Italijanski pridelovalci se soočajo z razočarajočimi donosi

Italijanski pridelovalci po vsem polotoku poročajo o nižjih količinah proizvodnje oljčnega olja od pričakovanih, saj se sezona žetve približuje polnemu razmahu.

V nekaterih primerih velike količine oljk ne zagotavljajo običajnega pridelka, v drugih pa je značilen pridelek manjšega števila oljk.

Proizvajalci na severu države objokujejo, da so donosi predelave precej pod povprečjem.

Padavine ob koncu oktobra so odložile žetev in ohranile nizke pridelke ... To bo neizogibno vplivalo na cene in kupcem tega ne bo lahko razložiti. - Alessandro Melchiorri, lastnik, Melchiorri Olio

"Letos sem v naših severnih nasadih obral bistveno več oljk kot v južnih,« je povedal Pietro Polizzi, lastnik Olio Enotre, ki ima nasade v Venetu na severu in Kalabriji na jugu.

Proizvodnja oljčnega olja bo verjetno padla pod prvotna pričakovanja v Italiji zaradi nižjega pridelka olja v večjem delu države. (Foto: Marina Colonna)

"Olive so bile zdrave, brez znakov oljčna sadna muha, «Je dodal. ​,war"Težava pa je v donosih konverzije, ki so bili nenavadno nizki – okoli sedem do osem odstotkov.«

Pretvorbeni donos se nanaša na količino oljčnega olja, iztisnjenega iz 100 kilogramov oljk. Sedemodstotni izkoristek pomeni, da iz mletja 100 kilogramov oljk pridobimo sedem kilogramov oljčnega olja.

"Te nizke menjalne stopnje bodo neizogibno vplivale na končno ceno izdelka. Po drugi strani pa kakovost ostaja zelo visoka,« je dejal Polizzi.

Ceil Friedman, solastnik podjetja Erminio Cordioli na območju Verone v Venetu, prav tako objokovala nižje pridelke svoje žetve od pričakovanih.

Ceil Friedman je dejal, da so padavine prekinile letino, ki jo je pestil tudi nižji donos olja. (Foto: Erminio Cordioli)

"Olive so bile čudovite, nad kakovostjo olja smo navdušeni,« je povedala. ​,war"Delo je bilo težko, zlasti zaradi padavin, ki so pogosto prekinjale žetev. Vendar nas je donos, ki je bil nižji od pričakovanega, ujel nepripravljene.«

"To vprašanje vpliva na vse proizvajalce na tem območju, lahko vam zagotovim,« je dodal Friedman. ​,war"Sorte, kot je lokalni grignano, običajno obrodijo okoli deset odstotkov, tokrat pa je dosegel šest.«

Furio Battelini, tehnični direktor pri Agraria Riva del Garda, katerega nasadi se nahajajo tik nad Gardskim jezerom, so prav tako opazili nepričakovano nizek pridelek.

"Letos smo imeli precej obilno pridelavo oljk, saj so bile razmere že od pomladi ugodne,« je dejal. ​,war"Oljčna muha si avgusta ni opomogla od največje poletne vročine, tako da ni mogla povzročati škode.”

"Vendar pa smo bili priča zelo nizkim donosom v mlinu, do osem odstotkov, medtem ko običajno pričakujemo med 14 in 15 odstotki,« je dodal.

Battelini je ta pojav pripisal vremenskim vzorcem od septembra, ko so sončni dnevi postali redki. ​,war"Pomanjkanje sončne svetlobe je verjetno vplivalo na zorenje oljk in jim preprečilo, da bi dosegle polno zrelost,« je dejal.

Po Battelinijevih besedah ​​bi se morali proizvajalci, ki se osredotočajo na kakovost, v takšnih razmerah vseeno odločiti za zgodnjo trgatev, saj se s čakanjem lahko zmanjša vsebnost fenolov v olju.

"Doživeli smo tudi obilne padavine, ki so prezgodaj povzročile odpadanje oljk z dreves,« je povedal. ​,war"Tisti, ki pridelka niso pobrali zgodaj, so verjetno izgubili veliko količino sadja.«

"Nizek pridelek je za mnoge okrnil običajno veselo sezono žetve,« je dodal Battelini. ​,war"Kakovost oljčnega olja ostaja odlična, z zelo elegantnimi in čistimi profili. Vendar je škoda, da letos ne bomo mogli napolniti rezervoarjev.”

Zaradi neobičajnih podnebnih nihanj od poletja do jeseni je bil pridelek nafte v delih severne Italije 50 odstotkov pod povprečjem. (Foto: Agraria Riva del Garda)

V osrednji Italiji naj bi bil obseg proizvodnje zadovoljiv, vendar nižji pridelek pri pretvorbi zmede pridelovalce, saj velike, zdrave oljke zadržijo veliko vode. Po stiskanju je izkoristek olja nižji od pričakovanega.

Proizvajalci v tej regiji to pripisujejo obilnemu in dolgotrajnemu deževju v zgodnji jeseni po vročem in suhem poletju.

"Naša zgodnja žetev ponavadi povzroči nižje pridelke, toda letos smo se zmanjšali na polovico običajnega,« je dejal Marco Prosseda iz DueNoveSei, podjetja v Moriconu v osrčju rimske Sabine v Laziu.

"Po ugodnem poletju je septembra in oktobra prišlo vztrajno deževje, ki je povzročilo, da je oljke nabreklo od vode,« je dodal. ​,war"Ironično je, da kljub obilici sadja, 30 odstotkov več kot lani, pridelamo skoraj toliko olja kot lani, a z občutno več olivami.«

Sredi žetve so se po besedah ​​Prossede pojavili jasni trendi.

"Prvič, nasadi so obremenjeni z lepimi, zdravimi oljkami; drugič, izdelujemo visokokakovostne izdelke z odličnimi organoleptičnimi in nutricevtskimi profili; tretjič, iz 100 kilogramov sadja iztisnemo le devet litrov olja, devetodstotni izkoristek, običajno ga dosežemo okoli 15 odstotkov.«

Podobno je mogoče opaziti v Montelibrettiju, drugem rimskem mestu Sabina, kjer Antonio Mancini soupravlja kmetijo Marcoaldi Roberta.

"Trgatev dobro napreduje, na drevesih je veliko zdravih oljk,« je dejal Mancini. ​,war"Pričakujemo eno najkakovostnejših letin v zadnjih letih.«

"Obilno deževje pred desetimi dnevi pa je prizadelo oljke na vrhuncu, zaradi česar so nabreknile,« je dodal. ​,war"Po mesecih suše se je njihova prostornina podvojila v samo 12 do 24 urah, njihova teža pa se je povečala zaradi vpijanja vode.«

Severneje v regiji Tuscia, Pietro Re, ustanovitelj podjetja Tamìa, goji več sort oljk, ki so obrodile obilen pridelek in optimalno kakovost, vendar z nižjimi pridelki.

Pietro Re je dejal, da je bila letina oljk v Laziu obilna, vendar je bil pridelek olja podpovprečen. (Foto: Tamìa)

"Vsaka sezona oljčnega olja ima svojo zgodbo, vsako leto z novimi izzivi in ​​ta ni izjema,« je dejal Re.

V Toskani Simone Botti iz Le Fontacce na območju Arezza nizke pridelke pripisuje suši.

"Z obiranjem zgodnje sorte leccino smo začeli 16. oktobrath, s šestodstotnim donosom,« je dejal. ​,war"Zdaj, ko delamo na mešanici Moraiolo, Leccino in Frantoio, dosegamo donose od 8.5 do 13 odstotkov v primerjavi z našim prejšnjim povprečjem - odstotkov.«

Kot pravi Botti, so pogoste in hude poletne suše vplivale na pridelek. Prepričan je, da so suhi poletni meseci vplivali na razvoj plodov, kar je povzročilo nesorazmerno razmerje med koščico in pulpo, z več koščic in manj pulpe.

"Zaradi sušnega poletja do kopičenja nafte ni prišlo ob pravem času,« je pojasnil. ​,war"Ko je končno prišlo deževje, je bilo prepozno.”

Massimo Ragno, vodja panela in vodja nabave pri Monini, je opozoril, da so bili pridelki v osrednji Italiji nižji od pričakovanih posledica znatnih padavin, ki so jim sledile visoke temperature, ki so upočasnile proces sušenja in povečale vsebnost vode v oljkah.

Monini pričakuje nižje pridelke v osrednji Italiji zaradi precejšnjih padavin, ki jim sledijo visoke temperature. (Foto: Monini)

"Količine in kakovost oljk sta bili letos odlični, brez sadne mušice,« je dodal Alessandro Melchiorri, lastnik Melchiorri Olio v Spoletu v Umbriji. ​,war"Vendar papadavine konec oktobra so odložile žetev in ohranile nizek pridelek, med osem in 11 odstotki. To bo neizogibno vplivalo na cene in tega ne bo lahko razložiti strankam.«

"V primerjavi z lanskim letom opažamo bistveno več oljk, vendar je glede na nizek pridelek še vedno težko napovedati celoten razplet sezone,« je dejal.

Ragno je poudaril vpliv intenzivnih padavin pred žetvijo in med njo.

"Oljčno olje nastaja med avgustom in septembrom. Po tem obdobju se spremeni predvsem vsebnost vode,« je dejal. ​,war"Ko dežuje, lahko oljke učinkovito uporabljajo vodo, kar vodi do dobrih donosov.«

"Če pa pride močno deževje tik pred obiranjem, kot je bilo na več območjih, je ta proces moten in voda na koncu nasiči plodove,« je dodal Ragno. ​,war"V nekaterih primerih je bil pridelek manjši, ker so oljke vsebovale veliko več vode kot običajno.«

"Srednje-severna proizvodnja, zlasti v Toskani in Laciju, še vedno dobro napreduje v smislu kakovosti in količine,« je opozoril.

Tolažilne novice prihajale tudi iz srednje-južne regija Molise.

Marina Colonna je za nižji pridelek oljk v južni osrednji regiji Molise pripisala vremenske razmere. (Foto: Marina Colonna)

"Žetev poteka gladko, čeprav so količine nekoliko manjše v primerjavi z najboljšimi sezonami, predvsem zaradi vremenskih razmer,« je povedala Marina Colonna, lastnik kmetije Colonna.

"Pridelek je povprečen, kakovost pa odlična,« je povedala. ​,war"Olive so ohranile intenzivne organoleptične lastnosti, zaradi česar se proizvaja oljčno olje z bogatim, kompleksnim aromatičnim profilom. Letošnja olja imajo bolj izrazite zelene note in vztrajno pikantnost.”

V južnih regijah, kjer se tradicionalno proizvede večina oljčnega olja v državi, so se pridelovalci soočali z izzivi zaradi pripeke in suhih razmer skozi celotno sezono. Še več, letos je ​,war"izven leta« v izmeničnem ciklu rodnosti oljk, kar ima za posledico manj plodov.

Na in izven leta Oljke imajo naravni cikel izmeničnih let visoke in nizke pridelave, znan kot ​,war"v letih« in ​,war"izven leta« oz. V medletnem obdobju oljke rodijo večjo količino plodov, kar posledično poveča pridelavo oljčnega olja. Nasprotno, an ​,war"izven leta« je značilen zmanjšan pridelek oljk zaradi stresa iz prejšnjega ​,war"na leto.” Proizvajalci oljčnega olja pogosto spremljajo te cikle, da bi predvideli in načrtovali razlike v proizvodnji.

V Pugliji, najpomembnejši regiji za proizvodnjo oljčnega olja v državi, so donosi med 12 in 16 odstotki. Vendar pa zmanjšana količina sadja vpliva na splošno raven proizvodnje.

"Ocenjujemo, da bo Puglia proizvedla manj kot polovico svoje običajne proizvodnje,« je dejal Ragno. ​,war"Kombinacija izmeničnega rodnega cikla in neugodnih razmer med cvetenjem, skupaj z zelo sušno sezono, je močno vplivala na pridelavo.«

Kljub tem izzivom so se nekateri kakovostni pridelovalci uspeli prilagoditi.

"Zahvaljujoč intenzivnim agronomskim praksam smo dosegli dobre rezultate v smislu kakovosti in količine,« je povedal Emmanuel Sanarica, lastnik podjetja Kmetija Sanarica.

"Uporaba sistemov za napovedovanje in okoljskih senzorjev nam je omogočila ohraniti raven proizvodnje v skladu s prejšnjimi leti,« je dodal in poudaril ključno vlogo tehnologije pri prilagajanju podnebni nepredvidljivosti.

"Visoke temperature v vseh fenoloških fazah so bile velik izziv, vplivale so celo na žetev, ki smo jo začeli 30 dni prej kot običajno, pri čemer smo žrtvovali pridelek,« je pojasnil Sanarica. ​,war"Kljub temu nam je uspelo proizvesti visoko aromatična olja, bogata z polifenoli«.

Medtem ko so se pridelki olja v Apuliji gibali okoli povprečja, je bil pridelek sadja manjši kot lani. (Foto: Kmetija Sanarica)

Pridelovalci so naleteli na podobne težave v južni regiji Kalabrija, drugem največjem italijanskem območju za proizvodnjo oljčnega olja.

"V naši regiji opažamo precejšen padec količin oljk, na približno deset odstotkov pričakovanega. Na srečo ostaja kakovost optimalna,« je dejal Diego Fazio, solastnik podjetja Tre Olive.

Srebrna podloga je, da so donosi konverzije višji kot v prejšnji sezoni. ​,war"To nam omogoča, da ohranjamo zelo visok standard kakovosti za naše ekstra deviško olivno olje, tudi če so količine omejene,« je dodal Fazio.

"Poletna suša nas je prisilila k izvajanju nujnega namakanja, zlasti za mlajša drevesa,« je dodala Maria Cristina Di Giovanni, lastnica podjetja Podere d'Ippolito.

Večina pridelovalcev v ravnicah Lamezia Terme je poročala o spodobnih pridelkih, čeprav se je število oljk znatno zmanjšalo.

"Nekatere naše kmetije so konec oktobra utrpele precejšnjo škodo zaradi poplav in obilnega deževja, kar je resno preizkušalo odpornost naših pridelovalcev med kampanjo oljčnega olja,« je dejal Di Giovanni.

"Naši pridelovalci so morali obvladati tudi razlivanje potokov in plazove, ki so ovirali dostopne poti,« je dodala. ​,war"Zdaj zaključujemo postopke obiranja in predelave, da zagotovimo, da bodo naše stranke še naprej prejemale ekstra deviško oljčno olje najvišje kakovosti.”