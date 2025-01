Maroški proizvajalci se že tretje leto zapored soočajo z upadom proizvodnje 

Maroko se sooča z znatnim upadom proizvodnje oljčnega olja zaradi vztrajne suše in visokih temperatur v času cvetenja.

Po predhodnih ocenah Mednarodnega sveta za oljke bo Maroko v pridelovalnem letu 90,000/2024 proizvedel 25 metričnih ton oljčnega olja, kar je bistveno manj od petletnega povprečja, ki znaša 141,600 ton.

"Maroko se sooča s hudo sušo, ki traja že šest let,« je povedal lokalni kmet, ki se ni želel identificirati. Olive Oil Times. ​,war"To dolgotrajno sušno obdobje je povzročilo velike izzive za naš kmetijski sektor, kar je vplivalo na pridelek in razpoložljivost vode.

Po besedah ​​Rachida Benalija, predsednika Maroške medpoklicne zveze oljk, ​,war"različna podnebna nihanja« so odgovorni za nenehne proizvodne težave v državi. ​,war"Problem ni omejen na sušo," je povedal za tiskovno agencijo Blady.

Tudi drugi pridelovalci v državi so potrdili, da so visoke temperature vplivale tudi na manjši pridelek oljk kot v preteklih letih.

"Pridelava enega samega oljčnega drevesa se je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšala za približno polovico, kar je vplivalo na količino olja, pridobljenega iz teh nizkih letin,« je povedal Mustapha Jabri, lastnik mlina v osrednjem Maroku. povedal Belpresse.

Drastičen upad proizvodnje je povzročil skokovite lokalne cene, ki jih je maroška vlada rešila z začasno prekinitvijo uvoznih dajatev na ekstra deviško olivno olje in uvedbo izvoznih predpisov s posebnimi licencami.

Ministrstvo je napovedalo, da bi se lahko cene dvignile na 150 dirhamov (14 evrov) na liter, z 90 do 100 dirhamov (8.60 do 9.55 evra) na začetku trgatve. datum analizirala banka Lloyds Bank, je pokazala, da povprečna mesečna plača v Maroku znaša 1,793 dirhamov (171 evrov).

Lokalne skupine za zaščito potrošnikov so prav tako zaskrbljene zaradi naraščanja cene oljčnega olja bo privabil več špekulacij.

"Posredovanje posrednikov pred in po žetvi, katerega namen je bil monopolizirati trg, je povečalo dvig cen,« je za Hespress povedal Bouazza Kherrati, predsednik maroške zveze za pravice potrošnikov.

Ali Chtour, predsednik maroškega združenja za zaščito pravic potrošnikov, medtem skrbi, da se bodo višje cene zvišale. goljufija z oljčnim oljem.

Vlado je pozval, naj poveča nadzor nad uvozom oljčnega olja. ​,war"Podnebna kriza ne sme postati pretveza za špekulativne prakse, ki škodijo državljanom,« je dejal Agrimaroc.

Po podatkih MOK je Maroko v zadnjih petih letih v povprečju porabil 148,000 ton oljčnega olja letno, v letu 140,000/2024 pa naj bi porabil 25 ton.

Posledično je ministrstvo objavilo načrte, da bo dovolilo uvoz 30,000 ton deviškega in ekstra deviškega oljčnega olja v letih 2024 in 2025, da bi pomagalo stabilizirati cene, pri čemer naj bi pošiljke prihajale iz Brazilije, Italije, Španije, Tunizije in Turčije.

Medtem so oljkarji zaskrbljeni, da bi nizka proizvodnja lahko povzročila, da bi se potrošniki zatekli k alternative olivnemu olju če je občutno pomanjkanje. Posledično so pozdravili napoved večjega uvoza, a obžalovali, da odločitev ni bila sprejeta prej.

"Ministrstvo si neutrudno prizadeva za iskanje rešitev, izvajanje tehnik varčevanja z vodo in podporo našim kmetom. Toda to je težka bitka,« je dodal lokalni kmet. ​,war"Stres je oprijemljiv po vsej državi, ko se spopadamo s temi razmerami brez primere in si prizadevamo zagotoviti prehransko varnost in trajnostne kmetijske prakse.«