Nasadi potrebujejo dež pred žetvijo v Grčiji

Po več kot štirih mesecih vročega in suhega vremena v večjem delu Grčije pridelovalci oljk in proizvajalci oljčnega olja navajajo dež kot najbolj kritičen dejavnik za znaten pridelek oljčnega olja v državi v prihodnjem pridelovalnem letu 2024/25.

"Suša je prizadela oljkarstvo po vsem Sredozemlju,« je povedal Yiorgos Kokkinos, predsednik združenja proizvajalcev Nileas iz regije Messenia na jugu Peloponeza.

"Na našem območju je bilo vreme topleje kot običajno od pomladi in štiri mesece nismo videli močnega dežja,« je dodal Kokkinos. ​,war"Pred nekaj dnevi smo bili deležni rahlih padavin, vendar le občasno. Na nekaterih območjih se oljke soočajo s precejšnjimi težavami zaradi dolgotrajnih vročih in suhih razmer.«

Za močan pridelek oljčnega olja potrebujemo le nekaj dežja za zalivanje dreves. A če ne bo deževja, žetve v nekaterih delih regije ne bo. - Yiorgos Kokkinos, predsednik združenja producentov Nileas

Vendar pa je Kokkinos dejal, da lokalni proizvajalci pričakujejo zadovoljivo letino, če bo deževje prišlo pravočasno.

"Rod oljk je šel zelo dobro,« je dejal. ​,war"Za močan pridelek oljčnega olja potrebujemo le nekaj dežja za zalivanje dreves. Toda če ne bo deževja, žetve v nekaterih delih regije ne bo.«

Prve ocene so pokazale, da naj bi se proizvodnja oljčnega olja v regiji Messenia povečala na več kot 60,000 ton s približno 40,000 ton lani.

To poletje so bile osrednje in južne regije Grčije, kjer je večina oljčnih nasadov v državi, junija in julija priča enakim suhim vremenskim razmeram, za katere je značilna odsotnost dežja in jutranje rose ter temperature, ki so nekaj časa ostale med 35 ºC in 40 ºC. dni zapored, poudarjajo oljke.

Po podatkih Nacionalnega observatorija v Atenah je bil julij tudi najtoplejši v državi, saj je presegel povprečno temperaturo od leta 1991 do 2020 za 2.9 °C in prejšnji najtoplejši julij 2012 za 0.3 °C.

Glede na dolgoročne vremenske napovedi obstaja tudi več kot 60-odstotna verjetnost, da bosta september in oktober v Grčiji za 1.5 ºC do 2 ºC toplejša kot običajno.

Ocene o proizvodnji oljčnega olja v državi 2024/25 se med strokovnjaki iz panoge zelo razlikujejo, kar kaže na negotovost, ki prevladuje v sektorju zaradi neenakomernega vremena.

Vendar pa so oljke vstopile v an ​,war"na leto' v svojem naravnem izmenično rodnem ciklu se bo večina regij za proizvodnjo oljčnega olja v Grčiji po prejšnji mračna letina 2023/24.

Po besedah ​​Manolisa Yiannoulisa, vodje Nacionalnega medpanožnega združenja za oljčno olje (EDOE), bo Grčija verjetno pridelala 250,000 do 280,000 ton oljčnega olja, kar je skoraj dvakrat več od lanske količine.

"Predpogoj za to je, da vreme ostane ugodno do žetve, ki je čez približno tri mesece,« je opozoril Yiannoulis. ​,war"Visoke temperature in pomanjkanje dežja proizvajalcem vedno povzročajo tesnobo.«

Drugi strokovnjaki so povedali Olive Oil Times da se bo prihodnji pridelek oljčnega olja v Grčiji verjetno gibal okoli praga 200,000 ton, kar je za več kot 30 odstotkov več kot lani.

Dež je tudi ključna sestavina močne letine v drugih proizvodnih regijah v državi.

"Oljke na otoku so močno cvetele, zato veliko upamo na obilno pridelavo tako v kakovosti kot v količini, če bo nekaj dežja,« je povedal pridelovalec in lastnik mlina Yiannis Protoulis z otoka Lezbos v Egejskem morju.

Na Lezbosu raste več kot 11 milijonov oljčnih dreves, predvsem lokalnih sort Kolovi in ​​Adramytini, ki proizvajajo značilno rumenkasto oljčno olje otoka.

"Lani je bila proizvodnja oljčnega olja na Lezbosu minimalna,« je dejal Protoulis. ​,war"Od sezone 2019/20 na Otoku nismo bili priča izjemni letini. Nekaj ​​obilnih padavin v septembru bo povzročilo, da bo proizvodnja oljčnega olja na otoku presegla 15,000 ton v tem pridelovalnem letu, kar je številka, ki izvira naravnost iz naših slavnih let preteklosti.«

V severni Grčiji so pridelovalci oljk na polotoku Chalkidiki za ERT News povedali, da so bili prisiljeni zalivati ​​svoja oljčna drevesa od aprila zaradi nenormalno vročega in suhega vremena v regiji.

Dodali so, da je Halkidiki priljubljena poletna turistična destinacija, zaradi česar turisti in kmetje tekmujejo za isti vir, zato bi morala država uvesti uredbo, ki bi zagotovila razpoložljivost vode za kmetijske namene.

Na Kreti pridelovalci tudi letos pričakujejo nadpovprečno letino, če bo v oljčnih nasadih na otoku padlo nekaj dežja.

"Poleg 30 odstotkov [otoških oljk], ki so imele težave že od zgodnjega plodovanja, se preostalih 60 do 70 odstotkov zelo dobro razvija in bo dobro leto, če bo vreme na naši strani,« je dejal proizvajalec Michalis. Kabitakis iz Herakliona.

"Če bo avgusta kaj dežja, se bo oljkam godilo veliko bolje,« je dodal. ​,war"V nasprotnem primeru bo tistih 30 odstotkov, ki že imajo težave, postalo 50 odstotkov.«

Po nekaterih prvih ocenah bo proizvodnja oljčnega olja na Kreti v letih 60,000/2024 verjetno presegla 25 ton po klavrnem letu 2023/24, ko je bilo na otoku pridelanih okoli 30,000 ton oljčnega olja.

Vendar pa je bilo v prejšnjih obiranjih na Kreti in v drugih pridelovalnih regijah ugotovljeno, da blagodejno jesensko deževje, ki oljkam pomaga povečati vsebnost oljčnega olja, lahko včasih spodbuja tudi pojav škodljivcev na oljkah, zlasti oljčna sadna muha.

Nazaj na Peloponez je optimizem prihajal iz regije Ilia na polotoku, kjer so lokalni proizvajalci optimistični glede letošnje obilne letine oljčnega olja.

"Naša drevesa so natovorjena,« je povedal domačin nagrajeni producent Alexis Karabelas. ​,war"Pomanjkanje vode ni problem, saj so naša drevesa namakana. Skoraj vsi proizvajalci v bližini starodavne Olimpije pričakujejo dobro letino.«

"Nedavne padavine na našem območju so bile v preteklih tednih obilne in so močno pripomogle k nenamakanim drevesom, vinske mušice pa ni nikjer,« je zaključil. ​,war"Zdi se, da bo to ena najboljših letin, kar smo jih kdaj videli.”