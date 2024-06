Proizvajalec okrožja Kern razmišlja o kalifornijski industriji oljčnega olja

Od goveda do oljk, družina zadaj Ranč Rio Bravo je stalnica kmetijstva okrožja Kern zadnjih sedem generacij.

Ranč se razprostira na 3,200 hektarjih zunaj Bakersfielda, približno 165 kilometrov severno od Los Angelesa, z 18.5 hektarjev certificiranih organskih oljčnih nasadov.

Mislim, da začenjamo opažati, da vse več strank daje prednost svojemu zdravju in gleda na izdelke, ki jih uživajo. - Stefanie Wickensheimer, direktorica projekta, Rio Bravo Ranch

»Vezi [družine Nickel] s kmetijstvom so se začele pred sedmimi generacijami s Henryjem Millerjem, znanim kot ​,war"Kralj goveda, po katerem je naša mešanica Miller's Reserve Blend dobila ime,« je povedala Stefanie Wickensheimer, izvršna pomočnica in direktorica projekta na ranču Rio Bravo.

"Družina Nickel danes prideluje paradižnike, koruzo, bombaž, mandlje, melone, citruse in oljke,« je dodala. ​,war"Pomen in razlog za sajenje oljk za pridelavo olja je bil pridelava in pakiranje proizvoda z imenom podjetja. To je edini pridelek, ki ga nadzorujemo od polja do končnega uporabnika.«

Oljke, večinoma Picual, Coratina in Frantoio, z majhnimi količinami Pendolino, Ascolana, Nocellara del Belice in Maurino, so bile posajene leta 2010, s prvo trgatvijo leta 2015. Že od samega začetka se je podjetje odločilo, da bo prednost dalo kakovosti pred količino.

Ta pristop je bil potrjen na NYIOOC World Olive Oil Competition, največje svetovno tekmovanje v kakovosti oljčnega olja. V zadnjih dveh letih je bil Rio Bravo Ranch nagrajen za vsakega od svojih treh ekstra deviško olivno olje znamke: monosortni Picual in Coratina ter Miller's Reserve Blend, ki vsebuje obe sorti.

18.5 hektarjev organskih oljčnih nasadov podjetja je v južni dolini San Joaquin. (Foto: Rio Bravo Ranch)

"Vsako leto si prizadevamo ustvariti visokokakovosten izdelek in osvojitev teh nagrad dokazuje, da to nadaljujemo iz leta v leto,« je dejal Wickensheimer.

Poleg obvladovanja vsakega koraka proizvodnega procesa podjetje dosega cilje kakovosti s pričetkom žetve v sredini oktobra.

"To je ponavadi najboljša točka,« je dejal Wickensheimer. ​,war"Vse oljke takrat še niso dozorele, vendar raje obiramo oljke, ki so bolj zelene kot preveč zrele. Odločamo se za oljčno olje višje kakovosti in z več polifenoli.”

Testiranja, opravljena konec poletja in v začetku jeseni, določijo točen datum spravila. ​,war"Ni popolno, a izberemo datum, se ga držimo in v redu je, če naš pridelek ni tako visok, dokler imamo kakovost,« je dejal Wickensheimer.

Čas obiranja, ki traja od enega do dveh tednov, običajno sovpada s koncem obiranja pistacij, zato Rio Bravo Ranch najame isto podjetje za oboje in se izogne ​​težavi z iskanjem delavcev.

Rio Bravo Ranch začne s trgatvijo oljk sredi oktobra, običajno takoj po končani žetvi pistacij. (Foto: Rio Bravo Ranch)

"Ker pistacije obiramo mehansko s stresalnikom, žetev nikoli ni popolna,« je dejal Wickensheimer. ​,war"Lahko naredimo le najboljše, kar lahko, in z dreves otresemo čim več pridelka. Kot rečeno, med žetvijo nismo naleteli na preveč težav.”

Rio Bravo Ranch nima posebnega mlina; od leta 2016 ima najetega mobilnega mlina, ki prihaja v nasade.

Wickensheimer je dejal, da to pomaga ranču Rio Bravo pri premagovanju najpomembnejšega izziva, s katerim se srečujejo večino let – visokih temperatur –, saj jim omogoča, da se z obiralci uskladijo, koliko zabojnikov naj požanjejo vsako jutro, preden pride mlin.

Dodala je, da mobilni mlin prinaša veliko prednosti. ​,war"Zniža stroške odvoza,« je dejala in odpravila čakalne dobe med obiranjem in predelavo oljk v oljčno olje.

Rio Bravo Ranch sklene pogodbo z mobilnim mlinom, kar zniža stroške prevoza oljk in skrajša čas med obiranjem in predelavo. (Foto: Rio Bravo Ranch)

"Največji izziv, s katerim se moramo soočati skozi vse leto, je vročina,« je dejal Wickensheimer. ​,war"Paziti moramo na namakanje.«

Medtem ko je območje uživalo nekaj mokrih hidroloških let (od julija do junija), je Wickensheimer dejal, da podjetje namaka svoje oljke iz namenskega zbiralnika ob določenih trenutkih, da poveča kakovost.

"Včasih je treba namakati več,« je rekla in včasih, ko Rio Bravo Ranch preneha z namakanjem, da nekoliko obremeni drevesa. ​,war"Ko poleti obremenjujete drevesa, jih morate opazovati, da se prepričate, da niso preobremenjena,« je dodal Wickensheimer.

Visoke temperature poleg izzivov prinašajo tudi nekatere prednosti. ​,war"Nimamo veliko težav z oljčna sadna muha,« je dejal Wickensheimer. ​,war"Zdi se, da se pri visokih temperaturah ne obnesejo dobro. To je ena od prednosti vročine.”

Zaenkrat stanje v oljčniku kaže dobro za pridelovalno leto 2024/25. ​,war"Drevesa izgledajo dobro,« je rekla. ​,war"Drevesa so bila pred enim mesecem v polnem razcvetu in že pocvetijo ... vendar je še malo zgodaj, da bi videli, koliko pridelka bomo dejansko dobili.«

Zdaj podjetje upa na nekaj doslednih temperatur skozi vse poletje, čemur bo septembra sledilo hladnejše vreme, da bi povečali svoj donos.

Ko je oljčno olje proizvedeno v mlinu, ga pakirajo v večje sode ali kartonske torbe SpaceKraft, podobne npr. zabojniki bag-in-box, odvisno od količine. Ti so shranjeni v hladilnici za pisarno.

"Pri teh nam je všeč to, da so obloge vakuumsko zaprte, kjer gredo dol z oljem in ne dovolijo, da pride veliko kisika, kar je super,« je dejal Wickensheimer.

Druga prednost je, da jih je mogoče preprosto poslati strankam, saj so kvadratne in razmeroma lahke.

Rio Bravo Ranch svoje oljčno olje večinoma prodaja prek spleta, na nekaterih lokalnih kmetijskih tržnicah in trgovinah z obrtno hrano v Bakersfieldu. Zagotavlja tudi oljčno olje za zasebne blagovne znamke lokalne restavracije in trgovine s hrano v San Franciscu.

Rio Bravo Ranch proizvaja monosorte Picual in Coratina ter mešanico. (Foto: Rio Bravo Ranch)

Wickensheimer, ki pozorno spremlja kalifornijsko ekstra deviško cene oljčnega olja, je dejal, da na ta tržni segment zgodovinsko visoke cene na izvoru v Španiji in preostali Evropi večinoma niso vplivale.

"Tudi z višjimi cenami v Evropi je še vedno cenejše od kalifornijskega oljčnega olja,« je dejala.

Wickensheimer je višje cene v Kaliforniji pripisal povečanim proizvodnim stroškom. ​,war"Opažamo hitro rast stroškov kmetovanja,« je dejala. ​,war"Tako pač je zdaj. Žalostno, vendar moramo nekoliko dvigniti naše cene, da pokrijemo ta povečanja.«

Kljub temu, da je moral zvišati cene, Wickensheimer ni opazil večjega vpliva na povpraševanje.

"Mislim, da začenjamo opažati, da vse več strank daje prednost svojemu zdravju in gleda na izdelke, ki jih uživajo,« je dejala. ​,war"Zaradi tega nismo opazili padca prodaje, tudi ko smo morali nekoliko zvišati cene, da bi sledili višjim stroškom.«

Zaenkrat podjetje pričakuje še eno dobro letino v pridelovalnem letu 2024/25, vendar je dejalo, da je še prezgodaj reči, koliko sadja bo pridelano. (Foto: Rio Bravo Ranch)

"Opažamo več zanimanja za našo galonsko (3.8-litrsko) možnost, ki je glede na porabo lahko najbolj ekonomična možnost,« je dodal Wickensheimer.

Drug potrošniški trend, ki ga je Wickensheimer opazil v preteklih letih, je vloga aromatizirana oljčna olja kot prehod v mejno kategorijo za nove potrošnike.

"Ko se ljudje začnejo ukvarjati s tem, običajno začnejo z oljčnimi olji v infuziji in se približajo uporabi navadnega ekstra deviškega oljčnega olja,« je dejala.

Wickensheimer je dodal, da si vsi ne želijo popiti žlice ekstra deviškega oljčnega olja, da bi izkusili njegove okuse.

"Nekateri vihajo nos, ko ga poskušajo s kruhom,« je dejala. ​,war"Toda prepojeno oljčno olje je vsekakor pomagalo, saj so ga ljudje bolj pripravljeni poskusiti, če je okus, ki jim je všeč.«

"To je način, da začnejo vključevati olivno olje v svojo prehrano, ker se veliko ljudi ne zaveda, da za karkoli uporabljate maslo ali rastlinsko olje, lahko skoraj uporabite oljčno olje,« je zaključil Wickensheimer.