Nizkocenovna rešitev za zatiranje oljčnih škodljivcev v razvoju

Ustanovljen je bil nov španski konzorcij za razvoj avtomatiziranega, za uporabo enostavnega, zanesljivega in poceni sistema za odkrivanje in prepoznavanje škodljivcev v oljčnih nasadih.

S podporo regionalne, nacionalne in evropske vlade želi operativna skupina oliVAr ustvariti ta sistem s kombinacijo obstoječe strojne opreme z nedavnim napredkom na področju umetnega vida in modeliranja podatkov.

Konzorcij sestavljajo Univerza Loyola Andalucía, fundacija Ayesa, Opracol Seville in Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, ki predstavlja več kot 11 milijard evrov letnega prometa.

Cilj konzorcija je razviti integrirano platformo za lociranje prisotnosti, gibanja in števila škodljivcev prek mreže oddaljenih vozlišč, razporejenih po celotnem oljčnem nasadu, vključno s senzorji temperature, vlažnosti, infrardečega in vidnega spektra, ki so vsi povezani brezžično.

Sistem bo zaznal štiri najpogostejše škodljivce na oljkah: oljčna sadna muha, oljčni vešč, oljčni list in jasminov vešč.

"Zdravje oljčnih nasadov in njihovih proizvodov je trenutno temeljni element na področju kmetijske proizvodnje; škodljivci in bolezni, ki jih prizadenejo, lahko povzročijo resne izgube proizvodnje in s tem zmanjšajo konkurenčnost oljčnega sektorja,« je konzorcij zapisal v izjavi za javnost.

Podatki o dejavnostih škodljivcev in nevarnostih bodo shranjeni v bazah podatkov platforme. Te informacije bodo na voljo v realnem času prek grafičnega uporabniškega vmesnika (vključno z mobilnimi vmesniki) in bodo služile kot osnova za analitične funkcije znotraj programske opreme.

Te funkcije vključujejo ustvarjanje krivulje leta za vsako ciljno žuželko in ekonomski prag, na katerem se nahaja kontrolna točka.

Ekonomski prag nakazuje primeren čas za odločitev in izvajanje preventivnih ukrepov, da bi se izognili zmanjšanju vrednosti pridelka, ki je večje od stroškov kontrolnega tretiranja, kar pomeni gospodarsko škodo: stopnja gospodarske škode.

Ekonomski prag in stopnja poškodb sta osrednjega pomena za program integriranega zatiranja škodljivcev (IPM), na katerem temelji sistem oliVAr.

IPM je bil razvit v desetletjih po drugi svetovni vojni kot odgovor na nenehno naraščajočo uporabo pesticidov, kar je povzročilo krizo zatiranja škodljivcev zaradi naraščajoče odpornosti na pesticide ter vse večjega števila dokazov in ozaveščenosti o negativnih vplivih intenzivne uporabe pesticidov na zdravje ljudi in okolje.

Konzorcij je ugotovil, da čeprav bo sistem zasnovan za boj proti trenutno izrazitim škodljivcem, kot sta oljčni molj in oljčna muha, bi lahko tehnologijo razširili za spremljanje dodatnih organizmov v prihodnosti, zlasti invazivna ali eksotične vrste.

To se zdi vse bolj verjetno zaradi podnebnih sprememb in globalizirane narave sodobnega kmetijstva in trgovine. Na primer, rjava marmorirana smrdljiva stenica je bil zdaj odkrit v oljčnih nasadih v Italiji in Grčiji, potem ko je več kot desetletje povzročal veliko gospodarsko škodo na različnih pridelkih v Severni Ameriki.

Projekt oliVAr, financiran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in sofinanciran s strani Ministrstva za kmetijstvo, ribištvo, vodo in razvoj podeželja andaluzijske regionalne vlade, je eden od več, namenjenih izboljšanju trajnosti in sposobnosti preživetja Evropska kmetijska pridelava hrane z inovacijami v tehnoloških rešitvah.