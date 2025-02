Spoznajte genovski par, ki goji tradicionalne italijanske oljke v Urugvaju

Po več kot štirih desetletjih potovanja po svetu in dela na projektih humanitarne pomoči in razvoja sta Maria Vittoria Saccarello in Domenico Bruzzone po upokojitvi želela nadaljevati nov projekt.

Instead of return­ing to their native Genoa from their last post in West Africa (after Vienna, Central America, West Africa, Bolivia and Pakistan), they began search­ing for a place to set­tle in Latin America, with an oper­a­tional agenda.

"Naša prva naloga zunaj Evrope je bila na mehiški meji z Gvatemalo,« je dejal Bruzzone. ​,war"Latinska Amerika je na nas naredila trajen vtis.«

At the same time, the cou­ple became pas­sion­ate about olive grow­ing par­tially due to their upbring­ing in north­ern Italy and their expe­ri­ences work­ing with the Italian gov­ern­ment to plant olive trees in Egypt, Lebanon and Pakistan.

Domenico Bruzzone (tretji z desne) in Saccarello (drugi z leve) med sajenjem oljk na eksperimentalni postaji Bari Chacwal v Pakistanu leta 2014. (Foto: Pique Roto)

Sčasoma je par opredelil Urugvaj kot primerno lokacijo za svoj novi projekt, pri čemer sta navedla dolarizirano gospodarstvo, politično stabilnost, jezik, kulturne podobnosti z Italijo in oljkam prijazen terroir.

"Opravili smo nekaj raziskav o potrebni velikosti, da podjetje postane ekonomsko samozadostno in da bo naložba donosna,« je dejal Saccarello.

Par je leta 40 nazadnje kupil 100 hektarjev veliko zemljišče v osrednjem departmaju Floride, 2012 kilometrov severovzhodno od Montevidea, glavnega mesta Urugvaja. Leta 2014 sta zasadila svoje prve oljke in leta 2019 prvič pridelala oljčno olje.

Pique Roto je leta 30 začel saditi 2012 hektarjev oljčnih dreves. (Foto: Pique Roto)

Medtem ko so Arbequina, Picual in Coratina prevladujoče sorte v Urugvaju, sta se Saccarello in Bruzzone odločila za uvoz tradicionalnih italijanskih sort, vključno s Taggiasco, Frantoio, Leccino in Pendolino, iz znane italijanske drevesnice.

"Ko smo prvič sadili, nihče ni poznal sort Taggiasca, Frantoio, Leccino in Pendolino v Urugvaju,« je dejal Saccarello. ​,war"Zato nas je agronom prosil, naj posadimo Arbequino, da bi primerjali njene pridelke z italijanskimi sortami.«

After sev­eral set­backs, includ­ing half of the Arbequina trees dying in the first year after their roots failed to take hold, and a tor­nado which knocked-out some 500 trees in the grove, inspir­ing the brand name, Pique Roto, or bro­ken stick, the cou­ple dis­cov­ered that the Italian vari­eties thrived in Uruguay, espe­cially Taggiasca and Pendolino.

Saccarello pregleda nasade pred žetvijo, ki se običajno začne konec marca in konča sredi junija. (Foto: Pique Roto)

"The north­ern Italian vari­eties have a greater affin­ity than the Spanish vari­eties [Arbequina and Picual] because [Florida] has a rainier, almost cold cli­mate,” Bruzzone said.

Kombinacija konvencionalnih sort in italijanskega uvoza je prav tako povzročila razmaknjeno letino.

"Začne se konec marca ali v začetku aprila z Arbequino, nato gre v Leccino, odvisno od hitrosti zorenja oljk, nadaljuje s Frantoio in konča s Taggiasco sredi junija,« je dejal Bruzzone. ​,war"To omogoča programiranje letine in je usklajena, če ni preveč dežja.«

Saccarello added that other pro­duc­ers usu­ally har­vest every­thing early to avoid the win­ter humid­ity and increased poten­tial for the olives to develop antraknoza, kar povzroči napake v olju.

Even though one-fifth of their trees are Arbequina, Bruzzone and Saccarello focus mainly on the Italian vari­eties, and were ini­tially sell­ing Arbequina ekstra deviško olivno olje v razsutem stanju. ​,war"S prodajo Arbequine praviloma financiramo celotno letino,« je dejal Bruzzone.

Par proizvaja dve ekstra deviški oljčni olji: Tosca, toskanska poljska mešanica Frantoio, Leccino in Pendolino, ter Taggiasca monosort.

"Tosca ne delamo v mlinu. V enem letu bo Tosca morda imela več Frantoija, zaradi česar bo bolj sadna in zelena, bolj pikantna in bolj grenka,« je dejal Saccarello. ​,war"Drugo leto bo morda več Leccina, ki bo poskrbel za zanimivo sladko noto. Tosca je produkt tega, kar nam daje zemlja.”

Po drugi strani pa je monosortno Taggiasca edinstveno oljčno olje pozne sezone in je prineslo eno od štirih nagrad za prvo mesto na podelitvi nagrad Mario Solinas leta 2024, ki so jo gostili v Urugvaju.

Saccarello in njen agronom (levo) pregledujeta oljčne nasade z delegacijo Mednarodnega sveta za oljke in Urugvajskega oljčnega združenja (Asolur). (Foto: Pique Roto)

"Očitno nas to zelo motivira,« je dejal Bruzzone. ​,war"Je priznanje za desetletno trdo delo.”

He added that the award was espe­cially grat­i­fy­ing after the cloudy and rainy 2024 har­vest, which made pick­ing the olives and other tastes in the groves very intense.

"Količina dežja je bila ogromna; komaj se je ustavilo,« je dejal Bruzzone. ​,war"Skrbela nas je tudi kakovost olja, saj so bile oljke pred obiranjem tako malo izpostavljene sončni svetlobi.«

In the mill, Saccarello said she had to reg­u­late the cal­i­bra­tion of the decanter, the malax­ing speed and the times every day due to the amount of water in the olives to pre­vent the paste from becom­ing a watery emul­sion.

Despite these chal­lenges, Pique Roto har­vested 193 met­ric tons of olives, sig­nif­i­cantly higher than the 53 tons har­vested in 2023 dur­ing Uruguay’s his­toric drought.

Na splošno predhodni podatki o letini iz zasebnega sektorja kažejo, da je Urugvaj leta 614 proizvedel 2024 ton oljčnega olja, pri čemer je Pique Roto eno redkih podjetij, ki je zabeležilo povečanje proizvodnje v primerjavi z letom 2023.

Medtem ko je bil leta 2024 glavni izziv podjetja dež, je vedno težko najti dovolj delavcev za ročno žetev in delo v mlinu.

Kljub delovnim izzivom je Saccarello povedala, da ima raje ročno obiranje kot mehansko, saj ji omogoča nadzor nad količino sadja, pripeljanega v mlin.

Saccarello na dan zmelje manj kot pet ton oliv, kar ji omogoča zagotavljanje visoke kakovosti. (Foto: Pique Roto)

Podjetje ima opremo Mori-Tem, ki lahko predela 500 kilogramov na uro.

"Cilj je, da dnevno zmlemo največ pet ton oljk, saj ta količina omogoča največji možni nadzor kakovosti,« je dejala.

Pogled naprej na letina 2025, Bruzzone in Saccarello predvidevajo razmeroma dobro letino, ocenjujejo, da bo med 150 in 170 tonami oljk.

"Obstajajo rastline, polne sadja, in rastline, ki nimajo ničesar,« je dejal Saccarello. ​,war"Bomo pa videli, kako se bodo oljke razvijale naprej.”

Bruzzone and Saccarello said the com­pany plans to intro­duce a Pendolino mono­va­ri­etal brand after intro­duc­ing their lat­est biva­ri­etal, Sur, a blend of Arbequina and Coratina, the lat­ter of which is com­mon in Uruguay.

Medtem ko je večina urugvajskih oljčnih nasadov blizu obale, celinsko podnebje Floride daje prednost sortam severne Italije, ki so bolj prilagojene mrazu. (Foto: Pique Roto)

"Želimo eksperimentirati z monovarialom Pendolino, ki je tudi v Italiji nekoliko redek,« je dejal Saccarello.

"Pendolino je zelo zanimivo drevo, za katerega je naš agronom prepričan, da bi ga bilo treba razširiti,« je dodal Bruzzone. ​,war"To je zelo močno olje in rastlina je veličastna.”

Depending on how the oil turns out and the mar­ket reac­tion, the cou­ple will decide whether to keep a sig­nif­i­cant amount of the batch or blend it into a tank with Tosca.

While olive oil pro­duc­tion is their pas­sion, Saccarello said the company’s key to suc­cess is intro­duc­ing a range of prod­ucts to the mar­ket, fur­ther devel­op­ing those that show more appeal and dou­bling down on the ones that do.

Ustanovitelji podjetja Pique Roto menijo, da morajo proizvajalci na trgu ponuditi vrsto oljčnih izdelkov. (Foto: Pique Roto)

"To je zelo pomembno gospodarsko dopolnilo za plantažo,« je dejal Bruzzone.

Along with olive oil, the cou­ple pro­duces table olives in a brine with a tra­di­tional nine month treat­ment. Most table olives in Uruguay are imported from Argentina and treated with lye, result­ing in a markedly dif­fer­ent fla­vor pro­file.

"Skoraj vsi hranilni elementi oljk, njene organoleptične lastnosti in probiotiki so skoraj vsi izgubljeni [pri obdelavi v lugu],« je dejal Bruzzone.

Saccarello, who loves to cook in her free time, said the com­pany also sells a range of olive pâté con­cocted in her lab­o­ra­tory over­look­ing the olive trees.

"Ko smo začeli z namiznimi oljkami, sem opazila, da na trgu ni oljčne paštete,« je povedala. ​,war"Tako sem začel izdelovati linijo izdelkov, imenovanih ​,war"regionalne strasti, ki temeljijo na tradicionalnih receptih Sredozemska prehrana iz različnih regij Italije."

"Trenutno delamo na dveh produktih, preden ju predstavimo trgu,« je povedala. ​,war"Sometimes, they don’t imme­di­ately catch on, but most of the time, they do work out.”

Drug vidik urugvajskega oljčnega sektorja, za katerega si Pique Roto prizadeva vstopiti, je oleoturizem.

Bruzzone meni, da je najboljše mesto za razlago izjemnih lastnosti ekstra deviškega oljčnega olja v gozdičku. (Foto: Pique Roto)

Bruzzone je dejal, da je oljni turizem proizvajalcem odlična priložnost za izobraževanje potrošnikov o ekstra deviškem oljčnem olju. koristi za zdravje in trajnost medtem ko razvijajo pripravljenost za plačilo.

"Ni boljšega načina, da potrošniku razložimo prednosti oljčnega olja, kot je obisk nasada, kjer lahko razume, kaj je to drevo, kako se razvija, kako se zanj skrbi in koliko dela to pomeni,« je dejal.

Ker Pique Roto osredotoča svoja prizadevanja na domači trg - čeprav je podjetje že prej izvažalo Arbequino v razsutem stanju - je Saccarello poudaril, da je treba Urugvajce pripeljati v oljčne nasade in pojasniti razliko med lokalno proizvodnjo in uvozom velikih španskih, italijanskih in argentinskih proizvajalcev in polnilnic.

"Potrošniku morate pokazati oljčno drevo in reči, ​,war"poglejte tisto drevo, odgovorno je za trilitrski bag-in-box, ki ste ga kupili prejšnji teden,« je dejala in poudarila, da si je težje predstavljati, kako izgleda deset kilogramov oljk v primerjavi z litrom olja. ​,war"To jim pomaga razumeti,« je dejala.