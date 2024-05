Italijanski proizvajalci razkrivajo svoje zmagovalne strategije v svetovni konkurenci

Italijanski ekstra deviško olivno olje proizvajalci so vodili na 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, ki je zagotovila 97 zlatih in 50 srebrnih nagrad, več kot katera koli druga sodelujoča država. Sodniki so nagradili 68 odstotkov od 217 italijanskih etiket, prijavljenih na natečaj.

Čeprav ti rezultati poudarjajo kakovost italijanskih ekstra deviških oljčnih olj, skromna uspešnost ni presenetila, saj so se zmagovalni pridelovalci spopadli z zelo zahtevno žetvijo.

O pridelka 2023/24 vključevala ekstremne vremenske pojave od severa proti jugu, vključno z dolgotrajnimi sušami, vročinskimi vročinskimi valovi, močnimi vetrovi in ​​nevihtami s točo.

Medtem ko je južna Italija poročala o močnih rezultatih, kar je povečalo skupni obseg proizvodnje, sta severni in osrednji regiji doživeli katastrofalno kampanjo.

"To je bila ena najtežjih sezon, kar jih lahko spomnim, pestila jo je slabo vreme in vztrajna oljčna sadna muha napade,« je povedala Alessandra Nicolai, lastnica z zlatom nagrajenega podjetja Millenovecento 80 v srednji Italiji.

Millenovecento 80, ki se nahaja v osrčju etruščanske regije Lacij, severno od Rima, je prežet s stoletno tradicijo gojenja oljk.

"Na srečo je več naših oljčnih nasadov na območju jezera Bolsena ostalo produktivnih, kar nam je omogočilo doseganje proizvodnih ciljev,« je dejal Nicolai. ​,war"Vendar sem bil v naši regiji priča številnim sadovnjakom, ki so popolnoma nerodoviti oljk.«

Alessandra Nicolai praznuje uspešno sezono po premagovanju škodljivcev in ekstremnih vremenskih pojavov. (Foto: Millenovecento 80)

Poudarila je, da je povečanje proizvodnje visokokakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja v Italiji odvisno od izvajanja podpornih politik in povečanja ozaveščenosti potrošnikov.

"Da bi pritegnili potrošnike, gostimo vodene degustacije oljčnega olja, ki predstavljajo naš edinstven pristop do izjemnega sveta oljčnega olja,« je dejal Nicolai.

"Navdušeni smo nad zlato nagrado,« je dodala. ​,war"To je vrhunec let trdega dela, odrekanja in nenehnega izboljševanja. Vsako leto se trudimo izboljšati našo akcijo in doseči še boljše rezultate.”

Kljub nekaj neuspehom iz neurja s točo pozno v sezoni, je večina proizvajalcev oljčnega olja v Apuliji, ki leži na južnem delu Italije, poročala o uspešni sezoni.

O NYIOOC Zlato priznanje ni presenetilo bratov Vieste, Pasquala, Vincenza, Giacoma in Raffaeleja, ki vodijo Oleificio Fratelli Vieste v Pugliji.

Pasquale, Vincenzo, Giacomo in Raffaele Vieste (Foto: Oleificio Fratelli Vieste)

"Iskali smo ta rezultat. Bili smo tako pozorni pri upravljanju nasada in celotne proizvodne faze,« je dejal Raffaele Vieste. ​,war"Zmaga v New Yorku nam pomeni ogromno, saj nam pove, da smo na pravi poti.”

"Pridelava zdravega sadja je postala večji izziv kot v preteklosti, predvsem zaradi nepredvidljivosti podnebja,« je dodal. ​,war"To pomeni tudi skrbno spremljanje vsake faze po vegetaciji, sprejemanje bolj trajnostnih in naravnih proizvodov ter boj proti oljčni muhi s pastmi.«

Nagrajeno ekstra deviško oljčno olje Cristalda e Pizzomunno je dobilo ime po lokalni legendi o dveh zaljubljencih, ki ju preprečijo zavistne morske sirene.

Ko sta se uprla skušnjavam siren, sta se zaljubljenca spremenila – moški v skalo, ženska pa v sireno. Legenda pravi, da se z milostjo boga morja ponovno združijo vsakih 100 let.

"Želimo deliti to cenjeno legendo, ki se prenaša skozi generacije,« je dejal Vieste. ​,war"Stranke pritegneta zgodba in edinstven dizajn steklenic lokalnega umetnika Raffaeleja Montemorra.”

"Naš vodilni izdelek je odličen tako senzorično kot pripovedni medij. Ne moremo biti bolj ponosni na njegov uspeh,” je dodal.

Tudi drugi apulijski zmagovalec, Archidamo III osvojil zlato priznanje v New Yorku. Archidamo III zaslužil četrto NYIOOC nagrado zapored.

Medtem ko je Archidamo III blizu varovalnega pasu za Xylella fastidiosa, proizvajalca to ni ustavilo pri širitvi njegovih nasadov. (Foto: Archidamo III)

"Te zmage nam, našim strankam in celemu svetu povedo, da apulijsko visokokakovostno oljčno olje ostaja vrhunsko tudi v teh zahtevnih časih,« je dejal lastnik Ernesto Maria Buondonno. ​,war"Na natečaju smo želeli sodelovati, ker se nahajamo v regiji, kjer obstaja nevarnost opustitve proizvodnje oljčnega olja.«

"To je bil način za nabiranje nove energije v trenutku, ko so na udaru apulijske oljke Xylella fastidiosa, «Je dodal. ​,war"To je bil način, kako pokazati, da lahko regenerativno kmetijstvo, dobre prakse na terenu in inovacije prinesejo rezultate in povečajo odpornost.«

Kljub izzivom, ki jih predstavlja smrtonosna oljčna bakterija, je bilo območje blagoslovljeno z dobro letino.

"Imeli smo ne eno, ampak več slabih sezon,« je dejal Buondonno. ​,war"Tokrat nas je spomladansko deževalo v pravem trenutku. Morda bi lahko bili pridelki večji, a kakovost je zelo visoka.«

"Ta izjemna regija ima še veliko za povedati, zato vlagamo v 5,000 novih oljk različnih sort, ki izhajajo iz edinstvene apulijske dediščine biotske raznovrstnosti,« je dodal.

Zahtevna sezona, s katero se soočajo številni toskanski proizvajalci v osrednji Italiji, ni ovirala njihove odpornosti. Frantoio Pruneti je bil nagrajen na NYIOOC vsako leto od leta 2016 in si leta 2024 prislužil še eno zlato nagrado.

Kljub številnim izzivom, s katerimi se letos soočajo toskanski proizvajalci, je Frantoio Pruneti optimističen glede prihodnosti, saj si prizadeva posaditi 12,000 novih dreves. (Foto: Frantoio Pruneti)

"V zadnjih nekaj letih se je marsikaj spremenilo,« je povedal solastnik Gionno Pruneti. ​,war"Veliko smo vlagali v našo novo oljarno in najnovejše tehnologije. Prav tako smo vlagali v nasade, obnovili zapuščene sadovnjake in zasadili 12,000 novih dreves, vključno s tradicionalnimi sortami oljk in drugimi skoraj nezaslišanimi.”

"Meseci pred žetvijo so bili zaradi vremena negotovi,« je dodal. ​,war"Po prvih preizkusih pa smo ugotovili, da smo v naših oljčnih oljih našli tradicionalno pomembne note in odličnost ponovno potrdila.«

Pruneti je rekel inovativen pristop podjetja v nasadih in mlinu jim je omogočilo, da so premagali izzive, ki jih predstavljajo škodljivci, hkrati pa so nastalo ekstra deviško oljčno olje obdarili z značilnimi zeliščnimi notami.

Kljub zahtevni sezoni za mnoge v severni Italiji, Agraria Riva del Garda, priznana zadruga ob največjem italijanskem jezeru, je ponovno slavila zlato priznanje za svojo blagovno znamko Uliva.

"Nagrada nas navdaja z zadovoljstvom, predvsem pa potrjuje, da je pot, ki smo jo ubrali pri ohranjanju in morebitnem izboljšanju standardov kakovosti naših izdelkov, prava,« je povedal Furio Battelini, ki vodi tehnično enoto Agrarie.

Zadruga Agraria Riva del Garda se nahaja na severnem robu tradicionalnega terroirja za gojenje oljk. (Foto: Agraria Riva del Garda)

Nahaja se v bližini 46th Vzporedno, zgodovinsko najsevernejša meja za gojenje oljk, uspeh Ulive izhaja iz edinstvene sorte Casaliva in predanega prizadevanja približno 1,200 lokalnih proizvajalcev.

"Izkusili smo vrsto povsem pozitivnih let in druga, ki so bila v zadnjih letih izjemno težka,« je dejal Battelini.

Glavni strokovnjak za oljke Agrarie meni, da se prilagajamo vremenu in sprememba podnebja zahteva stalne inovacije v kmetijskih praksah in tehnikah predelave oljk.

»Naša zavezanost trajnostnemu razvoju nikoli ne preneha,« je dejal. ​,war"Vsaka sezona prinaša izzive, vendar naši dosledni rezultati potrjujejo, da si te razlike pravilno razlagamo.”

"Dejansko dosledna kakovost, ki jo je potrdila NYIOOC, pomeni, da so regija, sorte oljk in zmogljivosti pri gojenju v oljčniku in predelavi v oljarni upravljani na najboljši način,« je zaključil Battelini.