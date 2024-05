Domače sorte prinašajo nagrajeno sezono za turške pridelovalce

Turčija ni bila izjema od pravila zmanjšan pridelek oljčnega olja po Sredozemlju v pridelovalnem letu 2023/24, pri čemer je proizvodnja padla z a rekordni donos 421,000 ton oljčnega olja v letih 2022/23 na okoli 180,000 ton, kar je pod petletnim povprečjem 254,600 ton.

Podobno kot v drugih sredozemskih državah proizvajalkah so turški proizvajalci oljčnega olja izrazili tesnobo zaradi nizkih donosov v Olive Oil Times anketa ob trgatvi 2023/24 decembra lani.

Te nagrade potrjujejo naša prizadevanja za proizvodnjo visokokakovostnih oljčnih olj, ki prikazujejo edinstvene okuse in značilnosti turških sort oljk. - Tuba Yilmaz, lastnica, Gaia Oliva

"Slabe vremenske razmere in zmrzal konec marca [2023] so naredile veliko škode na cvetovih oljk in njihovi kasnejši pridelavi,« je povedal proizvajalec Mustafa Safa Soydan. ​,war"Za nekatere starejše kmete še nikoli ni bilo tako slabe letine od leta 1990.«

Nekateri proizvajalci v državi so poročali tudi o težavah s kakovostjo svojih svežih oljčnih olj, ki so se občasno pojavljale v nekaterih proizvodnih regijah.

V tem kontekstu turško ekstra deviško olivno olje proizvajalci, polnilci in izvozniki skupaj osvojili 29 nagrad (17 zlatih in 11 srebrnih) od 52 vnosov najbolj zaželenih nagrad v industriji na dogodku 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Glede na Olive Oil Times Svetovna uvrstitev, so na letošnji natečaj prijavili 56 znamk manj kot leta 2023 in uspeli s 56 odstotki prijav.

Štiriindvajset od 29 zmagovalnih blagovnih znamk ekstra deviškega oljčnega olja je bilo izdelanih iz endemičnih sort oljk, vključno z Memecik, Ayvalik, Edremit, Trilye, Domat, Gemlik, Hanim Parmagi in Kilis.

Povratni udeleženec Gaja Oliva uspešno prilagodil zahtevam sezone in slavil dve zlati nagradi na NYIOOC letos za svoje istoimenske monosorte Memecik in Ayvalik zgodnje trgatve, s čimer je svoj zmagovalni niz podaljšal na štiri leta.

Proizvajalci, ki stojijo za Gaio Olivo, so že četrto leto zapored proslavili uspeh na svetovnem tekmovanju za domače monosorte. (Foto: Gaia Oliva)

"Osvojil dve zlati nagradi leta 2024 NYIOOC je za nas resnično čast in dokaz predanosti in trdega dela naše ekipe,« je povedala lastnica Tuba Yilmaz. ​,war"Za naše podjetje te nagrade potrjujejo naša prizadevanja za proizvodnjo visokokakovostnih oljčnih olj, ki prikazujejo edinstvene okuse in značilnosti turških sort oljk.”

Yilmaz je opozoril, da sezona še zdaleč ni bila preprosta. Visoke temperature in nepričakovane padavine so vplivale na pridelek in prekinile ustaljene vzorce gojenja oljk.

"Spremembe v vzorcih temperature in padavin so povzročile nepredvidljive rastne sezone,« je dejala. ​,war"Kljub tem težavam je naša ekipa pokazala izjemno odpornost in strokovnost. S skrbnim načrtovanjem in trdim delom smo se uspeli prilagoditi spreminjajočim se razmeram in omiliti vremenske vplive. “

Eminemovo oljčno olje, še ena povratnica na svetovno tekmovanje iz turške province Muğla, se je znova pomerila s konkurenco, osvojil zlato priznanje za svojo ekološko blagovno znamko Oro di Milas iz oljk Memecik.

Oro di Milas je premagal vrsto izzivov, da je v pridelovalnem letu 2023/24 pridelal deset ton ekstra deviškega oljčnega olja. (Foto: Eminemovo olivno olje)

"Počaščeni smo, da smo prejeli to priznanje, še posebej glede na težave leta 2023,« je dejal solastnik Mark Colin.

Colin je navedel tudi številne izzive, ki so ovirali letino 2023/24, vključno s skrajnimi vremenskimi razmerami, pomanjkanjem delovne sile in vplivom oljčna sadna muha.

V tekmovalnem debiju podjetja leta 2023 NYIOOC, Eminemovo olivno olje osvojil dve zlati nagradi za par organskih srednje sort Memecik.

Predanost pridelavi visokokakovostnega oljčnega olja je bila gonilna sila za osvojeno zlato priznanje Garisar za svojo istoimensko Arbequina monovarietal, s čimer je ponovil uspeh z lanskega svetovnega tekmovanja.

"Ponosni smo, da je naše oljčno olje Arbequina leta 2024 prejelo zlato priznanje NYIOOC,” je dejal Davut Ayvaz, izvršni direktor podjetja. ​,war"Ta uspeh dokazuje, da so bili naši standardi kakovosti, za katere smo se leta predano trudili, znova cenjeni.”

"Bila je težka sezona,” je dodal Ayvaz. ​,war"Za nas je bilo zelo pomembno, da se še enkrat prepričamo, kako dragocena sta bila naša prizadevanja in predanost, ne glede na to, kako neugodne so bile sezonske razmere. Popolnoma verjamemo, da bomo osvojili še veliko nagrad.”

Velika večina zmagovalnih proizvajalcev v državi je prišla z egejske obale zahodne Anatolije, kjer se proizvede velik del oljčnega olja v državi, vključno s provinco Manisa.

"Zelo sem vesel in počaščen, da sem prejel nagrado na NYIOOC letos že drugič zapored,« je povedala Zeynep Belger, podjetnica za Zayto, potem ko se je pridružil elitnemu seznamu zmagovalcev na 2024 NYIOOC.

Kljub poznospomladanskemu dežju, ki je poškodoval oljke, ko so cvetele, je Zayto na sejmu 2024 dosegel nagrajeno kakovost. NYIOOC. (Foto: Zayto)

Zayto je prejel zlato nagrado za svojo robustno enosortno sorto Zayto Saittai. Proizvajalka pridobiva oljke iz sorte Gemlik (znane tudi kot Trilye) v Manisi, eni glavnih regij za proizvodnjo oljčnega olja v državi.

S svojimi drevesi blizu veličastne ožine Dardanele v severozahodni Turčiji, Prava oljka premagal sušo in osvojil svoje prvo priznanje na svetovnem tekmovanju, a Srebrna nagrada za svojo blagovno znamko Private Reserve iz oljk Edremit.

Proizvajalec je moral preživeti tudi gozdni požar, ki je pred desetletjem opustošil njegovo zemljo, negovati in obnavljati požgana oljčna drevesa za proizvodnjo visokokakovostnega oljčnega olja.

"Zmaga je za vse nas nepopisno veselje,« je povedala solastnica Nicole Babaoglu. ​,war"To je najboljša nagrada za vse trdo delo v tem zahtevnem letu. Suša je predstavljala velik izziv za to žetev, vendar smo s sodelovanjem še vedno lahko kar najbolje izkoristili situacijo.«

"Pridobitev srebrne nagrade navdihuje odločenost, da leta 2025 domov prinesemo zlato,« je dodala.