Jordan se pripravlja na razočarajočo letino ob nizkih donosih olja

Nižji donos oljk od pričakovanega vpliva na obseg proizvodnje oljčnega olja v Jordaniji.

Po zadnjih ocenah ministrstva za kmetijstvo bodo to sezono za pridelavo oljčnega olja porabili okoli 143,000 ton oljk, pridelanih v državi.

Ayman Al-Oran, pomočnik generalnega sekretarja ministrstva za rastlinske vire, je dejal, da naj bi proizvodnja oljčnega olja presegla 26,000 metričnih ton, kar je v skladu s petletnim povprečjem 27,000 ton.

Te projekcije popravljajo bolj optimistične ocene, ki jih je nedavno predlagal minister za kmetijstvo Khaled Al-Hanifat, ki je navedel, da bi proizvodnja lahko dosegla 30,000 ton v pridelovalnem letu 2024/25.

Vendar pa kmetje v nekaterih regijah poročajo o nizkih pridelkih pri pretvorbi, kar pomeni, da količina oljčnega olja, pridobljenega iz plodov, ne dosega pričakovanj.

Mahmoud Al-Auran, direktor jordanske kmečke zveze, je del tega vprašanja pripisal sprememba podnebja. Povprečne temperature so bile ves čas nad običajnimi, kar je vplivalo na kopičenje olja.

Kljub tem izzivom niso bila prizadeta vsa območja Jordanije.

"Pridelek in kakovost sta letos dobra,« je povedala Amelia Bilbeisi, soustanoviteljica večkrat nagrajenega proizvajalca oljčnega olja. Al-Maida.

Večina pridelovalcev v Jordaniji se ni soočila z ekstremni vremenski dogodki ki je prizadela druge dele Sredozemskega bazena.

"Vreme je bilo po pričakovanjih,« je dejal Bilbeisi. ​,war"Priprave na trgatev so potekale dobro,« je dodala.

Prisotnost oljčna sadna muha je bil tudi manj pomemben v primerjavi z drugimi letnimi časi.

"Na nekaterih območjih Jordanije smo med sezono videli farme, ki so jih prizadele bolezni, vendar nismo bili prizadeti,« je dejal Bilbeisi.

V provinci Jerash, eni ključnih regij za proizvodnjo oljčnega olja v državi, mlini že več tednov delujejo s polno zmogljivostjo.

Fayez Al-Khalayleh, direktor kmetijstva v Jerashu, je opozoril na to ​,war"nekateri kmetje so z žetvijo začeli zgodaj, drugi pa so čakali na več dežja.«

Oblasti so kmete spodbudile, naj odložijo žetev, da bi izboljšali donos olja.

Vendar pa so tudi izdali opozorila potrošnikom o ponarejeno oljčno olje.

Zaradi visokih cen pravega oljčnega olja se lahko prodajajo lažni izdelki, ki lahko vsebujejo malo ali nič pravega oljčnega olja in lahko vsebujejo škodljive snovi.

Oblasti verjamejo, da je velik del tega ponarejanja namenjen potrošnikom, ki nimajo dovolj znanja o izdelku.

Mahmoud Al-Omari, tiskovni predstavnik Združenja mlinarjev in proizvajalcev oljčnega olja, je navedel, da se še vedno pričakuje desetodstotno povečanje celotne proizvodnje oljk v primerjavi z lansko sezono.

Kljub temu so v združenju opozorili, da bi odlašanje s trgatvijo lahko negativno vplivalo na kakovost olja.

Bilbeisi je opazil tudi pritisk na visokokakovostne proizvajalce, kot je Al-Maida. ​,war"Ob prej zmagal v NYIOOC ustvarja dodaten pritisk na nas kot producente, vendar verjamem, da je pozitiven. Kakovost je vedno naša prednostna naloga, ki nas vodi k doseganju doslednosti,« je dejala.

Obiranje oljk v večini regij Jordanije naj bi se končalo v prvih dveh do treh tednih decembra.