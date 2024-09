Lahka žetev v Argentini, ki jo spremljajo naraščajoči proizvodni stroški

Po rekordni letini, ki premagati pričakovanja leta 2023 je proizvodnja oljčnega olja v Argentini leta 2024 močno upadla.

Največja proizvajalka oljčnega olja na svetu zunaj sredozemskega bazena je leta 40,000 proizvedla 2023 metričnih ton oljčnega olja in tako zaokrožila tri zaporedna leta izjemnih letin.

Čeprav uradni podatki še niso bili objavljeni, je Julián Clusellas, predsednik Valle de la Puerta s sedežem v La Rioji in član upravnega odbora Argentinske oljčne federacije, ocenil, da bo letina leta 2024 znašala 30 odstotkov letine leta 2023 – približno 12,000 ton.

"Proizvodnja je bila manjša v primerjavi z letom 2023,« je potrdil Guillermo Kemp, v komercialni direktor iz Solfruta iz San Juana in drugi član upravnega odbora AOF. ​,war"Uradnih podatkov za vse province še nimamo, vendar bi lahko bila ta številka dober približek.«

"V Solfrutu smo imeli leto nižje proizvodnje kot lani, kar se ujema z dogajanjem po vsej državi,« je dodal. ​,war"Trdo delamo na naših kmetijah, da bi do leta 2025 dosegli pomembne ravni proizvodnje.«

Clusellas je dejal, da je bil letošnji upad pridelka po rekordno visokem pridelku pričakovan, saj so številni oljčni nasadi v državi vstopili v ​,war"izven leta« v naravnem ciklu izmenične rodnosti oljčnega drevesa.

Leta in leta Oljke imajo naravni cikel izmeničnih let visoke in nizke pridelave, znan kot ​,war"v letih« in ​,war"izven leta« oz. V medletnem obdobju oljke rodijo večjo količino plodov, kar posledično poveča pridelavo oljčnega olja. Nasprotno, an ​,war"izven leta« je značilen zmanjšan pridelek oljk zaradi stresa iz prejšnjega ​,war"na leto.” Proizvajalci oljčnega olja pogosto spremljajo te cikle, da bi predvideli in načrtovali razlike v proizvodnji.

Frankie Gobbee, soustanovitelj in izvršni direktor Argentina Olive Group s sedežem v La Rioji, največjega argentinskega proizvajalca, je povedal Ambos lados de la mesa, podcast, da je bil pridelek olja letos opazno manjši.

"Pri nas je v povprečju približno 16 ali 17 odstotkov,« je dejal. ​,war"Letos, ko smo začeli s trgatvijo, ni segla nad deset ali 11 odstotkov. Po vsej državi je bil izkoristek nafte nizek.«

Medtem je predsednica Sierra Pura Veronica Ortega potrdila upad proizvodnje v osrednji argentinski provinci Córdoba, vendar je poudarila, da je kakovost ostala visoka.

"Letina 2024 je bila kakovostno zelo pozitivna, čeprav z zmerno produktivnostjo,« je povedala. ​,war"Letos smo se soočili z nizko vlažnostjo zaradi pomanjkanja dežja, zaradi česar je bilo upravljanje namakanja izziv, še posebej, ker smo odvisni od naravnih pobočij gora.«

Kljub temu je proizvodnja oljčnega olja v Argentini v porastu Trend naraščanja saj pridelovalci nadomestijo nasade srednje in visoke gostote z nasadi Arbequina, Arbosana, Koroneiki in Hojiblanca s super visoko gostoto. Drugi so sajenje novih oljk v različnih obsegih.

Medtem ko se je donos oljčnega olja pri številnih proizvajalcih zmanjšal, so se vhodni stroški močno povečali. Po izvolitvi decembra 2023 predsednik Javier Milei je dejanje zmanjšati javno porabo nižjo inflacijo.

Ena njegovih prvih odločitev je bila odprava subvencij za elektriko in gorivo, kar je močno prizadelo številne pridelovalce v državi, odvisne od namakanja. ​,war"Stroški električne energije so se povečali s 300 USD (270 €) na hektar na povprečno 800 do 900 USD (715 do 805 €) na hektar,« je dejal Clusellas.

Stroški mlinstva so se leta 2024 povečali, potem ko je vlada predsednika Javierja Mileija odpravila subvencije za elektriko in gorivo. (Foto: Solfrut)

Višje cene električne energije so podražile tudi obratovanje oljkarn, med katerimi največja v času trgatve obratuje 24 ur na dan.

Da bi odpravili zaskrbljenost zaradi višjih stroškov električne energije, namerava Valle de la Puerta zgraditi solarni park z močjo dveh megavatov, ki bo napajal celotno poljedelstvo in mlinarstvo.

Ukrepi vlade Milei za zmanjševanje stroškov so vključevali tudi odpravo na stotine nadzorov cen, kar je močno povečalo stroške skoraj vseh potrošniških dobrin.

Posledično je potrošnja zdaj omejena na višji srednji in višji razred, s ekstra deviško olivno olje cene na policah supermarketov dosegajo 8 ali 9 €.

"Ni pomembnejše porabe,« je dejal Clusellas. ​,war"To ni izdelek, ki bi bil del dnevne košarice Argentinca.”

Gobbee ocenjuje, da je poraba na prebivalca v Argentini med 200 in 300 grami.

Zaradi nizke domače porabe Argentina izvozi večino svojega oljčnega olja, približno 90 odstotkov ekstra deviškega, v Brazilijo, Evropo in ZDA.

Na žetev leta 2024 v dolini Traslasierra v osrednji Argenini je vplivalo pomanjkanje dežja. (Foto: Sierra Pura)

Od zaporednih let slabe letine v Sredozemlju povzročila zgodovinsko visoke cene olivnega olja, so argentinski proizvajalci uživali visoke prihodke in se zaenkrat uspeli spopasti z višjimi proizvodnimi stroški.

"Dejstvo, da so cene ostale na lanski ravni in ostajajo visoke še danes, nedvomno predstavlja priložnost za argentinske proizvajalce,« je dejal Kemp.

"Izkoristili smo cene iz prejšnjih dveh let in jih izkoriščamo še naprej, saj je cena še vedno zelo visoka,« je dodal Clusellas. ​,war"A takoj ko se bodo cene normalizirale, predvidoma prihodnje leto, se bo stvar zapletla.”

Medtem ko predvideva, da bo kratkoročno in srednjeročno velik izziv za proizvajalce oljčnega olja po vsej Argentini, Clusellas verjame, da bodo druge reforme dolgoročno pomagale proizvajalcem.

Kot dva ukrepa, ki bosta sčasoma znižala stroške, je navedel delovne reforme, ki bodo proizvajalcem omogočile več prožnosti pri zaposlovanju začasnih delavcev za žetev, in liberalizacijo uvoznih omejitev.

Ortega je dodal, da bi prizadevanja vlade Milei za odpravo valutnega nadzora in znižanje inflacije, ki je leta 211 dosegla vrh pri 2023 odstotkih, izboljšala gospodarske obete za pridelovalce oljk.

"Postopno odpiranje uvozu ključnih vložkov za našo proizvodnjo je skupaj z znižanjem inflacije in padcem vrednosti ameriškega dolarja ustvarilo večjo stabilnost in nam omogoča boljše načrtovanje proizvodnje, kar koristi našemu sektorju,« je dejala. .

Pričakuje se, da se bo proizvodnja oljčnega olja v Argentini povečala, ko bodo zasajeni novi nasadi z visoko gostoto. (Foto: Solfrut)

Glede na leto 2025 imajo proizvajalci mešana pričakovanja. Nekateri predvidevajo, da se bo proizvodnja okrepila, vendar ne bo dosegla rekordnega donosa iz leta 2023.

Po mnenju Gobbeeja lahko nizke temperature in zmrzali pozimi (od junija do avgusta na južni polobli) in zgodaj spomladi negativno vplivajo na nekatere nasade, medtem ko obnavljajo vodne vire.

"Počakati bomo morali in videti, kakšen bo to vpliv na naslednjo letino,« je dejal. ​,war"Pomembno je tudi vedeti, da je to [zimsko vreme] prineslo tudi vodo in upamo, da bo leta 2025 še ena dobra letina.«

Clusellas je dejal, da se prvi pravi znak naslednje žetve pojavi konec septembra, ko začnejo drevesa cveteti. Vendar meni, da sta hladno vreme in pozeba poškodovala nekatere nasade.

"Prihodnje leto ne bo prav dobre letine, ker je bila pomlad zelo mrzla in so bile zelo močne zmrzali,« je dejal. ​,war"Pričakujemo letino, ki bi jo lahko opisali kot 80 odstotkov zelo dobre letine.”