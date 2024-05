Grški proizvajalci praznujejo uspešen zaključek zgodovinsko nizke letine

Letošnja razočarajoča letina v Grčiji ni ustavila tamkajšnjih oljkarjev in oljkarjev, da ne bi pripravili nekaj najboljša ekstra deviška oljčna olja na svetu.

Grški producenti so premagali vse priložnosti in osvojili 56 nagrad (26 zlatih in 30 srebrnih) od 108 prijavljenih na dogodku 2024. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Grška proizvodnja oljčnega olja je padla pod 150,000 ton v pridelovalnem letu 2023/24 rekordno nizko in manj kot polovico lanskih 340,000 ton.

Kmetje in mlinarji so navajali nestanovitno vreme, ki je motilo ustaljeni vzorec gojenja oljk v državi, in razširjeno oljčna sadna muha infestacije kot glavne razloge za zmanjšanje količine in v nekaterih primerih kakovosti.

"Preteklo leto je bilo najzahtevnejše, s katerim smo se kdaj soočili,« je dejal kretski producent Panagiotis Tsiriotakis iz Organics Acropolis, ki je prejel dve zlati nagradi za monosorte Koroneiki.

"Za razliko od generacije mojega dedka, ko je bilo vreme zanesljivo in dosledno, smo se spopadali s spremembami vremenskih vzorcev kot še nikoli prej,« je dodal.

Pridelovalci s Krete in polotoka Peloponez, hrbtenice grške industrije oljčnega olja, so si na letošnji sejmu prislužili levji delež priznanj. NYIOOC z 32 nagradami.

AMG Karabelas iz regije Ilia na polotoku je prišel skozi slabo vreme, ki je letos prevladovalo v regiji, da bi slavil dve zlati nagradi in srebrno srebrno nagrado na tekmovanju Word.

Visoke spomladanske temperature in mokro vreme med žetvijo so bili med izzivi, s katerimi se je soočil AMG Karabelas, da bi dosegel nagrajeno kakovost. (Foto: AMG Karabelas)

Alexis Karabelas je dejal, da so nepravilne vremenske razmere, vključno s prekomernim dežjem spomladi in toplim vremenom v času žetve, prisilile podjetje, da je spremenilo taktiko in ponovno doseglo svoje visoke standarde kakovosti.

"Da bi dosegli želene rezultate, smo morali izvajati pogoste teste,« je dejal. ​,war"Ker nam je to uspelo letos, verjamemo, da bomo lahko zmagali tudi v prihodnjih letih.”

Peloponeški proizvajalec je že tretje leto zapored prejel dve zlati nagradi za Laurel & Flame Fresh, monosorto Tsabidoelia in svojo mešanico ZGO Olympia. Podjetje Miti Olimpije je bilo tudi nagrajeno.

"Navdušeni smo tudi, ker smo Miti starodavne Olimpije, ekstra deviško oljčno olje Koroneiki, ki smo ga predložili NYIOOC prvič osvojil srebrno priznanje na tekmovanju,« je dejal Karabelas.

Na Kreti, kjer so nekatera proizvodna območja na otoku doživela dramatičen padec proizvodnje oljčnega olja za 60 do 70 odstotkov, so se novi udeleženci vrnili Skoutari in Kretska žetev premagal zahtevno žetev za osvojitev priznanj na letošnji NYIOOC.

Oba proizvajalca, ki se nahajata na nasprotnih straneh otoka – Skoutari na vzhodni strani blizu Lasithija in Cretan Harvest na zahodni strani blizu Chanie – sta se med obiranjem spopadala s suhim vremenom na otoku in škodljivci za oljke.

Po zahtevnem pridelovalnem letu 2023/24 so proizvajalci dejali, da je stanje pred letom 2024/25 bolj obetavno. (Foto: Cretan Harvest)

"Vreme je postalo nepredvidljivo, z močnimi vetrovi in ​​toplim vremenom v aprilu in maju, ki resno vplivata na nastavljanje plodov oljk,« je dejala Maria Sgourou iz Skoutarija. ​,war"Poleg pojavov vinske mušice je bilo tudi pridelovalno leto 2023/24 zelo sušno. Suša je ena naših glavnih skrbi na vzhodni Kreti.«

Vendar pa zlato priznanje, ki ga je Skoutari dobil za četrti zaporedni leto je izjemno pripomoglo k olajšanju bremena zahtevne letine.

"Osvojitev nagrade nas je napolnila s ponosom na našo dinamično pot, pa tudi s hvaležnostjo do naših sopotnikov,« je dejal Sgourou. ​,war"Zvesti svoji zavezi, da ponudimo najvišjo kakovost, nadaljujemo s svojimi prizadevanji še bolj vztrajno.”

Cretan Harvest je s svoje strani slavil srebrno nagrado na tekmovanju za občutljivo ekstra deviško oljčno olje Koroneiki, čeprav z nekaj izzivi iz napornega leta 2023/24.

"Sezona je bila zelo zahtevna, saj sta vinska mušica in gloeosporium vplivala na količino in kakovost kretskih oljčnih olj,« je povedal lastnik Stamatis Madariotakis. ​,war"Vendar NYIOOC nagrada je priznanje našemu trdemu delu za ohranjanje naših visokih standardov v proizvodnji oljčnega olja.”

Madariotakis je dodal, da je letina 2024/25 obetavna, saj se cvetovi oljk dobro razvijajo.

Drugi strokovnjaki pričakujejo izboljšan pridelek oljčnega olja v Grčiji v letu 2024/25, pod pogojem, da se oljčne plodove nemoteno nastavljajo.

"Močna rodnost je jasno vidna na oljkah po vsej državi, kar prinaša naslednjo letino nekje med 200,000 in 220,000 ton oljčnega olja,« je dejal degustator oljčnega olja in svetovalec za kakovost Vasilios Frantzolas.

"Vendar pa se oljčni cvetovi na nekaterih območjih sušijo zaradi močne suše v kombinaciji z odsotnostjo potrebne ure za ohlajanje lansko zimo, bi morali biti previdni,« je dodal. Boljšo sliko naslednjega pridelka oljčnega olja bi morali imeti do sredine junija.«

Na Lezbosu, tretjem največjem otoku v Grčiji in eni od tradicionalnih regij za proizvodnjo oljčnega olja v državi, je proizvodnja v tej sezoni padla na 3,000 ton z več kot 10,000 ton v letih 2022/23.

Falcon skrbi za 40,000 oljk 12 sort na otoku Lezbos. (Foto: Falcon)

Kljub mračnemu pridelku na otoku, Falcon iz Sigrija na zahodni obali otoka zmagala s tremi zlatimi priznanji in tako ponovila lanski uspeh na svetovnem tekmovanju.

"Tako pomembno je biti nagrajen na prestižnem newyorškem tekmovanju po tako težkem letu,« je povedala Nana Kanakaki, odgovorna oseba oddelka za oljčno olje v podjetju. ​,war"Tri zlate nagrade 2024 NYIOOC so naravno nadaljevanje nagrad, ki jih je Falcon prejel lani.”

Podjetje je prej zapuščeno območje spremenilo v ogromen nasad s 40,000 oljčnimi drevesi nič manj kot 12 različnih sort oljk, vključno z avtohtonima sortama Adramytini in Kolovi.

Falcon si je prislužil nagrade na svetovnem tekmovanju za tri monosorte oljk Kalamon, Kolovi in ​​Adramytini.

Kanakaki je dejal, da sta mila zima in vinska mušica, ki je svojo prisotnost na otoku zaznala precej zgodaj, zahtevala nekonvencionalne pristope k proizvodnji oljčnega olja.

"Da bi se izognili kakršnim koli resnim vplivom na naša oljčna olja, smo obiranje začeli konec avgusta, da bi izdelali svoje zgodaj obrano ekstra deviško oljčno olje z visoko vsebnostjo polifenolov,« je dejala. ​,war"Nenehno si prizadevamo za promocijo našega oljčnega olja z drugačnim pristopom v smislu kakovosti in trajnosti, kot sta minimalna poraba vode in izključitev atmosferskega kisika iz proizvodnega procesa, da bi dosegli najvišjo kakovost.”

"Tako smo veseli, da sta naša prizadevanja in trdo delo sčasoma prepoznana,« je zaključil Kanakaki.