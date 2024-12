IUCN proučuje kompromise med intenzivnimi in tradicionalnimi oljčnimi nasadi

A študija ki ga je objavila Mednarodna zveza za varstvo narave (IUCN), je preučila trajnostne profile različnih vrst oljčnih nasadov in jih primerjala z drugimi oljnicami.

Od svoje ustanovitve leta 1948 je IUCN v ospredju globalnih prizadevanj za ohranjanje in zagotavlja kritičen vpogled v zdravje našega planeta. Pregledal je rezultate akademskih raziskav o različnih območjih gojenja oljk in vrstah upravljanja ter njihovih vplivih na biotsko raznovrstnost, ekosistemske storitve in donose.

Študija je priporočila sistemski pristop, ki bi moral vključevati ​,war"način pridelave, trgovanja in porabe teh pridelkov ter družbeno-ekonomski kontekst, v katerega so te vrednostne verige vključene.“

Med vplivom (monokulturne) tradicionalne pridelave ter intenzivne in superintenzivne pridelave na biotsko raznovrstnost ni velike razlike. V zadnjih dveh primerih se pokrije le večja površina. - Beatriz Lozano, raziskovalka tal, Univerza v Córdobi

Glede na akademske članke, ki jih je pregledal posebej izbrani strokovnjak za gojenje oljk, imajo lahko tradicionalni oljčni nasadi večjo biotsko raznovrstnost, vendar običajno dosežejo nižje donose. Poleg tega je bilo ugotovljeno 40 odstotkov večje bogastvo rastlinskih vrst v organskih okoljih v primerjavi s konvencionalnimi sistemi.

Po drugi strani pa je študija poudarila, da ima intenzivno gojenje oljk (z visoko gostoto) pomembnejši učinek. negativni vpliv o prezimujočih vrstah ptic, katerih bogastvo se je v superintenzivnih (super-visokih) sadovnjakih močno zmanjšalo.

Študija IUCN je poudarila počasnejšo začetno rast trajne oljke, s povprečnim časom do začetne proizvodnje med tremi in petimi leti, ter njeno visoko dovzetnost za škodljivce in bolezni kot pomanjkljivosti v primerjavi z enoletnimi oljnicami. Kljub temu lahko oljke z dolgo življenjsko dobo (povprečno 500 let) prenašajo sušo in slaba tla.

Študija se je osredotočila tudi na vitalni vidik potreb po vodi. Med obravnavanimi oljnicami imajo največji vodni odtis oljčniki, saj za pridelavo ene tone olja letno porabijo 14,500 kubičnih metrov vode. Sledijo laneno seme z 9,400 kubičnimi metri, zemeljski orehi s 7,500 kubičnimi metri in sončnice s 6,800 kubičnimi metri letno.

Oljčni nasadi so tradicionalno nenamakani in imajo široko razmaknjena drevesa (80 do 120 na hektar), saj se običajno gojijo v sredozemski regiji.

Zaradi globokega koreninskega sistema so oljke zelo tolerantne na sušo. Vendar pa so zelo občutljivi na količino padavin, ki jih prejmejo pozimi.

Optimalnega razvoja oljčnih koščic ni mogoče zagotoviti v primeru dolgotrajnega pomanjkanja vode in ekstremnih temperatur, kot so tiste spomladi in poleti po vsej Španiji in večjem delu preostalega sredozemskega bazena v 2022 in 2023, ko je proizvodnja oljčnega olja padla na zgodovinske padce.

Dejansko je pomanjkanje vode zaradi podnebnih sprememb čedalje večje tveganje za oljnice. Študija poudarja tudi škodljive učinke ekstenzivnih monokultur oljnic na dež in podnebne vzorce po vsem svetu, z ​,war"ekstremni vremenski dogodki predvidevajo, da bodo postale znatno pogostejše, kar bo vodilo v znatno zmanjšanje proizvodnje oljnic.

"Ne smemo pozabiti, da je tradicionalna španska pokrajina oljčnih nasadov monokultura z vsemi posledicami za biotsko raznovrstnost. Njegov vpliv na okolje je velik,« je povedala Beatriz Lozano, članica raziskovalne skupine za trajnostno rabo in upravljanje tal na Oddelku za kmetijsko kemijo, edafologijo in mikrobiologijo Univerze v Córdobi.

Večja uvedba intenzivne (200 do 600 dreves na hektar) in super intenzivne (1,000 do 2,000 dreves na hektar) gojenja oljk z njihovo razširjeno uporabo namakanja je bila Trend naraščanja v Španiji v zadnjem desetletju, zlasti v andaluzijski provinci Jaén.

Ta intenzifikacija zmanjša stroške obiranja, poveča pridelavo in zmanjša vpliv naravne izmenične rodnosti oljčnega drevesa.

Nadomestni ležajni cikel Oljke imajo naravni cikel izmeničnih let visoke in nizke pridelave, znan kot ​,war"v letih« in ​,war"izven leta« oz. V medletnem obdobju oljke rodijo večjo količino plodov, kar posledično poveča pridelavo oljčnega olja. Nasprotno, an ​,war"izven leta« je značilen zmanjšan pridelek oljk zaradi stresa iz prejšnjega ​,war"na leto.” Proizvajalci oljčnega olja pogosto spremljajo te cikle, da bi predvideli in načrtovali razlike v proizvodnji.

Vendar pa ​,war"med vplivom tradicionalne pridelave in vplivom intenzivne in superintenzivne pridelave na biotsko raznovrstnost ni velike razlike,« je dejal Lozano. ​,war"V zadnjih dveh primerih se pokrije le večja površina.«

Študija IUCN je nadalje poudarila, da lahko oljke kot trajnica zmanjšajo izgubo naravnih ekosistemov in biotske raznovrstnosti, če se gojijo v polikulturi, kar omogoča razvoj kompleksne vegetacije v oljčnem nasadu. Tako lahko oljke igrajo odločilno vlogo pri ohranjanju kakovosti habitatov.

Integracija oljčnih dreves in pridelkov kot del a silvoarable sistem obrezovanja drevoredov Ugotovljeno je bilo, da zagotavlja ekosistemske storitve – koristi, ki jih ljudje dobijo od ekosistemov – kot so obnova tal, ohranjanje vode, regulacija podnebja in izboljšanje biotske raznovrstnosti.

Leta 2022 sta Lozano in njena ekipa izvedli študijo o vmesnem posevku v nenamakanih sredozemskih oljčnih nasadih v okviru projekta Evropske unije Diverfarming, kjer ​,war"cilj pokrovnega pridelka je bil izboljšati biotsko raznovrstnost in kakovost tal ter povečati donose pridelovalcev.«

Trajnostni ukrepi za ohranjanje tal, kot je medsebojno gojenje žafrana (Crocus sativus) ali sivke (Lavandula x intermedia) v nenamakanih oljčnikih ​,war"je lahko zelo učinkovito pri preprečevanju erozije tal in izboljšanju lastnosti tal,« je dejal Lozano.

Vendar je tudi opozorila, da ​,war"podnebne spremenljivke imajo lahko velik vpliv, zlasti na tradicionalni sistem gojenja oljk,« in ​,war"žetev pokrovnega pridelka morda ne bo zagotovljena.« Še več, ​,war"zelo težko je pridobiti pozitiven finančni donos od drugega pridelka, pridelanega v alejah v nenamakanih oljčnih nasadih.«

"V času hudega pomanjkanja vode, ki prizadene celo oljke, ki so zelo odporne na sušo, pokrovne rastline težko prenesejo pomanjkanje vode in so se pogosto izkazale za nevzdržne kot dodaten vir dohodka za oljkarje,« je dodal Lozano.

Kljub tveganjem, povezanim s sposobnostjo preživetja pokrovnih posevkov v nenamakanih oljčnih nasadih, ​,war"na splošno je nedavno prišlo do razširitve pokrovnih posevkov v španskih oljčnih nasadih, ki so ga spodbudile posebne subvencije EU,« je dejal Lozano.

Dejansko uradni podatki o površini oljčnih nasadov z medsebojnimi pokrovnimi posevki kažejo impresivno povečanje s 1.4 milijona hektarjev leta 2022 – pred zadnjo ponovitvijo Skupna kmetijska politika (SKP) je začela veljati leta 2023 – marca 2.4 na 2024 milijona hektarjev.

Kot praktična primera sta dva projekta v Španiji povezana s pridelavo v oljčnih nasadih – vključno s prizadevanji za spodbujanje biotske raznovrstnosti s čebelarstvom, gojenjem sivke in podeželskim turizmom v ​,war"Olivares de Miel' projekt in ​,war"Olivares Vivos,' ki s svojo Projekt LIFE Olivares Vivos+, se je podaljšal onkraj Španije v Italijo, Grčijo in na Portugalsko – so namenjene povečanju biotske raznovrstnosti, zmanjšanju erozije tal in ustvarjanju donosnosti naložb v pokrovne rastline.

To je mogoče doseči predvsem z dodatnim, celovitim usposabljanjem na področju vmesnih posevkov in predanimi prizadevanji za izboljšanje strategij trženja, komuniciranja in blagovne znamke za prodajo visokokakovostnih izdelkov z dodano vrednostjo okolju ozaveščenim potrošnikom.

Komisija za preživetje vrst IUCN je v svojem poročilu, objavljenem junija 2024, izjavila, da ​,war"prehod na bolj trajnostne prakse, kot sta ekološko kmetovanje in uporaba pokrovnih rastlin, je bistvenega pomena za zmanjšanje okoljskega odtisa proizvodnje oljčnega olja.«

Ta cilj je bil okrepljen z novimi določbami v SKP EU, ki velja do leta 2027, in sicer z uvedbo ekoshem (za Španijo, kot je določeno v Španski strateški načrt SKP in EU Strategija biotske raznovrstnosti do leta 2030), s priznanjem visoke ekološke in družbene vrednosti okoljske uspešnosti ozaveščenih oljkarjev za povečane neblagovne koristi.