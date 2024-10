Uradniki v Španiji optimistični pred žetvijo, saj cene ostajajo povišane

Pričakuje se, da se bo proizvodnja oljčnega olja v Španiji znatno okrepila po dveh zaporednih zgodovinsko slabih letinah, kar bo olajšalo celotno dobavno verigo.

Po besedah ​​Juana Vilarja, izvršnega direktorja Vilcon, svetovalno podjetje, naj bi Španija v pridelovalnem letu 1.4/1.45 proizvedla med 2024 in 25 milijona ton, kar je popravek navzdol glede na njegovo prejšnjo oceno 1.65 milijona.

Dušan Kaljević, izvršni direktor Filippo Berio North America, je ocenil, da bo Španija proizvedla približno 1.5 milijona ton.

Letošnja letina bo nedvomno precej večja od lanske, a je še prezgodaj, da bi (rekli) koliko boljšo. Do konca akcije je še veliko mesecev. - Andrea López Vericat, generalni direktor, Sucersores de Hermanos López

"Zima je bila idealna,« je dejal. ​,war"Ni bilo prehladno ali vroče, kar je najboljše za inkubacijo oljčnega olja. Na drevesih je cvetelo veliko sadežev. Najpomembneje pa je, da smo januarja in februarja imeli popolno količino padavin.”

Posledično so se vodne rezerve v Španiji znatno povečale, kar je pomagalo zlasti številnim nenamakanim nasadom v državi.

Po povprečni proizvodnji 1.41 milijona ton na leto v petih letinah do leta 2021/22 so zaporedna leta suše in visokih spomladanskih temperatur povzročila ogromno izgubo sadja v Andaluziji in posledično propad španske proizvodnje. 665,800 tone leta 2022/23 in 852,600 tone leto kasneje.

Pričakuje se, da bo Andaluzija letos proizvedla približno 1.1 milijona ton oljčnega olja, s precejšnjimi skoki v Jaénu in Córdobi, dveh največjih provincah avtonomne skupnosti za proizvodnjo oljčnega olja.

Proizvodnja v Jaénu naj bi dosegla 445,000 ton, kar je 116 odstotkov več kot lani. Córdoba prav tako pričakuje pridelek 271,000 ton, kar je 79-odstotno povečanje v primerjavi z letom 203/24.

Sevilla in Granada sta prav tako zabeležili znatno povečanje proizvodnje, ki je proizvedla 125,000 oziroma 103,300 ton. Ostale štiri pokrajine v avtonomni skupnosti bodo imele 76,700 ton.

Vendar pa je Vilar dejal, da je pomanjkanje dežja ob koncu poletja in v začetku jeseni ter nekaj ekstremnih vremenskih pojavov zmanjšalo prej še bolj optimistične obete glede proizvodnje.

"Težava je bila s hudo točo,« je dejal. ​,war"Težava je bila tudi s serijo vročinskih valov v prejšnjih mesecih. Vreme v Španiji je negativno vplivalo na razvoj trenda žetve."

Kljub znatnim zimskim in spomladanskim deževjem je Vilar opozoril, da je bila jesen v Andaluziji bolj suha in vroča kot običajno. ​,war"To bo ustvarilo pogoje, ki niso najbolj primerni za dobro kampanjo,” je dejal.

Še vedno pa Juan Jimenez, izvršni direktor podjetja s sedežem v Jaénu Podjetje Green Gold Olive Oil Company, je dejal, da sta spomladanski in zimski dež odločila vse.

Njegovo podjetje je začelo z obiranjem na začetku meseca za blagovno znamko zgodnje trgatve in bo končalo z obiranjem, ko bodo ostale oljke dosegle veraison pozneje v letu.

"Letina je opazno boljša iz različnih razlogov,« je dejal Jimenez. ​,war"Oljčni nasad je po dveh letih brez ali z malo plodov zelo počival; bilo je več padavin, manj ekstremnih vremenskih razmer in v ključnih trenutkih za oljčni nasad (cvetenje, nastavljanje plodov in nastavljanje koščic) se je vreme obnašalo kot običajno.«

Andrea López Vericat, izvršni direktor Sucersores de Hermanos López v sosednji provinci Córdoba je dejala, da pričakuje ​,war"povprečna letina« letos, potem ko je družinsko podjetje doživelo svoj ​,war"najslabša letina v zadnjih 20 letih« lani.

"Letošnja letina bo nedvomno precej višja od lanske, a je še prezgodaj [povedati, koliko boljša],« je dejala. ​,war"Do konca kampanje je še veliko mesecev in vedno obstajajo spremenljivke, ki lahko spremenijo proizvodnjo nafte: vreme, škodljivci in industrijska uspešnost.«

Odvisno od vremena Sucersores de Hermanos López pričakuje, da bo obiranje začelo konec meseca.

Medtem ko bo letina ostala pod zgodovinskimi najvišjimi vrednostmi ob koncu prejšnjega desetletja, bo po Vilarju prinesla znatno olajšanje v dobavni verigi.

"Prihajajoča akcija bo zelo dobra za vse operaterje v dobavni verigi,« je dejal. ​,war"Kmetje so relativno zadovoljni. Tudi oljarne so razmeroma zadovoljne. Polnilnice bodo imele večjo razpoložljivost. Potrošniki bodo imeli boljše cene, veliki trgovci na drobno pa bodo zaslužili, ker je na voljo več nafte.«

Po podatkih španskega ministrstva za kmetijstvo, ribištvo in prehrano je Španija 2023. septembra zaključila pridelovalno leto 24/30.th s 186,303 tonami zalog oljčnega olja.

Asaja Jaén, sindikat kmetov, je dejal, da bo ta količina zadostila povpraševanju, dokler se prvo oljčno olje iz trenutne letine ne steče v skladiščne rezervoarje konec novembra in decembra.

Vilar pa je dejal, da pričakuje, da bodo nihanja cene na izvoru odražala vreme. Odkar so januarja dosegle rekordno visoko raven, so cene ekstra deviškega, deviškega in lampante oljčnega olja močno padle.

Največji upad se je zgodil marca po dolgotrajnem dežju in sezonskih temperaturah, ki so privedle do odličnih pogojev za cvetenje in sadje. Cene so spomladi vztrajno rasle, saj je prodaja oljčnega olja ostala visoka, zaloge pa so se zmanjšale.

Jaén naj bi dosegel 445,000 ton, kar je 116-odstotno povečanje v primerjavi s pridelovalnim letom 2023/24. (Foto: Sucersores de Hermanos López)

Prve ocene potencialno 1.65 milijona ton sredi junija so povzročile padec cen na najnižje ravni od julija 2023.

Zaradi bolj suhega vremena in novic o ekstremnih dogodkih v Jaénu in Kataloniji so se cene znova zvišale, preden so v začetku oktobra padle, ko so se v Španiji in na Portugalskem začele zgodnje žetve.

"Žetev se na Portugalskem začne šele sredi oktobra, kjer naj bi proizvodnja znašala 180,100 ton,« je dejal. ​,war"Trgatev v Španiji se bo začela šele 15. novembrath, tako da bomo ves oktober morali porabiti zaloge oljčnega olja v Španiji do novembra. Odvisno od podnebja bi lahko cene pred začetkom žetve nekoliko narasle.«

Po mnenju InfaOliva ekstra deviško cene oljčnega olja trenutno znaša 6.733 evra za kilogram, kar je 25 odstotkov pod januarsko najvišjo vrednostjo. Podobno so padle cene deviškega oljčnega olja in oljčnega olja lampante.

López in Jimenez se veselita vrnitve cen na začetku na normalnejše ravni. Oba proizvajalca sta povedala, da sta opazila, da nekateri kupci niso več kupovali ekstra deviško olivno olje saj so cene poskočile na zgodovinske najvišje vrednosti.

"Ta trenutek bi morali biti sposobni izkoristiti za razvoj teh novih projektov ter razširitev naših trgov in prodora do strank,« je dejal Jimenez.

"Če se bodo cene zmernile, bo za ljudi, ki so prenehali kupovati ekstra deviško oljčno olje, pomembno, da ga spet začnejo uživati, na splošno pa bo to izdelek, ki ne bo manjkal v nakupovalni košarici,« je zaključil López.