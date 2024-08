Huda suša v Italiji poškoduje oljke pred obiranjem

A neizprosna suša skupaj z dolgotrajnimi vročinskimi valovi močno prizadene italijanske oljčne nasade nekaj mesecev pred zgodnjo trgatvijo.

Južne regije, odgovorne za večino italijanske proizvodnje oljčnega olja, nosijo največje breme teh težkih vremenskih razmer.

Coldiretti Puglia, ugledno združenje kmetov, ima Opozoril da se lahko proizvodnja oljčnega olja v regiji zmanjša za več kot 50 odstotkov.

Izgubili smo že celotno pridelavo oljk za tekočo sezono. Če bodo te vremenske razmere vztrajale, bo lahko ogrožena tudi proizvodnja v naslednji sezoni. - Paolo Colonna, predsednik združenja proizvajalcev oljk Basilicata

Številna deževna oljčna drevesa v Pugliji kažejo znake pomanjkanja vode, pri čemer se številne oljke posušijo na vejah.

Na območjih, kjer je namakanje možno, vode primanjkuje. Vodni rezervoarji Apulije so se zmanjšali za 57 odstotkov v primerjavi s prejšnjo sezono, kar je povzročilo znatne izgube v kmetijskem sektorju.

"Huda in dolgotrajna suša prisili kmete, da se lotijo ​​nujnega namakanja z pretirano visokimi stroški, zaradi visokih cen goriva, potrebnega za črpanje vode iz vodnjakov in njen transport s cisternami,« je opozoril Coldiretti. ​,war"Arteški vodnjaki propadajo, plitvejši vodnjaki pa izginjajo, se sušijo.«

Temperature so vztrajno naraščale nad sezonskimi povprečji, zaradi česar je italijanska vojaška letalska meteorološka služba vedno znova opozarjala na izredne vročinske valove.

Obnašanje zaščitene vrste škorca se je zaradi vročine spremenilo, kar je še povečalo izzive, s katerimi se srečujejo oljkarji.

Velike jate teh ptic so zdaj stalno prisotne na podeželju in povzročajo veliko škodo lokalnemu kmetijstvu. Coldiretti je opozoril, da lahko vsaka ptica dnevno zaužije do 20 gramov oliv.

Da bi zmanjšal pritisk na območjih pridelave oljk, ki so že tako močno prizadete zaradi vremena, je regionalni svet začasno odpravil ukrepe za zaščito ptic in dovolil lov na škorce v času največje letine oljk, ko je škoda največja.

Oprol, združenje proizvajalcev oljk v Basilicati, opozorjen da je kritično stanje oljčnikov, ki ga opažamo od lani, prešlo v intenzivnejšo izredno fazo.

"Izgubili smo že celotno proizvodnjo oljk za tekočo sezono,« je rekel Paolo Colonna, predsednica društva. ​,war"Poleg tega bi lahko bila proizvodnja v naslednji sezoni ogrožena, če bodo te vremenske razmere vztrajale.«

Razmere na Siciliji so enako hude. Redke, rahle padavine na nekaterih območjih v zadnjih dveh tednih niso razbremenile izsušene zemlje. Suho vreme povzroča, da oljke na več delih otoka prezgodaj odvržejo oljke, kar je naraven odziv na izjemen stres.

Kmetijstvo celotne regije je v izrednih razmerah, zaloge vode pa so strmoglavile na zgodovinsko nizke vrednosti.

Kjer je to izvedljivo, si lokalna vlada prizadeva zagotoviti nekaj olajšav za kmetije, hkrati pa zagotoviti ustrezno razpoložljivost vode za prebivalstvo. Italijanska mornarica je na otok dostavila zaloge vode.

Hkrati divjajo gozdni požari, ki predstavljajo nova tveganja za gozdna območja in prebivalstvo ter otežujejo prizadevanja za odpravo posledic suše.

Coldiretti je poročal, da so požari opustošili že 5,800 hektarjev sicilijanske zemlje. Proizvodnja oljk, sadja in vina naj bi propadla, škoda lokalnim kmetom pa bi lahko dosegla 3 milijarde evrov.

Nekoliko manj hude suše in temperaturne razmere so prizadele tudi osrednje regije, vključno z Laziom in Umbrijo, kjer so doma številna pomembna italijanska podjetja za oljčno olje.

V Umbriji so spomladanske padavine in dobro cvetenje sprva vzbudili upanje na uspešno sezono, čeprav je bilo letošnje leto ​,war"izven leta« v naravnem izmeničnem ciklu rodnosti oljčnih dreves.

Močan veter, ekstremno visoke temperature in suho vreme pa so izziv za lokalne oljkarje. V Treviju, enem od zgodovinskih območij pridelave oljk v Umbriji, veliko oljk kaže znake dehidracije.

"Trenutna suša vznemirja vse proizvajalce oljk v regiji,” je Paolo Morbidoni, predsednik Ceste oljčnega olja Umbrije, je povedal za tiskovno službo RAI. ​,war"V tem trenutku moramo biti vsi pridelovalci previdni in ukrepati tako, da čim bolj omilimo posledice suše.«

"Razmere na našem območju ostajajo obvladljive, čeprav vročina resno preizkuša odpornost oljčnih dreves,” je Luca Perotti, generalni direktor nagrajenega toskanskega proizvajalca. Pometti, povedal Olive Oil Times.

"Rastline prenesejo visoke temperature in pomanjkanje dežja, plodovi pa trpijo. Kljub temu, da jih je v tej sezoni veliko, postajajo črne,« je dejal. ​,war"To je predvsem posledica konstantno visokih temperatur, ki presegajo 33 ºC do 35 ºC.”

Pometti je dejal, da blaži posledice suše z uporabo kaolinske gline na svojih oljkah, da jih zaščiti pred neposredno sončno svetlobo in oljčna sadna muha.

"Običajno se to sredstvo uporablja za zaščito pred oljčno muho, vendar smo ugotovili, da ščiti tudi plodove pred ​,war"sončne opekline,« je rekel. ​,war"Trenutno se nad razmerami na terenu ne moremo pritoževati. Zatravitev in mulčenje zaradi košnje trave zagotovo pomagata ohranjati dobro vlago v tleh. Listje je gosto, satelitske slike pa potrjujejo pozitiven učinek naših prizadevanj.«

Razmere se močno razlikujejo v nekaterih osrednjih in severnih regijah, kjer so različni vremenski vzorci, nižje temperature in prekomerne količine padavin v nekaterih primerih povzročile veliko škodo.

"Italija je država [trenutno] meteorološko razdeljena na dvoje in podnebna kriza, ki je v teku, resno ogroža kmetijska podjetja,” je dejal Cristiano Fini, nacionalni predsednik CIA-Agricoltori Italiani, združenja kmetov.

V Venetu, kjer je prekomerno deževje predstavljalo izziv za številne kmetije, trenutna oljčna sezona zahteva izkušen pristop k upravljanju dreves.

"Letos smo v prvih šestih mesecih v severni Italiji verjetno doživeli več padavin kot kadar koli prej. Posledično letina zelo dobro napreduje,« Johannes Pan, vodja marketinga pri nagrajeni Paneolio, povedal Olive Oil Times.

"Pozitivne povratne informacije iz rezultatov tekmovanja dokazujejo, da so naši kmetijski in proizvodni pristopi učinkoviti tudi v različnih pogojih,« je dejal. ​,war"V zadnjih petih letih smo se soočili z vsem, od hude suše do prekomernih padavin.”

Italia Olivicola, združenje oljkarjev, je napovedalo, da bo ​,war"izven leta« v kombinaciji z ekstremnimi vremenskimi razmerami bi zmanjšala proizvodnjo italijanskega oljčnega olja za vsaj 23 odstotkov v primerjavi s prejšnjo sezono.

Podatki Evropske unije kažejo, da Italija proizvedenih 328,000 ton oljčnega olja v pridelovalnem letu 2023/24, kar je bistveno nad zadnjim petletnim povprečjem 307,000 ton.