/23, in 20 odstotkov nad petletnim povprečjem.

Medtem ko kmetje ostajajo zavezani gojenju lokalnih sort, se pobude v veliki meri izvajajo povečati proizvodnjo s komercialnimi sortami.

Kljub obilnemu in nagrajenemu zaključku letine so francoski pridelovalci podnebne spremembe navedli kot pomemben izziv, pri čemer imajo nekateri nasadi obilen pridelek, drugi pa zelo nizko proizvodnjo oljk.

Ne glede na pridelek je splošna kakovost ekstra deviških oljčnih olj v državi letos visoka zaradi pravočasnega dežja ter suhega in sončnega poletja.

Med letošnjimi zmagovalci je bil Mas des Bories. Proizvajalci, ki se osredotočajo na gojenje in mletje avtohtonih sort, so se odzvali z ​,war"neizmerno veselje,« ko je izvedel za njihovo zlato nagrado za enosortno sorto Aglandau in srebrno nagrado za mešanico z zaščiteno označbo porekla.

Claire De Fina Coutin obiskovalcem razkaže oljčne nasade svojega podjetja v Salon-de-Provence. (Foto: Mas des Bories)

Lastnica Claire De Fina Coutin je njihov uspeh pripisala lokaciji njihovega nasada v Salon-de-Provence.

"Zaradi naše suhe in sončne mikroklime nismo trpeli zaradi poletne vročine,« je povedala v Pogovor februarja 2024. ​,war"Varovala nas je lega v dolini z drevesi. Uporabljamo tudi namakanje, tako da to pomaga. Vendar nam ni treba namakati skozi vse leto; namakamo samo za kratka obdobja.«

"Kar zadeva samo letino, pa med letošnjo in lani ni bilo velike razlike,« je dodala. ​,war"Rekel bi, da je bila letošnja letina morda deset do 15 odstotkov večja od lanske.«

V nasprotju, Domaine de Gerbaud, ki si je prislužil zlato nagrado za organsko mešanico ZOP, je moral sprejeti dodatne varnostne ukrepe za zaščito pred podnebnimi vplivi.

Domaine de Gerbaud je slavil zmagovito vrnitev v leto 2024 NYIOOC. (Foto: Domaine de Gerbaud)

"To je neverjetno. Ne moremo se nehati smehljati,« je povedala solastnica Louisa Sherman. ​,war"Zaradi pandemije Covid-19 smo si vzeli odmor od tekmovanj in se ukvarjali z večjim prestrukturiranjem dreves, medtem ko je naša hči vodila projekt preoblikovanja blagovne znamke. Zelo smo navdušeni nad to zlato nagrado, potem ko smo bili nekaj let odsotni.”

Sherman je navedel vpliv podnebnih sprememb in inflacijo kot glavne izzive podjetja pri proizvodnji nagrajenega kakovostnega oljčnega olja.

"Podnebne spremembe so naš največji izziv,« je dejala. ​,war"V zadnjih petih letih smo bili deležni čedalje večje suše in intenzivnih vročin, pri čemer sta bili zadnji dve leti najhujši.«

"Naša druga pomembna težava je, da proizvodni stroški nenehno naraščajo, zlasti francoski stroški dela,« je dodal Sherman. ​,war"Kljub temu se trg upira višjim in pravičnejšim cenam za proizvajalce, potrošniki pa še vedno večinoma ne poznajo prednosti (okusa in zdravja) visokokakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja.”

Kljub temu je dejala, da je osvajanje mednarodnih nagrad za kakovost zelo spodbudno in pomaga povečati ozaveščenost strokovnjakov živilske industrije in širše javnosti o visokokakovostnih proizvajalcih.

"Izboljšuje naš vpliv pri pristopu k potencialnim trgovcem in potrošnikom ter predstavlja glasovanje zaupanja zaupanja vrednih virov, kar nam omogoča, da izstopamo od tekmecev,« je dejal Sherman. ​,war"Seveda pa je za ekipo v veliko zadovoljstvo tudi zmaga na mednarodnem tekmovanju, potem ko je vložila toliko trdega dela med letom.”

Francija je sorazmerno manjša proizvajalka oljčnega olja, kljub temu pa zaseda sedmo mesto v svetu po porabi. Kljub temu se njeni proizvajalci srečujejo z ovirami pri učinkovitem prilagajanju izzivom, ki jih prinaša proizvodnja.

Lastnica Aurélie Sirvent (desno) je praznovala četrto leto uspeha na svetovnem tekmovanju (Foto: Moulin de la Coquille)

Nahaja se med Montpellierom in Marseillom, četrtič zmagovalec Moulin de la Coquille prejel srebrno nagrado za mešanico srednje intenzivnosti.

Lastnica Aurelie Sirvent je povedala, da je bil letošnji glavni izziv podjetja mletje z novo opremo.

"Letos je bil glavni izziv sprememba proizvodne verige,« je dejala. ​,war"Morali smo se prilagoditi našemu novemu delovnemu orodju. Na žalost ni kot dirkalnik, ki bi ga lahko testirali pred tekmovanjem.”

"To orodje moramo preizkusiti v živo v naši proizvodnji in bolje je, da ne delamo napak, da ne izgubimo trdega dela celega leta,« je dodala.

Po besedah ​​Sirventa je zmaga enaka prepoznavnosti. ​,war"Pomeni tudi poznavanje mnenja žirij, sestavljenih iz strokovnjakov, ki še enkrat nagradijo naše delo in strokovnost,« je dejala.

Deset od 11 francoskih nagrad je šlo proizvajalcem na jugu, kjer je osredotočena večina proizvodnje ekstra deviškega oljčnega olja v državi.

Vendar pa Domaine Petraghje sredozemski otok Korziko postavil na svetovni zemljevid oljčnega olja, osvojil srebrno priznanje za občutljivo Ghjermana di Casinca.

Lastnik Roger Philippe Maurizi je nagrado pozdravil kot popoln zaključek odlične letine, v kateri je podjetje pridelalo 4,000 litrov ekstra deviškega oljčnega olja iz endemične sorte olie.

"Zelo smo veseli te nagrade,« je dejal Maurizi. ​,war"Zmaga našim strankam dokazuje, da je naše oljčno olje visoke kakovosti, za nas pa je dokaz, da dobro delamo v našem oljčniku.«