Razcvet oljčnega olja v Hazari določa načrt za pakistanski sektor

Severozahodno pakistansko okrožje Hazara je postalo poligon za nacionalni sektor oljčnega olja.

Uradniki in proizvajalci so opogumljeni zaradi zgodnjih rezultatov, saj verjamejo, da je regija zagotovila načrt za preostanek Pakistana in odprla vrata obsežnemu izvozu.

Proizvodnja oljčnega olja v Hazari se je povečala z 90 kilogramov leta 2019 na več kot dve toni v letih 2022 in 2023, kar je kmetom prineslo znatne finančne koristi. - Saeed Ur Rahman, specialist za oljke, PARC

"Na stotine kmetov privlači cepljenje oljk na lokalno pasmo z imenom Kaho,« je povedal Basharat Hussain Shah, višji direktor Nacionalnega raziskovalnega inštituta za čaj in pridelke visoke vrednosti (NTHRI).

"V dveh do treh letih po sajenju so drevesa začela obroditi, pri čemer se je pridelek vsako leto povečal,« je dodal. ​,war"Več kot 1,000 hektarjev zemlje v Hazari je namenjenih oljkam in to območje vsako leto raste.«

Sabir Sultan je eden od pionirjev gojenja oljk v Hazari, ki je leta 2010 posadil prve oljke fundacije Zaitoon Family.

V zadnjih 14 letih je Sultan s cepljenjem vzgojil približno 5,000 oljčnih dreves, od katerih je polovica začela obroditi sadje.

"Podnebje Hazare je zelo primerno za gojenje oljk,« je dejal. ​,war"Zemljišče je ogromno, zato je gojenje velikih količin oljk lažje.«

Zaradi kombinacije razpoložljivosti zemlje in ustreznih pogojev za pridelavo oljk je Hazara postala kandidatka za večje oljčne kmetije, ki pomagajo znižati agronomske stroške in stroške obiranja.

Poleg tega je Sultan vztrajal, da regija že vodi na področju kakovosti.

"V Pakistanu je bila opravljena uradna analiza za oceno kakovosti olja iz različnih regij in ugotovljeno je bilo, da Hazara proizvaja oljčno olje najvišje kakovosti v celem Pakistanu,« je dejal.

Poleg Arbequine in Leccina Sultan goji dve sorti, vzgojeni posebej za hazarske podnebne in talne razmere: BARI Zaitoon‑1 in BARI Zaitoon‑2.

"Glede na rodovitnost in primernost zemlje, če bomo gojenje oljk izvajali učinkovito, ne bomo le lahko ustavili uvoza oljčnega blaga, ampak ga bomo lahko tudi izvažali po vsem svetu,« je dejal Sultan.

Sabir Sultan je pionir oljkarstva v okrožju Hazara, kjer raste proizvodnja oljčnega olja. (Foto: Sabir Sultan)

"Povečanje pridelave oljk je lahko izjemno koristno za Pakistan,« je dodal. ​,war"Lahko močno spodbudi gospodarstvo z zmanjšanjem uvoza oljčnega olja, ki je poleg čaja eden največjih pakistanskih uvoznikov.«

Medtem ko je Hussain dejal, da bo potrebna vladna podpora za širjenje in končni uspeh gojenja oljk v južnoazijski državi, je dodal, ​,war"možnosti so neomejene.”

Okrožje Hazara, ki se nahaja v širšem Khyber Pakhtunkhwa provinci, služi kot mikrokozmos za širšo pakistansko industrijo. Hussain verjame, da se številne priložnosti in izzivi Hazare odražajo po vsej državi.

"Podnebje in prst v Pakistanu so primerni za gojenje oljk, zlasti v severozahodnih regijah, kot sta Khyber Pakhtunkhwa in Punjab," rekel je. ​,war"Država je dosegla velik napredek pri gojenju oljk, saj so številni kmetje sprejeli sodobne prakse gojenja in namakalne sisteme.«

Kljub temu napredku je Hussain opozoril, da številne ovire ovirajo njegov polni potencial.

"Pakistanska proizvodnja oljk še vedno zaostaja za svetovnimi standardi na več ključnih področjih,« je dejal. ​,war"Povprečni hektarski pridelek v državi je bistveno nižji od večjih oljkarskih držav, kot so Španija, Italija in Grčija.«

"Poleg tega kakovost pakistanskega oljčnega olja pogosto ne dosega mednarodnih standardov zaradi neustreznih predelovalnih in skladiščnih zmogljivosti,« je dodal Hussain. ​,war"Poleg tega se pakistanska oljčna industrija osredotoča predvsem na nekaj priljubljenih sort, medtem ko mednarodni trgi zahtevajo širši nabor kultivarjev.«

"Pakistan mora rešiti ta vprašanja in doseči pričakovane ravni vlagati v raziskave in razvoj za povečanje donosov in kakovosti, izboljšanje programov za krepitev zmogljivosti kmetov in usposabljanje, razvoj sodobne predelovalne in skladiščne infrastrukture, raziskovanje novih trgov in izvoznih priložnosti ter spodbujanje sprejemanje trajnostnih in prakse natančnega kmetovanja,« je nadaljeval.

V teku je več pobud za reševanje teh težav, vključno s projektom za spodbujanje komercialnega gojenja oljk, ki ga v prvi vrsti financira in podpira Ministrstvo za nacionalno prehransko varnost in raziskave.

Saeed Ur Rahman (desno) je med strokovnjaki, ki se ukvarjajo z razvojem oljkarstva v severozahodnem Pakistanu. (Foto: Saeed Ur Rahman)

"Cilj tega ambicioznega projekta je zasaditi oljke na 75,000 hektarjih (30,000 hektarjih) po vsej državi, da bi dosegli samooskrbo s proizvodnjo oljčnega olja,« je dejal. ​,war"Poleg tega vlada zagotavlja 67-odstotno subvencijo, s 33-odstotnim deležem kmetov, za nakup novih sadik oljk in pomoč kmetom pri namestitvi kapljičnega namakanja v oljčnih nasadih.«

Hussain je pohvalil delo Centra odličnosti za raziskave in usposabljanje oljk (Cefort), BARI Chakwal in ARI Tarnab pri svetovanju lokalnim pridelovalcem oljk in mlinarjev.

"Poleg tega pobuda vključuje cepljenje do treh milijonov divjih oljk in usposabljanje približno 2,800 kmetov in zainteresiranih strani oljk letno,« je dejal.

Hazara je bila v središču teh prizadevanj.

"Vlada kmete povezuje s prodajalci iz zasebnega sektorja za predelavo, dodajanje vrednosti, trženje in blagovno znamko oljčnih izdelkov,« je povedal Saeed Ur Rahman, strokovnjak za oljke s sedežem v Hazari pri Pakistanskem kmetijskem raziskovalnem svetu (PARC). ​,war"V teku je tudi vzpostavitev predelovalnih enot s potencialom zaposlovanja.«

"V Hazari in drugih regijah pet milijonov divjih oljk cepijo v produktivna sadna drevesa,« je dodal.

Hussain je dejal, da je gradnja 200-kilogramskega mlina na uro v Hazari pomagala povečati proizvodnjo in kakovost; v Khyber Pakhtunkhwa so zgradili še štiri druge mline.

"Pridelek iz 48.5 kilogramov plodov oljk znaša impresivnih 7.5 litrov visokokakovostnih ekstra deviško olivno olje,« je dejal Hussain.

Agronomi pomagajo kmetom pri cepljenju endemičnih divjih oljk po Hazari. (Foto: Wasim Shahzad)

"Proizvodnja oljčnega olja v Hazari se je povečala z 90 kilogramov leta 2019 na več kot dve toni v letih 2022 in 2023, kar kmetom zagotavlja znatne finančne koristi,« je dodal.

Po besedah ​​Saeeda je Pakistan v pridelovalnem letu 86/2022 proizvedel 23 ton oljčnega olja, od tega večino devica in ekstra deviško.

"Država ima okoli sedem milijonov zasajenih oljk na 25,000 hektarih, potencialna proizvodnja teh že zasajenih nasadov pa naj bi dosegla 1,400 ton letno,« je dejal. ​,war"Do leta 2027 naj bi proizvodnja presegla 10,000 ton letno.«

"V proračunskem letu 2022/23 je bilo proizvedenih približno 110 ton oljčnega olja in 40 ton sadja je bilo dodane vrednosti, kar je ustvarilo gospodarsko dejavnost v vrednosti 300 milijonov pakistanskih rupij (990,000 €),« je dodal Saeed. ​,war"Ta razvoj je povzročil ustvarjanje delovnih mest na podeželskih območjih, ki so revna z viri, kar poudarja pomemben vpliv gojenja oljk na lokalno gospodarstvo.

Hazara zdaj pomembno prispeva k celotni proizvodnji oljk v Pakistanu.

"Regija ima znaten potencial za povečanje celotne proizvodnje oljk v Pakistanu, saj več sto tisoč dreves Kaho (divjih oljk) spodbuja gospodarsko in kmetijsko blaginjo,« je dejal Hussain.

Pakistanski uradniki menijo, da bo zaradi prizadevanj za razširitev proizvodnje država kmalu postala samozadostna in bo morda imela celo zmogljivost za izvoz oljčnega olja.

"Pakistan je na poti, da v prihodnosti postane pomemben izvoznik ekstra deviškega oljčnega olja,« je dejal Hussain. ​,war"Leta 2022 je država izvozila deviško in ekstra deviško oljčno olje v vrednosti več kot 1.9 milijona dolarjev (1.8 milijona evrov) v sedem držav, pri čemer je večina izvoza šla v Mozambik in Kanado.«

"V okviru svojega strateškega cilja zmanjšati trgovinski primanjkljaj, Pakistan dejavno spodbuja izvoz ekstra deviškega oljčnega olja,« je dodal. ​,war"Nekatera pakistanska podjetja že izvažajo na svetovne trge, vključno s Kitajsko in ZDA.«