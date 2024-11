Žetev v Grčiji že na začetku naleti na težave

Veliki upi grških pridelovalcev oljčnega olja za dobro letino v pridelovalnem letu 2024/25

sta uničili dolgotrajna suša in pomanjkanje bistvenega jesenske padavine v južni Grčiji.

Polotok Peloponez, središče industrije oljčnega olja v državi, je imel vse leto 2024 suho in vroče vreme kot običajno.

Podnebne spremembe so dale čutiti svojo prisotnost bolj kot kdaj koli prej. Letošnja zima bo kritična; potrebujemo hladno in deževno vreme, da naša drevesa preživijo. - Maria Sgourou, solastnica, Skoutari Olive Oil

Posledično je bilo obiranje oljk preloženo v nekaterih proizvodnih regijah po polotoku, pri čemer so kmetje čakali na prehod na hladnejše in vlažnejše vreme v upanju, da se bo kopičilo več oljčnega olja.

Suho vreme je močno prizadelo oljke, zlasti v Meseniji na južnem Peloponezu, kar je povzročilo nizko kopičenje oljčnega olja.

"V mnogih primerih je na našem območju poškodovanih 100 odstotkov pridelave,« je v sporočilu zapisalo kmetijsko združenje Chandrinos iz zahodne Mesenije. ​,war"In postaja slabše, ko se suša in vročina nadaljujeta.«

Združenje je tudi pozvalo grško vlado, naj prizadetim oljkarjem na tem območju plača odškodnino.

Več kmetov in mlinarjev v Meseniji, eni najbolj bogatih regij za proizvodnjo oljčnega olja v državi, se sooča s posledicami suhega vremena in visokih temperatur v tem pridelovalnem letu.

"Pobrane oljke med prevozom za mletje zaradi visokih temperatur na tem območju v zadnjih šestih mesecih neredno pokajo,« je povedal oljkar in lastnik oljke Yiannis Panagopoulos iz mesta Filiatra na zahodni obali regije. Olive Oil Times.

"Zato so lokalni kmetje prenehali z obiranjem, dokler ne nastopi hladno vreme, da se oljke segrejejo na normalne temperature,« je dodal.

Nekateri pridelovalci oljk v regiji so tudi poročali, da so veje oljčnih dreves dovzetne za pokanje med obiranjem zaradi pomanjkanja soka v drevesih.

V sosednji regiji Lakonija je bila žetev na nekaterih območjih prav tako ustavljena zaradi minimalne količine olja v pridelku oljk.

Vroče in suho vreme je vplivalo tudi na proizvodnjo oljčnega olja v Ahaji na zahodnem Peloponezu.

"Olive so zelo tanke in nagubane,« je povedal lokalni kmet Yiannis Bodiotis. ​,war"Trgatev naj bi se začela po 15. novembruth, do takrat pa upamo na kaj dežja. Proizvodnja je manjša za 50 odstotkov, a ni nič takega lanski katastrofalni pridelek«.

Na drugi strani Egejskega morja na otoku Lezbos, tretjem največjem otoku v državi in ​​še eni tradicionalni grški regiji za proizvodnjo oljčnega olja, je bilo obiranje in mletje oljk na nekaterih območjih prav tako začasno prekinjeno.

"Pričakovali smo, da bo naš pridelek oljčnega olja šestkrat večji kot lani, podobno kot smo ga imeli pred 20 leti,« je za državni kanal ERT povedal kmet in mlinar Vasilios Kokkinoforos iz vzhodne vasi Moria. ​,war"Pomanjkanje dežja v zadnjih mesecih na našem območju pa je v veliki meri vplivalo na količino sezonskega oljčnega olja.”

"Zalivanje oljk je na našem območju težko izvedljivo, saj je teren na našem otoku pol gorat,« je dodal.

Na Kreti so oljke, ki se nahajajo na vzhodnem delu otoka, močno prizadete zaradi dolgotrajnih suhih vremenskih razmer.

"Minilo je skoraj eno leto, odkar je na našem območju padlo zadnje deževje,« je povedala Maria Sgourou, solastnica nagrajenega Oljčno olje Skoutari iz Sitia. ​,war"Naši oljčni nasadi so namakani, vendar smo se morali še dvakrat bolj potruditi, da smo letos dobili kakovost, ki smo jo iskali pri naših oljčnih oljih.«

"Vendar večina oljk pri nas ni namakanih in kljub naravni odpornosti na sušo zelo težko prenašajo dolgotrajno suho vreme,« je dodala. ​,war"Razmere so boljše v našem domačem kraju Kritsa, a se slabšajo, ko se premikamo proti vasi Kavoussi, kjer so drevesa skoraj uničena.«

"Sprememba podnebja je njeno prisotnost čutiti bolj kot kdaj koli prej,« je opozoril Sgourou. ​,war"Letošnja zima bo kritična; potrebujemo hladno in deževno vreme, da naša drevesa preživijo.«

Po navedbah združenja kretskih oljčnih občin (SEDIK) je stanje boljše na zahodnih delih otoka v bližini mesta Chania, kjer je septembra padlo nekaj dežja.

Vendar pa so v osrednji Kreti lokalne oblasti Herakliona sporočile, da naj bi bil sezonski pridelek oljčnega olja zaradi dolgotrajne suše nižji od prvotnih pričakovanj.

Medtem pa zmanjšana rodnost oljk zaradi suše ni upravičena do odškodnine ELGA, grške organizacije za kmetijsko zavarovanje. Oljkarji in proizvajalci oljčnega olja iz vse države zahtevajo spremembo predpisov organizacije, da bi vključili škodo, ki jo povzroča suša.