Inovacije in trajnost prinašajo sijajne rezultate za apulijske proizvajalce

Sposobnost pridobiti najboljše iz avtohtone sorte oljk Coratina je v središču GangaLupo​,war"uspeh.

Mlado podjetje je bilo ustanovljeno v Bariju, Puglia, z namenom proizvodnje vrhunske monosorte. Njegov trud je bil ponovno poplačan z a Zlata nagrada na 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, šesto zaporedno priznanje podjetja.

Večja je zavest, da kakovosten izdelek ni le blago, temveč plod dela skrbi, pozornosti in spoštovanja ozemlja in skupnosti. - Vito Girone, ustanovitelj GangaLupo

"Mnoga drevesa, za katera skrbimo, sta zasadila moja pradedek in dedek,« je povedal ustanovitelj Vito Girone. ​,war"Naše podjetje je sicer nastalo pred kratkim, a moja družina je že generacije predana oljkarstvu.«

"Nekoč so oljke prodajali domačim oljarnam, manjši del plodov pa so namenili za pridelavo oljčnega olja za domačo porabo,« je dodal. ​,war"Upravljanje kmetije, ki prav tako prideluje zelenjavo, je nato prešlo na najine starše, ki naju z bratom podpirajo pri našem kakovostno usmerjenem projektu.«

Malo pred ustanovitvijo podjetja je kariera apulijskega kmeta šla drugače.

Po srednji šoli se je Girone preselil v Torino, v severnoitalijansko regijo Piemont. Tam je diplomiral in začel delati v inženirskem podjetju. To je trajalo nekaj let, dokler ga notranji glas ni spodbudil, naj se vrne.

"Delo je bilo zelo dobro, a sčasoma sem ugotovil, da potrebujem spremembo, še posebej, ker se je moja strast do oljčnega olja pokazala,« je dejal. ​,war"Zato sem svojemu bratu Luigiju, ki je diplomiral iz gozdarstva in okolja in je že delal v družinskem podjetju, predlagal lastno proizvodnjo ekstra deviško olivno olje«.

"Nestrpno je sprejel in začeli smo preurejati organizacijo podjetja,« je dodal Girone. ​,war"Ker smo imeli le osnovno znanje o izdelavi oljčnega olja, smo se obrnili na zunanjega svetovalca, Alfreda Marasciula, strokovnjaka za kakovostno pridelavo. Ker je videl naše močno prepričanje v projekt, se je strinjal, da nas podpre, in začeli smo s pridelovalnim letom 2017/18.«

Danes kmetija obsega 25 hektarjev v Santo Spiritu, najsevernejšem okrožju glavnega mesta Apulije. Tam se na ravnini manj kot kilometer od Jadranskega morja bohoti 5,500 oljk.

Sadovnjaki se nahajajo v zaselku Ganga di Lupo, od koder izhaja tudi ime podjetja. Več kot polovica dreves je starih več stoletij in še vedno ohranjajo tradicionalen vzorec zasaditve z razmikom vsaj šest krat sedem metrov. Za zgostitev sadovnjakov so ponekod postavili mlajša drevesa.

"V oljčnem nasadu smo namestili dve vremenski nadzorni enoti, ki zaznavata vlažnost zraka in tal,« je dejal Girone. ​,war"Dodali smo tudi senzorje listov, ki nam omogočajo spremljanje rasti listov in izogibanje toplotnemu in vodnemu stresu v rastlinah.«

Ta sistem Agriculture 4.0 pomaga optimizirati vire in delovne obremenitve. Girone in njegov brat nameravata namestiti podzemni namakalni sistem za varčevanje z vodo in energijo ter nadomestiti kapljični sistem v sadovnjakih.

"Biti trajnostni je ena naših temeljnih vrednot, zato smo zelo pozorni na učinkovito rabo virov,« je dejal Girone. ​,war"Študije pravijo, da lahko pri kapljičnem namakanju izguba vode zaradi izhlapevanja doseže 40 do 50 odstotkov.«

"Pri podpovršinskem namakanju se to ne dogaja, saj se zmanjša poraba vode in posledično energije, saj morajo črpalke za dvig vode iz vrtine črpati manj časa,« je dodal. ​,war"Do naslednje letine oljk naj bi ta sistem zaživel v nekaterih sadovnjakih.«

Girone je prepričan, da si njegovo podjetje in sektor oljčnega olja ne moreta več privoščiti nadaljnje uporabe netrajnostnih kmetijskih praks.

"Za kakovosten izdelek potrebujete vodo, vendar sprememba podnebja je zmanjšal svojo razpoložljivost,« je dejal. ​,war"Z manj dežja in padajočimi nivoji vodonosnika morajo biti kmetje previdni pri porabi vode in upravljanju z njo. V nasprotnem primeru obstaja tveganje, da ta dragocen vir ne bo več na voljo za kmetijstvo.«

Grozi suša lanska proizvodnja. Deževni pomladi je sledilo dolgotrajno sušno obdobje od junija do novembra, ki je zahtevalo večji vnos vode in energije.

Kljub temu se je dodaten trud poplačal, pridelek oljk je bil zadovoljiv. Coratina je pozno zrela sorta, vendar Girone opravi zgodnjo trgatev, ki se običajno začne v prvih dneh novembra in konča do sredine decembra.

"Da bi dosegli takšne rezultate, se zanašamo na enega najboljših mlinov na tem območju,« je dejal Girone. ​,war"V svojem obratu v Modugnu je Donato Conserva, znan tudi kot Mimi, nam ponuja najboljšo tehnologijo, ki je danes na voljo. Obstaja načrt za izgradnjo lastnega mlina podjetja, morda čez nekaj let, vendar bomo za zdaj delali korak za korakom in še naprej sodelovali s temi velikimi strokovnjaki.«

GangaLupove prednosti izhajajo iz komplementarnih sklopov spretnosti, ki jih ima vsak družinski član in njihovi sodelavci. (Foto: GangaLupo)

Girone pripisuje uspeh podjetja komplementarnim sklopom spretnosti, ki jih imajo on, njegov brat in njegovi starši.

"Pri ustvarjanju našega podjetja sem združil vsa naša strokovna znanja, in sicer življenjske izkušnje mojih staršev na deželi, bratovo kmetijsko znanje in svoje inženirske sposobnosti, predvsem pri implementaciji modela natančnega kmetovanja, poleg sposobnosti naših sodelavcev,« je dejal. rekel. Delo v timu je lahko zmagovalna izbira tudi za majhno podjetje.«

Girone je to poslovno strategijo pripisal nagrajenim rezultatom, ki jih je podjetje doseglo v preteklih letih.

"Prejeta priznanja so nam v največje zadovoljstvo,« je dejal. ​,war"Ne kažejo samo na to, da dobro opravljamo svoje delo, ampak tudi dajejo prestiž naši podobi. In to nam je uspelo kljub težavam, s katerimi se v zadnjih letih srečujejo vsi kmetje, kot smo mi, od vse pogostejših ekstremni vremenski dogodki k povečani proizvodni stroški«.

Girone je razkril, da je v začetku sezone razprodaj skrbelo, da naraščajoče cene oljčnega olja lahko prestrašijo potrošnike. Vendar je ugotovil, da jih dobršen del resnično razume vrednost vrhunskih izdelkov in jih kljub zvišanju stroškov še naprej kupuje in uporablja.

"Dejstvo je, da so se podražili tudi nekvalitetni izdelki,« je dejal. ​,war"V bistvu se je razlika med cenami kakovostnih in nekakovostnih izdelkov zelo zmanjšala, potrošniki pa so začeli razumeti, da se v teh razmerah splača kupiti kakovostno ekstra deviško oljčno olje.«

Girone je opozoril, da je odlična komunikacija strokovnjakov za oljčno olje ljudi tudi ozavestila, kaj se skriva za kakovostno proizvodnjo in njenimi številnimi koristmi.

"Vedno več potrošnikov ve, da visokokakovosten izdelek naredi svet razlike tako za mizo kot tudi v smislu koristi za zdravje," rekel je. ​,war"Vidimo, da vse več ljudi odkriva ta kakovostni svet.«

"Večja je zavest kot v preteklosti, da kakovosten izdelek ni le blago, ampak plod dela skrbi, pozornosti in spoštovanja ozemlja in skupnosti,« je dodal Girone. ​,war"To je res verjetno ključni trenutek za sektor, v katerem lahko veliko število ljudi ozavestimo o razlikah med kakovostnim in nekakovostnim izdelkom.«

Apulijski kmet je dejal, da si ne more predstavljati drugačnega življenja, kot ga živi zaradi ekstra deviškega oljčnega olja. Dodal je, da je zavezan izboljšanju in izkoriščanju današnjih inovacij za izboljšanje kakovosti in trajnosti.

"Verjamem, da pri našem delu obstajajo temeljne točke, ki jih moramo imeti pred očmi, in ena od teh je spoštovanje okolja,« je dejal Girone. ​,war"Zagotovo nam današnje inovacije pomagajo doseči najvišjo raven kakovosti in biti bolj produktivni, vendar menim, da z njimi ne smemo pretiravati. Z okoljem in ozemljem, ki nam daje ta izjemen izdelek, moramo vedno ravnati zelo skrbno.«

"Z zmanjšanjem emisij in učinkovito rabo virov smo lahko trajnostno podjetje v vseh pogledih in še vedno ciljamo na najvišje standarde kakovosti,« je zaključil.