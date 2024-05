Monte do Camelo zmaga s trajnostno pridelanimi avtohtonimi sortami

Že tretje leto zapored, Monte do Camelo je bil priznan na mednarodnem prizorišču. Portugalski producent si je leta 2024 prislužil srebrno nagrado NYIOOC World Olive Oil Competition za blagovno znamko Tratturo de Fronteira, srednje intenzivno Galego.

Deset hektarjev velika kmetija se nahaja v Fronteiri v zgornjem delu Alenteja, eni glavnih portugalskih regij za proizvodnjo oljčnega olja.

Včasih se trajnost omenja brez prave zasluge. V našem primeru je rast biotske raznovrstnosti pomemben del našega dela. Naš cilj je ohraniti zemljo in hkrati pomagati okolju. - Ana Cardoso, solastnica, Monte do Camelo

Ana Cardoso in Paolo Morosi sta leta 2017 začela gojiti oljke. Sprva sta svoja prizadevanja osredotočila na lokalno sorto Galega, kasneje pa vključila Cobrançosa, da bi diverzificirala in obogatila svojo proizvodnjo.

Morosi je dejal, da drevesa Galega dajejo skromne količine majhnih oljk. ​,war"Drevesa so močna, zdrava in vzdržljiva,« je dodal.

Par je ob novici o nagradi izrazil kombinacijo zadovoljstva nad priznanjem in motivacije za izboljšave v naslednjem letu.

"Seveda smo zelo zadovoljni z rezultati na NYIOOC,« je dejal Cardoso. ​,war"Lani smo ga osvojil zlato priznanje z našo monosorto Cobrançosa ob svojem debiju. Upali smo, da bomo tudi letos osvojili zlato.”

"Eden od nenavadnih vidikov odličnega oljčnega olja Galega so njegove hlapljive note, ki se hitro spremenijo, tako da lahko zelene, sadne arome na nosu hitro postanejo skoraj zrele, medtem ko v ustih ohranijo edinstveni zeleni, sadni okus. « je dodala.

Ko sta Cardoso in Morosi prvič kupila kmetijo leta 2014, je bilo okoli 1,000 oljčnih dreves Galega raztresenih po posestvu.

Cardoso in Morosi gojita Galego in Cobrançoso, oba izvirata na Portugalskem. (Foto: Monte do Camelo)

"Naključno so razpršeni po kmetijskem zemljišču, do deset metrov narazen,« je dejal Cardoso. ​,war"Čudovito je, čeprav bo obiranje zahtevalo več truda kot drugje.«

Leta 2018 sta zakonca razširila svoje dejavnosti in dodala 2.5 hektarja oljk Cobrançosa v gosto zasajenem sadovnjaku.

"To so edine oljke, ki jih namakamo,« je dejal Cardoso. ​,war"So mlada drevesa. Ko bodo nekoliko zrasle, bomo namakanje prenehali.”

Ta pristop odraža predanost pridelovalcev trajnostnim kmetijskim praksam in pričakovanje samooskrbe v prihodnosti.

Pred štirimi leti sta Cardoso in Morosi, motivirana s študijem na Univerzi v Lizboni in drugimi izobraževalnimi dejavnostmi, osredotočenimi na tehnologije in postopke predelave, zgradila mlin.

Leta 2020 sta Cardoso in Morosi zgradila mlin za nadzor proizvodnega procesa. (Foto: Monte do Camelo)

"Morali smo, saj nismo želeli, da bi naše oljke mešali z oljkami drugih proizvajalcev, kar se je dogajalo prej,« je dejal Cardoso. ​,war"Sprejeli smo ekološki pristop k spodbujanju regenerativnega kmetijstva, česar v nasadih ne uporablja veliko drugih proizvajalcev na tem območju.«

Monte do Camelo's ekstra deviško olivno olje bo prihodnje leto formalno certificirano ekološko, s čimer bodo izpolnjene pravne zahteve za prehod na ekološko kmetovanje.

"Včasih se trajnost omenja brez prave zasluge. V našem primeru je rast biotske raznovrstnosti pomemben del našega dela,« je dejal Cardoso. ​,war"Naš cilj je ohraniti zemljo, hkrati pa pomagati okolju uspevati.«

Kmetija je opustila tradicionalno obdelavo zemlje. Namesto tega je par začel saditi stročnice, da obogati zemljo in prepreči erozijo, kar je običajna praksa v sušni regiji Alentejo.

Poleg tega kmetija ponovno uporabi kompost iz ostankov obrezovanja in stranskih proizvodov mletja oljk, raztresenih po sadovnjakih, za gnojenje tal.

Monte do Camelo je tudi varuh živahnega ekosistema okoli posesti.

"Na zunanjih območjih našega posestva ohranjamo bogato raznolikost avtohtonih rastlin, grmovnic in dreves, ki določajo meje našega kmetijskega zemljišča in so tudi pomemben habitat za živali in žuželke,« je dejal Cardoso.

Poleg tega je par uvedel ukrepe za podporo lokalnim divjim živalim, vključno z zagotavljanjem rezervoarjev za vodo, dostopnih živalim v pogosto daljših sušnih obdobjih v regiji, in ustvarjanjem tišine gnezdišča za ptice in čebele.

Eden od izzivov, s katerimi se sooča Monte do Camelo, je najemanje dovolj žetvenih delavcev. (Foto: Monte do Camelo)

"Ptice v sadovnjakih so dragocene, saj se lahko pri dnevni svetlobi učinkovito borijo proti širjenju kuge oljčna sadna muha,« je dejal Cardoso. ​,war"Hiše nudimo tudi lokalni populaciji netopirjev, ki bo ponoči imela oljčnega molja kot del njihove prehrane«.

Zadnja sezona je bila za portugalskega proizvajalca še posebej plodna. ​,war"Sezona 2023/24 je bila izdatna, kljub precej suhi zimi, ki ji je sledila suša, ki je verjetno sprožila še višje stopnje polifenoli,« je dejal Cardoso.

"Medtem ko je bila prejšnja sezona res slaba za nas, pa tudi za toliko ljudi v državi in ​​drugod, je bila ta veliko boljša,« je dodala. ​,war"Razlog za to so organske obdelave, ki jih nudimo našim drevesom, naj bo to kalij, kalcij ali bor. Vsi so namenjeni krepitvi rastlin."

Medtem ko si Monte do Camelo prizadeva prodreti na severnoameriški trg, se sooča z nenehnimi izzivi, kot so pomanjkanje delovne sile in regulativne ovire, vendar ostaja osredotočen na proizvodnjo visokokakovostnega oljčnega olja.

Dobivanje nagrad na World Olive Oil Competition pomaga Monte do Camelu doseči nove trge. (Foto: Monte do Camelo)

"Obiranje je ročno, s pomočjo izključno kombajnov, pod drevesi pa morate urediti mreže za oljke in jih premikati,« je povedal Cardoso. ​,war"Rekel bi, da je pomanjkanje sezonske delovne sile problem številka ena za kakovostno proizvodnjo oljčnega olja v regiji.«

Ker se število oljčnih kmetij z visoko in zelo visoko gostoto v Alenteju povečuje, je par priznal v Intervju oktobra 2023 da je malim proizvajalcem težje konkurirati.

"Mali srednje veliki pridelovalci se poleg tega, da se morajo soočati s sušo in drugimi izzivi, znajdejo prisiljeni boriti se z vedno večjim številom super intenzivnih nasadov, tako okoljsko kot gospodarsko,« sta povedala Cardoso in Morosi.

Kljub tem izzivom je uspeh kmetije na NYIOOC še utrdila svoj ugled, pridobila nove kupce in potrdila svoj status enega največjih svetovnih proizvajalcev oljčnega olja.

"Zmaga v New Yorku je bila potrditev,« je zaključil Morosi. ​,war"Naše stranke gledajo na te nagrade, ko se odločajo, ali bodo še naprej kupovale naša oljčna olja.«