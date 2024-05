Domače sorte in stoletna drevesa: Zmagovalna formula za Olivian Groves

Združevanje tradicionalnega gojenja oljk s sodobnim družbenim in okoljskim trajnostnim pogledom je proizvajalcem prineslo nagrajene rezultate. Olivian Groves.

Podjetje, ustanovljeno leta 2019, je na rodovitnem polotoku Peloponez v južni Grčiji zasadilo dve tradicionalni grški sorti, Manaki in Koroneiki.

Odločili smo se za naložbo v izbrane tradicionalne sadovnjake, kjer smo s pravilnimi posegi naredili naše poslovanje ekonomsko, okoljsko in družbeno vzdržno. - Mary Savvas, generalna direktorica, Olivian Groves

Pridelovalci so že od samega začetka sprejeli dolgo zgodovino gojenja oljk v regiji in edinstven terroir, ki ga zagotavlja gorata pokrajina.

Medtem ko razgiban teren izjemno poveča stroške dela, podjetje verjame, da to kompenzirajo edinstvene organoleptične lastnosti ekstra deviška oljčna olja po stoletnih drevesih, pokrajini in podnebju.

"Gojenje oljk v Grčiji sega več tisoč let nazaj in se prenaša iz generacije v generacijo po enakih postopkih,« je povedala Mary Savvas, generalna direktorica Olivian Groves.

"Ročno delo je bilo predvsem zaradi gorate narave gozdičkov,« je dodala. ​,war"A kakovostno je to velika prednost grških oljčnih nasadov. Večina je tradicionalnih, z zrelimi drevesi, včasih starimi več sto let. Predstavljajo veliko večino – več kot 80 odstotkov – dreves, ki proizvajajo ekstra deviško oljčno olje.”

Olivian Groves goji okoli 40,000 oljčnih dreves na dveh kmetijah v Argolidi in Messeniji, pri čemer je uvedel sodobne metode in tehnike gojenja, natančno prilagojene za spodbujanje kakovosti in trajnosti.

"S pogledom v prihodnost smo se odločili investirati v izbrane tradicionalne sadovnjake, kjer smo z ustreznimi posegi naredili naše poslovanje ekonomsko, okoljsko in družbeno vzdržno,« je povedal Savvas. ​,war"Na ta način lahko zagotovimo najboljšo kakovost oljčnega olja in pridobimo druge koristi iz naše dejavnosti.«

Olivian Groves proizvaja svojo blagovno znamko Hermione v Argolidi, blizu Hermione, ene najstarejših naselij v Grčiji, katere zgodovina sega v četrto ali peto stoletje pred našim štetjem.

"Hermiona je bila ženska edinstvene lepote, hči Menelaja, kralja Šparte, in njegove žene Helene Trojanske,« je dejal Savvas. ​,war"V tej bajeslovni deželi gojimo razmeroma redko, a s posebnimi lastnostmi sorto Manaki.”

Srednje intenzivna monosorta Manaki si je leta 2024 prislužila srebrno nagrado NYIOOC World Olive Oil Competition.

"Zelo smo ponosni, da smo prejeli nagrado,« je dejal Savvas. ​,war"Sodelujemo že drugič, prvič pa smo predstavili naše vrhunsko ekstra deviško oljčno olje Hermione single estate, krono našega portfelja blagovnih znamk.«

"Nagrada nam daje moč, da nadaljujemo na naši poti h kakovosti in odličnosti ter postavljamo lestvico še višje za prihodnost,« je dodala.

Tudi druga oljčna kmetija podjetja je prepojena Starogrška zgodovina. Nahaja se na zahodni konici polotoka Peloponez blizu Messena, velikega in starodavnega mesta, katerega ostanki so tako obsežni kot ostanki starodavne Olimpije.

Tukaj drevesa Koroneiki Olivian Groves dajejo ekstra deviško oljčno olje Hrysos z zaščiteno označbo porekla.

"Hrysos je gurmansko oljčno olje z blagim do srednje pikantnim priokusom ter antioksidativnimi in protivnetnimi lastnostmi,« je dejal Savvas.

Savvas meni, da so podnebne spremembe največji izziv, s katerim se soočajo stoletni grški oljčni nasadi. (Foto: Olivian Groves)

V skladu s svojo vizijo trajnostne proizvodnje nagrajenega oljčnega olja je Olivian Groves natančno vključil svoje dejavnosti v okoliško okolje in zagotovil, da koristijo zemlji in njenim ljudem.

"Podpiramo lokalno skupnost, zagotavljamo delovna mesta domačinom, preprečujemo opuščanje tradicionalnih sadovnjakov in širjenje gozdnih požarov ter podpiramo okolje z negativnim ogljičnim odtisom,« je dejal Savvas.

Podjetje skrbi za drevesa vse leto, saj se zaveda, da negovan gozdiček blaži posledice požarov v naravi.

"Oljke, ki so pravilno obrezane, ustvarjajo naravno oviro za požar, saj so listnate rastline, ki zadržujejo vlago,« je dejala. ​,war"Gasilska vozila lahko neposredno črpajo vodo iz rezervoarjev za vodo, ki smo jih zgradili v naših nasadih za namene namakanja.«

Uporabljene so bile tudi tehnike natančnega kmetijstva, ki podjetju omogočajo znatno zmanjšanje vode, potrebne za namakanje dreves.

"Sistemi za zbiranje meteoroloških podatkov, nameščeni v naših nasadih, nam zagotavljajo podatke o evapotranspiraciji in količini padavin,« je dejal Savvas. ​,war"To nam omogoča, da porabimo najmanjšo možno količino vode za namakanje dreves. Tako smo lani zmanjšali količino načrpane vode za približno 80 milijonov litrov.”

Olivian Groves sodeluje tudi v pilotnih programih za sledenje škodljivcem na oljkah, kot je oljčna sadna muha, z zbiranjem in analiziranjem podatkov iz nadzornih pasti za izvajanje ustreznih ukrepov zatiranja škodljivcev.

Peloponeški proizvajalec se je še dodatno potrudil, da bi sprejel delavce, ki vsako leto obirajo oljke, in zgradil stanovanjsko naselje v nasadih podjetja.

"Podpiramo potrebe naših zaposlenih in njihovo dobro počutje,« je dejal Savvas. ​,war"Nedavni primer tega je gradnja novih sodobnih stanovanj za naše kmetijske delavce, ki jim zagotavljajo življenjske pogoje, na katere smo ponosni.«

Med pridelka 2023/24, se je Olivian Groves spopadel z istimi izzivi, ki so prizadeli svetovno industrijo oljčnega olja, od slabega vremena do naraščajoči stroški proizvodnje in pomanjkanje delavcev.

"Leto 2023 je bilo težko,« je potrdil Savvas. Naš obseg proizvodnje se je zmanjšal, a na srečo brez škode za kakovost.«

Dodala je, da pomanjkanje delavcev je bila ena največjih težav z grškim mehanizmom za pridobivanje delovne sile iz tretjih držav, kot je Egipt, ki je zagotovil delno rešitev.

"Vendar pa birokratska inertnost v vladnih agencijah otežuje proces in ogroža gojenje oljk,« je dejal Savvas.

Medtem ko so povišani proizvodni stroški prav tako predstavljali pomemben izziv za podjetje, je Savvas opozoril, da je najpomembnejša skrb Olivian Groves sprememba podnebja, ki je v zadnjih letih vplivalo na skoraj vsako letino.

"Potencialno najpomembnejše vprašanje je velik vpliv podnebnih sprememb,« je dejala. ​,war"V zadnjih nekaj letih so tople zime, suša in hudi vremenski pojavi kot npr poplave in toča«.

"Posledično opažamo izbruh bolezni, ki povzročajo resne težave oljkam,« je dodal Savvas. ​,war"Na žalost je malo in dragih sredstev, ki jih proizvajalec lahko uporabi za zaščito pridelka.

"Če voditelji vseh [držav proizvajalk oljčnega olja] ne bodo izvajali smiselnih ukrepov, se zdi prihodnost naših oljčnih nasadov zelo črna,« je nadaljevala.

Kot izvozno usmerjen proizvajalec oljčnega olja se Olivian Groves zanaša na kakovost, da bi uravnotežil kakršna koli nihanja v povpraševanju, ki jih povzroča izjemno visoka svetovne cene oljčnega olja.

Savvas je dejal, da sta rast cen in z njimi povezana negotovost precej otežila prodor na nove trge in sklepanje novih poslov.

"Naše orožje za premagovanje teh ovir so naši visokokakovostni standardi,« je dodala. ​,war"Ko bodo potrošniki spoznali naše izdelke, bodo cenili, da sledimo uravnoteženi cenovni politiki, ki se ujema z visoko vrednostjo naših blagovnih znamk z absorbiranjem močnih nihanj tržnih cen.”

"Najpomembneje pa je, da bodo z našim vrhunskim oljčnim oljem odkrili drugačno izkušnjo okusa,« je zaključil Savvas.