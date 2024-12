Pomanjkanje delovne sile hromi špansko letino oljk

Predstavniki sektorja so povedali, da petnajst odstotkov sadja, namenjenega pridelavi namiznih oljk, v Španiji zaradi pomanjkanja delavcev ostane nepobranih, kampanja za namizne oljke pa se bliža koncu.

Večina teh neobiranih oljk je v andaluzijski provinci Sevilla in večinoma ustrezajo sortam Manzanilla in Gordal.

Zaradi večje mehanizacije so namizne oljke Hojiblanca večinoma obrane, vendar jih je zaradi pomanjkanja delavcev ostalo nepobranih približno pet odstotkov teh oljk.

"Delo je glavni izziv, s katerim se sooča kmetijski sektor, zlasti za namizne oljke,« je za lokalno radijsko postajo Andalucía Capital povedal Gabriel Cabello, predsednik namiznih oljk pri Cooperativas Agro-alimentarias.

Drugi predstavniki velikih zadrug so potrdili Olive Oil Times da postaja iskanje dovolj delavcev za žetev vse večji izziv, saj veliko mladih Špancev zapušča podeželje v večja urbana središča.

Ekonomski migranti iz Severne Afrike vse bolj zapolnjujejo vrzel, vendar uradniki pravijo, da po žetvi pogosto odidejo zaradi različnih zaposlitvenih možnosti.

To ustvarja letni promet, ki povečuje gospodarsko breme proizvajalcev namiznih oljk, ki nimajo koristi od povečane učinkovitosti izkušene delovne sile in morajo porabiti čas za poučevanje novih delavcev.

Medtem ko vse več raziskav v Kaliforniji dokazuje učinkovitost mehanskih namiznih obiralcev oljk, sort Manzanilla in Gordal, ni mogoče učinkovito mehanizirati, ne da bi poškodovali plodove in škodovali kakovosti.

Kljub večnim izzivom, ki jih povzroča pomanjkanje delovne sile, so španski pridelovalci letos obrali 480,000 metričnih ton namiznih oljk, od tega jih je 96 odstotkov prišlo iz Andaluzije.

"Rezultati kampanje so bili zadovoljivi,« je dejal Cabello, ​,war"veliko boljši od napovedi na začetku žetve.«

Dodal je, da bi proizvodnja namiznih oljk lahko dosegla 550,000 ton in presegla napoved 492,250 ton septembra in daleč presegel skupno 2023 ton leta 408,790.

Španija je tretja največja proizvajalka namiznih oljk na svetu za Egiptom in Turčijo, s 197,335 hektarji oljčnih nasadov, namenjenih pridelavi namiznih oljk – štiri odstotke vseh oljčnih nasadov v državi – in še 77,650 hektarjev, zasajenih s sortami za dvojno rabo.

Cabello je priznal, da sta obe državi postali vse bolj konkurenčni na svetovnem trgu namiznih oljk s hitro naraščajočo proizvodnjo in nižjimi stroški obiranja kot Španija.

Medtem ko je obilno deževje na Iberskem polotoku omogočilo okrevanje pridelka namiznih oljk, je Cooperativas Agroalimentarias navedla grožnja z dodatnimi carinami iz prihajajoče administracije novoizvoljenega predsednika Združenih držav Amerike Donalda J. Trumpa kot še en nasprotni veter, s katerim se sooča sektor.

Po besedah ​​Antonia de Mora, generalnega sekretarja Združenja izvoznikov namiznih oljk (Asemesa), je 35 odstotkov uvedene tarife na španskih črnih namiznih oljkah leta 2017 s strani prejšnje Trumpove administracije so že povzročile 260 milijonov evrov izgube.

De Mora je dodal, da so carine trajno preoblikovale trg, saj so španski proizvajalci izgubili 70 odstotkov svojega tržnega deleža v ZDA, praznino pa so prišli izvozniki iz Egipta, Turčije in Maroka.

Trump, ki bo položaj prevzel šele konec januarja, je že napovedal načrte za uvedbo carin za Kanado, Kitajsko in Mehiko. Med kampanjo je dejal, da ga nameraval uvesti carine med 10 in 20 odstotki na vse uvoženo blago.

Cabellos je opozoril, da lahko tudi izvoz španskih zelenih namiznih oljk pade v križišče druge Trumpove administracije.

"Navajeni smo na tarife,« je dejal. ​,war"Vsi znaki kažejo, da Donald Trump še naprej uporablja protekcionistično politiko v Združenih državah.

"Spomnimo se, da zelene namizne oljke in oljčno olje soočil s tarifo ki izvira iz spora med Airbusom in Boeingom,« je dodal Cabellos. ​,war"te tarife so bile začasno ukinjene pet let, a s prihodom Trumpa ne vemo, kaj bi se lahko zgodilo.«