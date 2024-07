Zastojnost in žarkost sta najpogostejši napaki v prijavah za svetovno tekmovanje

Prhljivost in žarkost sta bili najpogostejši napaki, ki ju je odkrila analitska skupina leta 2024. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Podatki, objavljeni na Olive Oil Times Svetovna uvrstitev platforme kažejo, da je 278 vzorcev, predloženih na natečaj, vsebovalo gnilobo, kar predstavlja 44 odstotkov vseh pojavov napak. Žarkost so medtem odkrili pri 172 vzorcih za 27 odstotkov celotnega pojava napak.

Na splošno je strokovna komisija ugotovila 627 pojavov sedmih napak v oljčnih oljih, prijavljenih na natečaj. Predvsem lahko en sam vzorec oljčnega olja vsebuje več napak. Več kot deset odstotkov prispevkov, poslanih na NYIOOC so bili okvarjeni.

Za izpolnjevanje standardov ekstra deviško razreda mora biti vzorec brez napak. Te pomanjkljivosti negativno vplivajo na organoleptično kakovost oljčnega olja in ga običajno zmanjšajte koristi za zdravje.

Medtem ko sta bili pordelost in žarkost daleč najpogostejši napaki, ki so jih ugotovili sodniki, so vzorci vsebovali tudi vinsko (64), zatohlost (58), blatno usedlino (33), segreto ali zažgano (20) in kovinsko (dve) napake. Po mnenju Mednarodnega sveta za oljke, 16 različnih napak oljčnega olja obstajajo.

Izkušeni pokuševalci oljčnega olja pogosto prepoznajo hripavost vzorcev z zaznavanjem senzoričnih lastnosti, kot je tapenada, odpadna voda oljčnega mlina in okusi zrelih oljk.

Prisotnost pordelosti pogosto kaže, da so bile obrane oljke dolgo časa shranjene, preden so bile mletje v oljčno olje.

Ta zamuda sproži anaerobno fermentacijo v oljkah, kar vodi do neželene mikrobne aktivnosti in proizvodnje različnih kislin.

Zastoj je lahko tudi posledica slabih pogojev v mlinu; oljčno olje lahko pridobi to lastnost, ko pride v stik s staro oljčno pasto na neustrezno očiščeni opremi.

Po besedah ​​Donata Palancie, oleologa in tehnika za oljčno olje pri Farchioni Olii, ki je leta 2024 prejel tri zlate nagrade NYIOOC, lahko temperature mletja poslabšajo napake, vključno z motnostjo.

"Napaka se lahko med fazo ekstrakcije poslabša z uporabo previsokih temperatur,« je dejal. ​,war"To se pogosto zgodi v oljkarnah, ker višje temperature prinesejo večjo količino oljčnega olja iz oljčne paste.«

"Vendar te temperature ogrožajo kakovost in senzorični profil oljčnega olja,« je dodal Palancia. ​,war"Ne glede na scenarij je zelo malo verjetno, da bi takšno napako povzročilo pošiljanje vzorca ali steklenice oljčnega olja. Ne izhaja iz transporta.”

Medtem je žarkost posledica oksidacije oljčnega olja in se lahko pojavi med fazo ekstrakcije in po proizvodnji olja. še vedno ​,war"sveže pridelano oljčno olje verjetno ne bo hitro oksidiralo,« je dejal Palancia.

Do oksidacije pride, ko molekule oljčnega olja medsebojno delujejo s kisikom. Medtem ko ga ščitijo antioksidativne lastnosti nekaterih polifenoli, je ekstra deviško oljčno olje še vedno izpostavljeno razgradnji zaradi oksidacije.

Kisik sproži nastanek peroksidov, ki reagirajo z nenasičenimi maščobnimi kislinami, ki so najbolj zastopane sestavine oljčnega olja, in tvorijo hidroperokside. Ta proces povzroči nastanek aldehidov in ketonov, ki povzročajo žarkost.

"Napaka lahko spremeni kakovost oljčnega olja v različnih stopnjah in intenzivnosti,« je dejal Palancia. ​,war"Ko govorimo o oksidaciji v vzorcih oljčnega olja, je to lahko povezano s težavami med transportom. Na primer, če nekaj vsebine vzorca uhaja iz posode, so prisotne zračne reže in lahko pride do oksidacije.

Proizvajalci lahko odkrijejo napake in jih ustrezno prilagodijo v fazi mletja procesa proizvodnje oljčnega olja. Zaradi tega Palancia meni, da bi morali proizvajalci imeti osnovno razumevanje organoleptičnega ocenjevanja oljčnega olja.

"Rekel bi, da je tehnik oljarne podoben direktorju orkestra,« je dejal Palancia. ​,war"Poskušati moramo uskladiti vse komponente, kot bi naredili melodijo, ki izvira iz orkestra, melodijo, ki bi lahko zaznamovala produkcijo.«

"Degustator z izkušnjami, ki dosledno okuša olja in razume pridelke, zrelost in tehnike ekstrakcije, lahko prepozna težave,« je dodal. ​,war"To ni čarovnija; je temeljna izkušnja, ki je potrebna za pridelavo visokokakovostnega oljčnega olja.«