Izraelska žetev se zaključi v ozadju vojne

V zadnjih dveh mesecih so izraelski pridelovalci oljk obirali v zahtevnih razmerah.

Medtem ko so nekatera območja neposredno prizadele tekoče vojaške operacije, so se druga soočila s posrednimi posledicami konflikta, kot so pomanjkanje delovne sile, motene oskrbe in omejen dostop do osnovnih storitev.

Izrael je v vojni s Hamasom in Islamskim džihadom v Gazi od 7. oktobra 2023, ko so skrajneži prestopili iz palestinske enklave v južni Izrael in pri tem ubili 1,139 ljudi in vzeli 250 talcev.

Med vojno še naprej pridelujemo in proizvajamo oljčno olje, tudi med bombardiranjem in napadi. - Nimrod Azulay, solastnik, KeremZait

Kmalu zatem je libanonska militantna skupina Hezbolah začela izstreljevati rakete na severni Izrael. Konflikt je tlel do konca septembra, ko je Izrael začel stopnjevati svoje napade na Hezbolah, invazijo na južni Libanon.

Ministrstvo za zdravje v Gazi, ki ga vodi Hamas, poroča o 46,000 smrtih od začetka konflikta. Libanonske oblasti medtem ocenjujejo, da je umrlo več kot 3,000 ljudi. Izraelske obrambne sile so sporočile, da je bilo v vojni ubitih 840 vojakov.

"Za Izrael je čas, ki je zelo zahteven,« je dejal Nimrod Azulay, solastnik podjetja KeremZait.

O nagrajeni producent se nahaja na obrobju Mishmar HaYardena, s pogledom na reko Jordan v severnem Izraelu, na južnem robu doline Hula.

"Ta sezona je bila odlična tako po količini kot po kakovosti, po lanski slabi letini,« je dejal Azulay.

Pojasnil je, da je bilo letos ​,war"na leto' v naravnem ciklu obroditve oljčnega drevesa, kar običajno povzroči večji pridelek.

Leta in leta Oljke imajo naravni cikel izmeničnih let visoke in nizke pridelave, znan kot ​,war"v letih« in ​,war"izven leta« oz. V medletnem obdobju oljke rodijo večjo količino plodov, kar posledično poveča pridelavo oljčnega olja. Nasprotno, an ​,war"izven leta« je značilen zmanjšan pridelek oljk zaradi stresa iz prejšnjega ​,war"na leto.” Proizvajalci oljčnega olja pogosto spremljajo te cikle, da bi predvideli in načrtovali razlike v proizvodnji.

Po predhodnih ocenah Mednarodnega sveta za oljke naj bi Izrael v pridelovalnem letu 15,000/2024 proizvedel 25 metričnih ton oljčnega olja.

Ves čas žetve je trajajoči konflikt večini lokalnih pridelovalcev onemogočil, da bi se zanašali na svojo običajno sezonsko delovno silo, vključno s palestinskimi delavci.

"Naložbe v tehnologijo in stroje so se vsako sezono izkazale za vredne,« je dejal Azulay. ​,war"Letos je bilo to še posebej kritično, saj smo lahko pridelovali, obirali in proizvajali oljčno olje brez dodatnih delavcev ali storitev, ki jih je v vojnem času veliko težje zagotoviti. Še posebej v severni regiji, kjer je bil konflikt najbolj intenziven.«

"Za KeremZait ni dvoma: med vojno še naprej pridelujemo in proizvajamo oljčno olje, tudi med bombardiranjem in napadi,« je dodal.

Južneje, pri Jeruzalemu, je vojna močno prizadela tudi oljkarje.

"Vojaška kriza je nedvomno oblikovala način našega delovanja letos,« je dejal Hani Ashkenazi, ustanovitelj in vodja večkrat nagrajene Jeruzalemsko oljčno olje.

Solastnika Jerusalem Olive Oil Moosh in Hanzi Askenenazi pregledujeta svoj nasad. (Foto: Jeruzalemsko oljčno olje)

"Čeprav smo imeli srečo, da smo se izognili večjim logističnim in distribucijskim zamudam, je bilo pomanjkanje razpoložljivih delavcev pereč izziv,« je dodala. ​,war"Veliko posameznikov je bilo zaradi krize nedosegljivih za delo, kar je dodatno obremenilo našo ekipo med žetvijo.«

Ashkenazi je dejal, da ima konflikt globok čustveni vpliv na vse, ki sodelujejo v operaciji, vključno s kmeti, delavci in njihovimi družinami.

"Najbolj pa me je presenetil neomajen duh optimizma in solidarnosti med vsemi vpletenimi,« je dejala. ​,war"Kljub težkim okoliščinam smo delali trdo kot kdaj koli prej, motivirani s skupno vero v to, kar počnemo, in pomembnostjo, da sadove našega dela damo na trg.«

Letošnja akcija je bila v primerjavi s preteklo sezono tako količinsko kot kakovostno zelo uspešna.

"Zgodnja žetev je prinesla nižje stopnje konverzije, okoli deset odstotkov, vendar je to značilno, če dajemo prednost proizvodnji bolj aromatičnih in kompleksnih ekstra deviško olivno olje,« je dejal Aškenazi. ​,war"Ko je sezona napredovala in so oljke dozorele, so se stopnje konverzije močno povečale in se gibljejo med 16 in 24 odstotki, odvisno od sorte.«

Nazaj na severu države, ekipa zadaj Sindijana iz Galileje obravnaval socialne in komercialne zapletenosti letošnje zahtevne letine.

Kljub izzivu pomanjkanja delovne sile je Lahav dejal, da je veliko Izraelcev kupilo oljčno olje, da bi podprli lokalne proizvajalce. (Foto: Sindyanna iz Galileje)

"Stopnjevanje konflikta v naši regiji poudarja nujnost in pomen našega poslanstva,« je dejal Hadas Lahav, ustanovitelj nagrajena neprofitna organizacija. ​,war"Nenehne družbene in politične napetosti med arabskimi in judovskimi izraelskimi državljani močno vplivajo na našo skupnost, zlasti ko si prizadevamo za ustvarjanje skupnega prostora za arabsko-judovsko sodelovanje.«

"Mnogi Izraelci iščejo alternative prepričanju, da je vojna neizogibna,« je dodala. ​,war"Sindyanna predstavlja model za drugačno, bolj upanja polno prihodnost za te posameznike.«

Kljub izzivom, ki jih povzroča trajajoči konflikt, je Lahav dejal, da med Izraelci vlada občutek solidarnosti, zlasti za lokalna podjetja.

"Povpraševanje na našem lokalnem trgu se je podvojilo s ponavljajočimi se naročili za oljčno olje od izraelskih strank,« je dejal Lahav.

Podobno kot pri lanska letinaLahav je dejal, da je zaprtje meje z Zahodnim bregom zelo otežilo zaposlovanje dovolj delavcev, zlasti za tradicionalne kmete.

"Najbolj pereče vprašanje je bilo pomanjkanje delovne sile zaradi omejitev za vstop palestinskih delavcev v Izrael z Zahodnega brega,« je dejala. ​,war"To je še posebej prizadelo majhne tiskarne in arabske kmete z nenamakanimi nasadi, ki se tradicionalno zanašajo na ročno žetev.«

"V prejšnjih letih je v Izraelu pri obiranju oljk pomagalo okoli 12,000 sezonskih delavcev. Od 7. oktobra 2023 je njihov vstop, skupaj z vstopom dodatnih 150,000 palestinskih delavcev v drugih sektorjih, prepovedan,« je dodal Lahav. ​,war"Ta položaj je bil katastrofalen ne le za izraelske kmete in delavce same, ampak tudi za palestinsko gospodarstvo, ki nima dovolj alternativ na trgu dela na Zahodnem bregu.«

Sindyanna deluje v Galilejski Kani, blizu Nazareta in le 50 kilometrov od meje z Libanonom.

"Vojna v severnem Izraelu je potekala med žetvijo, kar je ustvarilo nevarne razmere za kmete, ob stalni grožnji, da bodo rakete padale na nasade,« je dejal Lahav. ​,war"To nam je pogosto onemogočilo dostop do polj ali ustvarilo precejšnje logistične ovire,«

Tudi v takšnih razmerah je Sindyanna uspela obirati v predvidenem roku, Lahav pa je dejal, da je neprofitna organizacija proizvedla visoko kakovostno organsko oljčno olje.

"Naša zavezanost ekološkemu kmetovanju, pravični trgovini in regenerativnemu kmetijstvu odraža naše spoštovanje do okolja in vero v trajnostno kmetijstvo,« je dejal Lahav.

Sindyanna sodeluje z lokalnimi izraelskimi in palestinskimi kmeti pri prehodu na organske prakse in išče mednarodne certifikate za dodajanje vrednosti njihovim izdelkom.

"Z letnimi strokovnimi pregledi oljčnikov zagotavljamo izogibanje kemičnim pesticidom in gnojilom,« je povedal Lahav. ​,war"Ta postopek spodbuja bolj zdrava tla in drevesa, rezultat pa so oljke izjemne kakovosti. Spodbuja tudi močnejšo povezavo med skupnostjo in zemljo ter goji globoko spoštovanje do narave.«

Po Lahavovih besedah ​​je bil ta trajnostni pristop skupaj s predanim osebnim sodelovanjem številnih posameznikov ključni dejavnik uspeha zadnje kampanje oljčnega olja.

"Ta uspeh odraža izredna prizadevanja in odločenost naše ekipe, pa tudi mobilizacijo družine, prijateljev in prostovoljcev, ki so se zbrali, da bi pomagali v tem težkem času,« je poudaril Lahav.

"Sindyanna ostaja neomajna pri svojem poslanstvu spodbujanja miru, sodelovanja in trajnostnega razvoja tudi v trenutnih zahtevnih okoliščinah,« je zaključila.