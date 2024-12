Proizvajalci z optimizmom krmarijo podnebje in tržne vetrove

Ko se leto 2024 bliža koncu, Olive Oil Times Rezultati raziskave Harvest Survey kažejo izmerjene stopnje optimizma med proizvajalci.

V letni raziskavi, ki je bila poslana 4,208 proizvajalcem v 30 državah, so kmetje in mlinarji ocenili pridelovalno leto 2024/25 kot splošno nadpovprečno. Vendar pa so vplivi sprememba podnebja, nestanovitne tržne cene, zmeda potrošnikov in delovni izzivi so ostali kritični problemi.

Kljub temu so proizvajalci trenutno letino ocenili s 67 od 100, kar je znatno izboljšanje glede na lanskoletno oceno 51 in bistveno nad povprečjem preteklih šestih let.

Da bi poudarili to točko, je skoraj 62 odstotkov vprašanih dejalo, da je bila letošnja letina boljša od lanske, pri čemer so kmetje in mlinarji količino ocenili z 62, kar je najvišja ocena. saj 2019, kakovost pa kot 82, najvišja saj 2021.

Rezultat žetve OOT 2024

Kako bi na splošno ocenili letino 2024? (0=grozno, 100=odlično)

"Po dveh težkih letih smo neverjetno hvaležni za uspešno žetev,« je povedala Lucia Gamez iz Tropsko v Jaénu v Španiji. ​,war"Ta sezona je prinesla izzive – nepravočasen dež je ogrozil in prekrižal naše načrte.”

"Kljub temu smo imeli srečo,« je dodala. ​,war"Dnevno spremljamo razmere in vreme nam je dalo majhno okno za obiranje, kar je zagotovilo našo zgodnjo trgatev na točki zrelosti oljk, ki smo jo iskali.

Ocena kakovosti 2024

Kako bi ocenili letino glede na kakovost? (0=grozno, 100=odlično)

Drugi proizvajalci so povedali, da je bila letošnja letina njihova najboljša doslej, in so optimistični glede obetov za naslednjo.

"Zelo smo bili zadovoljni s pridelkom leta 2024 tukaj v Georgii v Združenih državah Amerike,« je povedal Ciriaco Chavez iz Fresh Press Farms. ​,war"Žetev smo začeli v začetku septembra in končali v začetku oktobra. Letošnji pridelek je bil najboljši, kar smo jih kdaj imeli, in verjetno predstavlja največji pridelek doslej v Gruziji, drevesa pa so dobro postavljena za dober pridelek leta 2025.«

Bolje kot lani

Je letina 2024 boljša, enaka ali slabša od lanske?

Podatki Ministrstva za kmetijstvo Združenih držav Amerike (Mednarodni svet za oljke še ni objavil uradne napovedi letine) kažejo, da naj bi se svetovna proizvodnja oljčnega olja v letu 3.1/2024 povečala na 25 milijona ton.

Kljub doseganju najvišjih donosov od leta 2021/22 so proizvajalci še vedno previdni glede običajnih skrbi, ki jih povečujejo obsežni vplivi svetovnih konfliktov in spreminjajoče se geopolitične realnosti.

V Grčiji in drugod po Evropi so bili donosi nafte nižji od pričakovanih. (Foto: Oljčna kmetija NSZ)

Zaskrbljenost glede podnebja ostaja na prvem mestu

Ponovno so podnebne spremembe na vrhu seznama izzivov, s katerimi se soočajo proizvajalci, saj jih 58 odstotkov imenuje ena izmed njihovih najpomembnejših skrbi.

Eden od značilnosti podnebnih sprememb je povečanje ekstremno vreme.

Pridelovalci v sredozemskem bazenu pravijo, da je nenaden prehod iz vročega in suhega poletja v mokro in zmerno jesen oviral zbiranje oljk in v nekaterih primerih povzročil manjše kopičenje olja v oljkah.

Glavne skrbi proizvajalcev

Kaj od naslednjega vas najbolj skrbi?

"Doživljamo izjemno letino glede kakovosti in količine sadja, vendar opažamo dramatičen padec pridelka v primerjavi s prejšnjimi leti,« je povedal Diamantis Pierrakos iz grškega proizvajalca. Laconiko.

"Huda suša je vplivala na razvoj olja v našem sadju,« je dodal. ​,war"Čeprav smo pred kratkim prejeli prepotreben dež, bi moral priti veliko prej.«

(Foto: kmetija Bata Tarim)

Na splošno je 53 odstotkov vprašanih dejalo, da je na njihove letine vplivala prekomerna vročina, medtem ko jih je 43 odstotkov odgovorilo enako suša.

"Imeli smo veliko oljk, vendar so bile zaradi suše zelo majhne, ​​kar je zmanjšalo pridelek in nekoliko vplivalo na kakovost,« je dejal Mehmet Taki iz Kmetija Bata Tartim v Turčiji.

Ocena donosa 2024

Kako bi ocenili količino oljčnega olja? (0=grozno, 100=odlično)

Na splošno je 35 odstotkov kmetov in mlinarjev dejalo, da slabo vreme vpliva na njihovo sposobnost pridelave oljčnega olja, medtem ko jih je 27 odstotkov kot težavo navedlo prekomerno dež.

"Letina 2024 je bila resno prizadeti zaradi prekomernega spomladanskega deževja leta 2023,« je dejal Fernando Rotondo iz Brazilije Olivopampa. ​,war"Na novo sadje (2024/25) vpliva tudi spomladansko deževje in oblak amazonskega pepela [divjih požarov] v okolju, ki je oviral opraševanje.«

Pomanjkanje delovne sile še naprej vpliva na letino

Medtem ko so proizvajalci trdili, da so čezmerna vročina, suša, slabo vreme in čezmerno dež štirje dejavniki, ki so najbolj vplivali na letošnjo letino, pomanjkanje delovne sile ni veliko zaostajalo.

Četrtina anketirancev je dejala, da je pomanjkanje delavcev med žetvijo neposredno vplivalo na njihovo poslovanje, medtem ko jih je 35 odstotkov med glavnimi skrbmi navedlo težave pri delu.

Najti dovolj delavcev za žetev ostaja v Kaliforniji večni izziv. (Foto: Central Coast Olive Company)

"Ko moja drevesa zorijo, dobivam vse večje letine, vendar me zelo skrbi pomanjkanje delovne sile v Kaliforniji,« je povedala Beth McCown iz Central Coast Olive Oil Company.

"Potrebujemo program dela za priseljence, ki delavcem iz drugih držav omogoča vstop v državo in vrnitev domov po zaključku kmetijskega cikla,« je dodala.

Vrhunski izzivi

Kaj od naslednjega je vplivalo na vašo letošnjo letino?

Drugi proizvajalci so pomanjkanje delovne sile opredelili kot dvojni problem. Poleg tega, da je bilo težko najti dovolj ljudi za hitro obiranje oljk in njihov prevoz v mlin, je dinamika ponudbe in povpraševanja pomenila, da so morali proizvajalci plačevati višje plače, kar je zvišalo proizvodne stroške.

"Letos ne morem najti dovolj kupcev, da bi pokril svoje naraščajoče proizvodne stroške,« je povedala Lauren Clancy iz Villa le Masse di San Leolino v Italiji. ​,war"Ko smo leta 2016 začeli proizvajati olje, smo za trgatev plačevali 12 evrov na uro. Zdaj plačujemo 20 evrov na uro, veleprodajne cene pa se niso spremenile.«

Tržne cene še naprej skrbijo proizvajalce

Potem ko so januarja 2024 dosegle rekordne vrednosti, se pričakuje, da bodo cene oljčnega olja na izvoru pade pod 5€ na liter v začetku leta 2025.

Ta nestanovitnost in njen vpliv na potrošnike sta povzročila, da so tržne cene med najpomembnejšimi skrbmi za 39 odstotkov proizvajalcev, takoj za podnebnimi spremembami.

Tropicual je bil med številnimi andaluzijskimi proizvajalci, ki so po dveh slabih letih slavili izjemno letino. (Foto: Tropicual)

Zaradi padajočih cen na izvoru so nekateri proizvajalci zaskrbljeni, da morda ne bodo mogli pokriti naraščajočih stroškov.

"Naša glavna skrb sta trg in cene,« je dejal Taki s kmetije Bata Tarim. ​,war"Cene padajo kot kamen, odvržejo povečanje stroškov. Upamo, da se bo rast potrošnje vrnila z nižjimi cenami.«

Druge proizvajalce skrbi, da so se dve leti izjemno visokih cen oljčnega olja spremenile potrošnikov stališča popolnoma.

(Foto: oljčna kmetija Campodonico)

"V času gospodarskih težav je oljčno olje zaradi visoke cene blago v kategoriji diskrecijske porabe,« je povedal Andrew Lilly iz družbe Juno Olives na Novi Zelandiji.

"Ob slabi letini in vedno višjih stroških gnojilo, goriva, tovora itd., nas lahko stroški oljčnega olja izločijo s trga,« je dodal. ​,war"Kot industrija imamo nizke donose in posledično se oljke umikajo v korist drugih pridelkov.«

Predvidena enostavnost prodaje letošnje proizvodnje

Kako zahtevna bo prodaja letošnje proizvodnje? (0=zelo težko, 100=zelo enostavno)

Kljub pomislekom glede cen so bili proizvajalci zelo prepričani, da bo prodaja letošnje proizvodnje enostavna, in so jo ocenili z oceno 72 (pri čemer je nič zelo težko prodati, 100 pa zelo enostavno).

Pomanjkanje znanja potrošnikov škodi proizvajalcem

Po podnebnih spremembah in tržnih cenah je 38 odstotkov proizvajalcev zmedo potrošnikov navedlo kot enega svojih najpomembnejših izzivov.

Zaradi nejasne terminologije in pomanjkanja ozaveščenosti o zdravstvene koristi oljčnega olja in organoleptične lastnosti do razširjenih dezinformacij, kmete in mlinarje to skrbi izobraževanje o oljčnem olju še vedno ne prebija v velikem obsegu.

(Foto: Natura Ródos Kallas)

"Izobraževanje potrošnikov je ključnega pomena za uspeh celotne industrije,« je dejal Paul Durant iz Oregona Oljčni mlin Durant. ​,war"Ne le o očitnem, kot je uporaba oljčnega olja, koristih za zdravje in o tem, kako izboljša kulinarično izkušnjo, ampak tudi o tem, kako je izdelano, od kod izvirajo oljke, kako izgleda veriga skrbništva za mletje.”

Številni mali in tradicionalni proizvajalci so dejali, da verjamejo v nevednost potrošnikov o ekološkem in visokokakovostnem ekstra deviško olivno olje proizvodnja je neposredno povezana z nepripravljenostjo plačevanja višjih cen.

"Pri izdelavi je veliko truda in uspeha visokokakovostno olivno olje, vendar povprečni potrošnik meni, da je oljčno olje blago in ni pripravljen plačati dejanske vrednosti ročno nabranih, hladno stiskanih izdelkov malih proizvajalcev,« je povedala Zeynep Belger iz Turčije. Zayto.

(Foto: Khalaf Olives)

Drugi proizvajalci so poudarjali splošno prepričanje, da mora oljčno olje slediti stopinjam vina, če želi ohraniti dobičkonosnost in še naprej cveteti.

"Olivno olje, sploh kadar je ekstra deviško ali organsko, ni dobro poznano po vsem svetu,« je dejal Eduardo iz Il Casellina v Italiji. ​,war"Treba bi bilo organizirati kampanje, ki bi razlagale, kako pomembno je oljčno olje za naše zdravje in kako zanimiva in draga je pridelava oljčnega olja za kmeta, še posebej, če je ekološko.«

"Vse to mora odražati cena. Ljudje so pripravljeni dati 100 evrov za steklenico vina, ki lahko zdrži le en dan, in ne 20 evrov za steklenico olja, ki naredi veliko za naše zdravje,« je dodal.

Carine in konflikti se leta 2024 pojavljajo kot nove skrbi

Medtem ko so podnebje, cene in znanje potrošnikov večne skrbi proizvajalcev, je naraščajoča geopolitična negotovost leta 2024 prinesla nove izzive za kmete in mlinarje.

Navedlo enajst odstotkov vprašanih tarife med njihovimi najpomembnejšimi skrbmi, povišane z volitvami nekdanjega predsednika Donalda J. Trumpa v ZDA, katerega prejšnja administracija je uvedla dva niza carin, namenjenih španskim namiznim oljkam in oljčnemu olju.

Carine in geopolitična nestabilnost so med novimi skrbmi, s katerimi se soočajo svetovni proizvajalci oljčnega olja. (Foto: Ptora)

Nadaljnjih sedem odstotkov jih je dejalo, da so med njihovimi glavnimi skrbmi pretresi in konflikti, ki vplivajo na razpoloženje potrošnikov in dobavne verige (da ne omenjamo ljudi, ki jih preživljajo).

"Največji grožnji našemu delu sta pomanjkanje delovne sile in možnost eskalacije rusko-ukrajinske vojne, ki bo motila celoten svetovni trg in logistične verige,« je povedal Julio Alves iz Quinta dos Olmais.

"Tihotapljenje s konfliktnih območij je omadeževalo ugled oljčnega olja, je dodal Belger o tihotapljenje oljčnega olja iz severozahodne Sirije prek Turčije in v Evropo, da bi jo mešali in ponovno prodali.

Proizvajalci ostajajo prepričani o prihodnosti

Čeprav se proizvajalci soočajo z vrsto izzivov, ki zahtevajo prilagojene in težke rešitve, na splošno ostajajo optimistični glede prihodnosti.

Na lestvici od nič (brez zaupanja) do 100 (zelo prepričan) so proizvajalci svoje zaupanje ocenili z 72.

Ocena zaupanja proizvajalcev za leto 2024

Kako prepričani ste o prihodnosti svojega podjetja? (0=nisem prepričan, 100=zelo prepričan)

"Industrija v Kaliforniji raste in mi smo del vzpona z visokokakovostnim ekstra deviškim oljčnim oljem,« je povedal Richard Meisler iz Oljčna kmetija San Miguel. ​,war"Naši ogledi kmetij so se podvojili. Zaradi lepega vremena in količine se že veselimo prihodnje letine.”

Drugi proizvajalci so povedali, da čutijo upanje, saj opažajo mlade in energične nove ljudi, ki vstopajo v sektor.

"Ločeno smo opazili podjetniško spodbudo dveh mladih bratov v našem lokalnem mestu, ki sta odprla nov majhen proizvodni obrat z najsodobnejšimi stroji, da bi prekinila tradicijo in proizvedla več visokokakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja,« je dejal. Gamez iz Tropicuala. ​,war"Industrija torej dokončno raste in privablja mlade talente.