Kako odpornost in strast vodita butičnega kalifornijskega proizvajalca

V štirih kratkih letih je par zadaj Chateau de Luz je majhen oljčni nasad spremenil v nagrajeno blagovno znamko oljčnega olja.

Mali proizvajalec v s soncem obsijanem De Luzu v Kaliforniji, osvojil dve zlati priznanji na 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Morda se navzven zdi glamurozno, a (ogojništvo) je trd posel, ki zahteva predanost in vzdržljivost. - Sandra Austoni, lastnica, Chateau de Luz

"Smo butični oljčni nasad, ustanovljen leta 2021,« je povedala lastnica Sandra Austoni. ​,war"Ta delujoči nasad smo kupili leta 2020, prejšnji lastnik pa je drevesa zasadil leta 2007, tako da so naša drevesa še zelo mlada.”

"Ponujamo dve mešanici: zgodnjo trgatev Athena, večinoma nezrele oljke, in našo običajno mešanico Venus, ki je 50 odstotkov zrelih in 50 odstotkov nezrelih oljk,« je dodala. ​,war"Letos tudi mi predstavil Olio Nuovo naše Athene takoj iz tiska, kar je bilo res uspešno.«

Austonijeva, ki izvira iz Provanse v Franciji, je dejala, da je ime podjetja navdihnila njena preteklost in sedanjost. ​,war"Prav tako sem želela poudariti svojo francosko dediščino z imenom, ki je lahko razumljivo za naše tržno občinstvo,« je dejala.

"Moja družina že več kot stoletje prideluje oljke v Provansi,« je dodal Austoni. ​,war"Nikoli nisem bil moj cilj, da bi sam gojil oljke, a ko smo med iskanjem novega doma našli to nepremičnino, sem se vanjo zaljubil. Torej to ni bil načrtovan dogodek. Zgodilo se je po naključju.«

Austoni je že od samega začetka dejal, da je bil cilj proizvodnja visoke kakovosti ekstra deviško olivno olje v majhnem obsegu iz nasada podjetja s 600 drevesi.

"Imamo pet italijanskih sort: Frantoio, Leccino, Maurino, Moraiolo in Pendolino ter nekaj dreves Kalamata, ki jih prav tako vključujemo v svoje mešanice,« je povedala.

"Pozitivno je, da ga lahko predelamo v nekaj urah po obiranju. Svoja drevesa lahko nenehno spremljamo vse leto,« je dodal Austoni. ​,war"Tudi živeti med temi čudovitimi drevesi je užitek.«

Zaradi majhnosti podjetja se Chateau de Luz osredotoča izključno na visokokakovostno maloserijsko proizvodnjo.

Leta 2020 sta Austoni in njen mož kupila 600 drevesni oljčni nasad, v katerem so oljke Frantoio, Leccino, Maurino, Moraiolo, Pendolino in Kalamata. (Foto: Chateau de Luz)

"Želeli smo se osredotočiti na kakovost v primerjavi s količino in vsako leto izboljševati kakovost našega oljčnega olja z nenehnim izobraževanjem in pridobljenimi izkušnjami,« je dejal Austoni.

Uspeh podjetja pripisala na NYIOOC hitrosti in učinkovitosti, s katero Austonijeva in njen mož vsako jesen obirata in meljeta oljke.

"Plodovi začnejo propadati takoj, ko jih poberemo, zato je ključnega pomena, da jih čim prej predelamo,« je dejal Austoni. ​,war"Običajno začnemo žetev zgodaj, takoj ko je dovolj svetlobe, da lahko naša ekipa varno obira. S predelavo začnemo v nekaj urah po žetvi. Naš cilj je mletje na isti dan.”

"Naenkrat predelamo le 250 kilogramov sadja, tako da smo resnično v obrtniškem procesu,« je dodala. ​,war"Osredotočamo se na kakovost namesto količine, tudi če to pomeni, da žrtvujemo naš rezultat. Želimo, da naše stranke, družina in prijatelji izkusijo najboljše, ko okusijo naše oljčno olje.”

Medtem ko je bilo leto 2023/24 v Kaliforniji obilno, je Austoni dejal, da imajo veliki pridelki svoje ovire in poudarjajo nekatere dolgoročnejše izzive podjetja.

"Letina 2023 je bila izjemno zahtevna,« je dejala. ​,war"Kot vsi drugi v Kaliforniji smo imeli preveč sadja in verjetno smo pospravili le deset odstotkov naših dreves.«

Zaposlovanje delavcev za žetev ostaja eden izmed izzivov podjetja. (Foto: Chateau de Luz)

"Med mletjem smo imeli več mehanskih težav, zaradi katerih smo se morali večkrat ustaviti,« je dodal Austoni. ​,war"Imeli smo tudi težave s posadko in njihovo zadrževanjem, ker je bila naša žetev več tednov predolga. To je bila daleč najzahtevnejša žetev, kar smo jih kdaj imeli.«

Na splošno je prepričana, da sta dva glavna izziva, s katerimi se bo podjetje še naprej soočalo, vpliv sprememba podnebja in dosledno iskanje dovolj delavcev za delo med žetvijo.

"Sprememba vremenskih vzorcev vpliva na pridelavo oljk z velikimi razlikami v proizvodnji iz leta v leto, za kar ne moremo storiti veliko, razen da se prilagodimo,« je dejal Austoni.

"Drugi glavni izziv je najti in obdržati visokokakovostne ekipe, zlasti v času žetve,« je dodala. ​,war"Številni pridelovalci lansko sezono zaradi pomanjkanja posadk niso mogli žeti. Potreben je le čas, da najdemo dobre izvajalce, ki se tudi želijo učiti in rasti z nami. Našemu glavnemu izvajalcu radi ponudimo usposabljanje in plačano izobraževanje, da ga obdržimo.”

Drug stalni izziv, s katerim se podjetje sooča, je obvladovanje napadov škodljivcev z ekološkimi postopki.

"Trpimo zaradi oljčna sadna muha v južni Kaliforniji,« je dejal Austoni. ​,war"Nujen je ustrezen program za njihovo zatiranje in zaščito plodov. Brez zdrave, kakovostne oljke ni kakovostnega oljčnega olja. Za zaščito naših dreves in oljk uporabljamo kaolinsko glino, naravni proizvod, odobren za ekološko kmetovanje.«

Poleg teh večnih izzivov je moral premagati tudi Chateau de Luz naraščajoči stroški proizvodnje v zadnji letini.

"Vse postaja veliko dražje,« je dejal Austoni. ​,war"Smo tako majhen proizvajalec, da nismo dobičkonosni, vsaj še ne. Ker se osredotočamo na kakovost kot na količino, imamo višjo ceno na strani premium. Zagotavljamo tudi, da naša embalaža in nalepke odražajo naš vrhunski položaj.”

Kljub trdemu delu in številnim izzivom oljkarstva v Kaliforniji je Austoni dejal, da je zmaga na svetovnem tekmovanju in drugih lokalnih tekmovanjih za kakovost oljčnega olja pomembna nagrada in pomaga podjetju graditi svojo blagovno znamko.

Elegantna embalaža za prizadevanji podjetja, da trži svoje butično ekstra deviško oljčno olje. (Foto: Chateau de Luz)

"Bilo je zelo nagrajujoče, da nas je priznala tako prestižna organizacija, še posebej, ker smo precej novi na sceni,« je dejala.

"V tem trenutku je težko oceniti vpliv, vendar nam zagotovo pomaga pri uveljavljanju naše blagovne znamke. Naše oljčno olje smo lahko prodajali tudi na okrožnem sejmu v Los Angelesu leta 2024, ki se je pravkar zaključil,« je dodal Austoni. ​,war"Naše zaloge smo razprodali v nekaj dneh, kar je bila odlična izkušnja za izpostavljenost naše blagovne znamke.«

Čeprav Austoni še ni uspelo posaditi svojih dreves, je dejala, da podjetje izkorišča prizadevanja prejšnjega pridelovalca za proizvodnjo oljčnega olja z visoko vsebnostjo polifenoli, ki pomembno prispeva k oljčnemu olju koristi za zdravje in profili okusa.

"Verjetno bi izbrala francoske sorte, če bi sadila nov nasad,« je povedala. ​,war"Informacija, ki smo jo dobili od prejšnjega lastnika, je, da so bili izbrani za navzkrižno opraševanje in tudi za pridobitev največje količine polifenola v mešanici.«

Da bi čim bolje izkoristili te sorte oljk z visoko vsebnostjo polifenolov, je treba oljke obirati, ko so zelene, in jih hitro spraviti v mlin.

"Jaz skrbim za žetev in sortiranje,« je dejal Austoni. ​,war"Naše oljke pred mletjem ročno sortiramo in odstranimo ​,war"slabih. To je dolgočasen proces, če ga izvajamo ročno, vendar zagotavlja, da bomo imeli olje vrhunske kakovosti.«

"Ves čas spremljamo tudi temperaturo med malaksacijo in procesi ločevanja,« je dodala. ​,war"Moj mož Alan je zadolžen za mletje in upravljanje opreme. Ima izkušnje z mehaniko in je vedno delal v živilski industriji, tako da je bilo to naravno.«

Austoniin mož Alan vodi mlin, medtem ko ona nadzoruje obiranje oljk. (Foto: Chateau de Luz)

Ko je trgatev končana, Austoni pošlje vzorce ekstra deviškega oljčnega olja v certificiranje v neodvisne laboratorije.

"Kaže verodostojnost in velja za najboljšo prakso,« je dejal Austoni. ​,war"Certifikati pomagajo tudi pri izobraževanju potrošnikov, da vedo, na kaj morajo biti pozorni pri nakupu visokokakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja.”

Poleg vzpostavljanja verodostojnosti s certificiranjem je po njenem mnenju prednostna naloga tudi izobraževanje potrošnikov o visokokakovostnem ekstra deviškem oljčnem olju in trajnostnih kmetijskih praksah.

"Z objavami na družbenih omrežjih in različnimi članki na naši spletni strani želimo informirati in izobraževati,« je dejala.

Medtem ko se delo za malega kmeta nikoli ne konča, je Austoni dejal, da ponovno odkrivanje strasti do proizvodnje ekstra deviškega oljčnega olja prinaša nematerialne nagrade.

"Izziv je v tem, da ni razmejitve med delom in zasebnim življenjem, za kar sem prepričana, da se lahko poistoveti tudi s številnimi drugimi kmeti,« je dejala.

"Bodi potrpežljiv. Kot pri vsakem kmetijskem poslu tudi to ni dejavnost, s katero bi hitro obogateli,« je zaključil Austoni. ​,war"Morda se navzven zdi glamurozno, vendar je to težak posel, ki zahteva predanost in odpornost. Strast je zelo pomembna, da prebrodimo vzpone in padce,« je dejala.