Podatki Sveta za oljke kažejo najnovejše rezultate žetve, nastajajoče trende

Mednarodni svet za oljke napoveduje, da se bo svetovna proizvodnja oljčnega olja v letu 3.38/2024 povečala na 25 milijona metričnih ton, kar je 32 odstotkov več kot lani in 13 odstotkov nad petletnim povprečjem.

Španija, Tunizija in Turčija so bile gonilne sile za to povečanje, pri čemer naj bi se proizvodnja oljčnega olja povečala za 51 odstotkov na 1.3 milijona ton v Španiji, 55 odstotkov na 340,000 ton v Tuniziji in 109 odstotkov na rekordno 450,000 ton v Turčiji v primerjavi s prejšnjim letom.

Proizvajalci v Španiji so izboljšan pridelek, ki je presegel petletno povprečje za skoraj 17 odstotkov, pripisali dobrim pogojem pridelka, vključno z zmernimi spomladanskimi temperaturami in mokro zimo, ki je napolnila prej izsušene reke in vodonosnike.

Pričakuje se, da bo pravočasen dež tunizijske pridelovalce spodbudil k izjemnemu pridelku, ki naj bi bil največji od rekordno 440,000 ton v sezoni 2019/20 in je izenačen na drugo mesto vseh časov.

Na severovzhodni obali Sredozemlja so turški pridelovalci dejali, da so za oživitev pridelka odgovorni ugodni rastni pogoji in odsotnost škodljivcev za oljke v večini proizvodnih regij.

Skupaj z znatnim okrevanjem letine v Španiji so kmetje in mlinarji v Grčiji in na Portugalskem prav tako doživeli povečanje proizvodnje.

Pričakuje se, da se bodo pridelki oljčnega olja v Grčiji povečali za 43 odstotkov v primerjavi z letom 2023/24 na 250,000 ton, saj veliko nasadov vstopi v ​,war"na leto' v naravnem izmeničnem ciklu rodnosti oljčnega drevesa. Vendar pa obstaja zaskrbljenost, da bi lahko bili donosi nižje od prvotnih pričakovanj.

Leta in leta Oljke imajo naravni cikel izmeničnih let visoke in nizke pridelave, znan kot ​,war"v letih« in ​,war"izven leta« oz. V medletnem obdobju oljke rodijo večjo količino plodov, kar posledično poveča pridelavo oljčnega olja. Nasprotno, an ​,war"izven leta« je značilen zmanjšan pridelek oljk zaradi stresa iz prejšnjega ​,war"na leto.” Proizvajalci oljčnega olja pogosto spremljajo te cikle, da bi predvideli in načrtovali razlike v proizvodnji.

Na drugi strani Evrope portugalski kmetje in mlinarji pričakujejo a stalen porast proizvodnje za 21 odstotkov v primerjavi z lansko sezono in dosegel 195,000 ton, kar je drugi največji pridelek v državi. Podobno kot v Španiji mokra zima, zmerne spomladanske temperature in an ​,war"med letom« je za mnoge pridelovalce povzročilo izjemen pridelek.

oljčno olje Evropske unije proizvodnja se je povečala za 29 odstotkov glede na leto 2023/24 in dosegel 1.97 milijona ton.

V petih državah članicah proizvajalkah oljčnega olja (vključno s Ciprom in Slovenijo) se je letina povečala; na Hrvaškem je proizvodnja ostala enaka, v Franciji in Italiji pa je pridelek upadel.

Italijanska proizvodnja oljčnega olja naj bi padla na 224,000 ton, kar je 32 odstotkov pod lanskim donosom in 27 odstotkov pod petletnim povprečjem.

Medtem ko so kmetje in mlinarji v severni in srednji Italiji imeli nižje pridelke oljk, so proizvajalci na jugu pobrali znatne količine oljk. Kljub temu so prejeli a veliko nižji donos olja kot je bilo pričakovano. Pridelovalci na Siciliji so poročali o manjših količinah oljk zaradi trajajoča suša.

Na drugi strani Sredozemlja so v Maroku, Egiptu in Alžiriji zabeležili upad proizvodnje. Pridelek maroškega oljčnega olja je upadel že tretje leto zapored in se je zmanjšal za 15 odstotkov na 90,000 ton.

Drugod v severni Afriki se je proizvodnja v Alžiriji zmanjšala za skoraj devet odstotkov na 85,000 ton. Egipt je medtem proizvedel 40,000 ton, kar je 11 odstotkov manj kot lani.

V širšem obsegu podatki IOC kažejo, kako se spreminja svet oljčnega olja. Globalno se je proizvodnja oljčnega olja povečala za 0.9 odstotka z letnega povprečja 2.97 milijona ton od 2014/15 do 2018/19 na 3.00 milijona v zadnjih petih pridelovalnih letih.

Kljub rahlemu povečanju je prišlo do dramatičnih sprememb v distribuciji oljkrstva in mlinstva.

Tradicionalne države proizvajalke so v zadnjih petih letih opazile stagnacijo rasti in upadanje proizvodnje v primerjavi s prejšnjimi petimi leti (2014/15 do 2018/19).

Pridelek oljčnega olja v Španiji in Grčiji je v tem obdobju upadel za 16 oziroma nekaj več kot tri odstotke. Medtem je proizvodnja oljčnega olja v Italiji, Maroku in Siriji zabeležila precej nižjo rast, in sicer za 3.9 odstotka, 1.1 odstotka oziroma 0.2 odstotka.

Proizvodnja oljčnega olja v EU je padla s povprečnih 1.99 milijona ton letno od leta 2014/15 do 2018/19 na 1.83 milijona ton v zadnjih petih pridelovalnih letih.

" 19-'23 Avg " 14-'18 Avg % spremembe Hrvaška 3,860 3,780 2 Ciper 4,200 5,780 -27 Francija 4,740 4,480 6 Grčija 260,400 269,200 -3 Italija 307,680 296,280 4 Portugalska 146,720 94,920 55 Slovenija 540 480 13 Španija 1,105,420 1,317,640 -16 Evropska unija 1,833,500 1,992,500 -8 Vir: Mednarodni svet za oljke

Enota: metrične tone

V teh istih intervalih je EU proizvedla 67 odstotkov vsega oljčnega olja na svetu na 61 odstotkov.

Del te upadajoče proizvodnje je nadomestilo 11 držav proizvajalk oljčnega olja v Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu, ki so proizvedle 29 odstotkov svetovnega oljčnega olja na 34 odstotkov.

Rast proizvodnje v regiji sta poganjali Turčija in Tunizija, pri čemer se je letna povprečna proizvodnja povečala za 40 odstotkov v Turčiji in 20 odstotkov v Tuniziji med preteklimi petimi in prejšnjimi petimi leti.

" 19 -23 Povpr " 14-'18 Avg % spremembe Alžirija 91,900 78,800 17 Egipt 44,200 28,800 53 Izrael 19,800 17,100 16 Jordan 26,600 22,900 16 Libanon 18,400 20,700 -11 Libija 16,300 16,700 -2 Maroko 141,600 140,000 1 Palestina 23,000 20,000 15 Sirija 116,000 115,800 0.2 Tunizija 251,400 209,000 20 Turčijo 264,900 188,900 40 Vir: Mednarodni svet za oljke

Enota: metrične tone

Egipt je prav tako občutno povečal proizvodnjo oljčnega olja, pri čemer se je pridelek v istem obdobju povečal z 28,800 ton na 44,200 ton.

Skromnejše povečanje je prišlo iz Alžirije (17 odstotkov), Izraela (16 odstotkov), Jordanije (16 odstotkov) in Palestine (15 odstotkov). Libanon je bil edina država v regiji, ki je doživela znatno zmanjšanje, z 11-odstotnim padcem proizvodnje v tem intervalu.

Proizvodnja oljčnega olja se je prav tako povečala za 13 odstotkov v Južni Ameriki in se je z letnega povprečja 50,100 ton od leta 2014/15 do 2018/19 povečala na 56,700 ton.

" 19 -23 Povpr " 14-'18 Avg % spremembe Argentina 33,600 30,200 11 Brazilija 270 35 673 Čile 21,200 19,300 10 Urugvaj 1,641 577 184 Vir: Mednarodni svet za oljke, Olive Oil Times

Enota: metrične tone

Največjo rast sta dosegla Argentina (11 odstotkov) in Čile (devet odstotkov). V nasprotju s tem sta Brazilija in Urugvaj doživela najbolj dramatično povečanje, pri čemer se je proizvodnja v prvi šestkrat povečala, v drugi pa potrojila v istem intervalu.

Najbolj dramatično povečanje v posameznih državah je prišlo od proizvajalcev v vzponu zunaj sredozemskega bazena, vključno z Albanijo, Kitajsko, Iranom in Savdsko Arabijo.

V Savdski Arabiji se je proizvodnja oljčnega olja povečala s povprečnih 3,000 ton na leto od leta 2014/15 do 2018/19 na 14,500 ton v zadnjih petih letinah, kar je 380-odstotno povečanje.

" 19 -23 Povpr " 14-'18 Avg % spremembe Albanija 19,700 11,200 76 Kitajska 8,200 4,800 71 Iran 10,700 6,300 70 Savdska Arabija 14,500 3,000 383 Vir: Mednarodni svet za oljke

Enota: metrične tone

MOK ocenjuje, da bo kraljestvo v letih 33,500/2024 proizvedlo rekordnih 25 ton oljčnega olja.

Podobno se je na Kitajskem letna proizvodnja oljčnega olja v tem obdobju povečala za 71 odstotkov na 8,200 ton, medtem ko je Iran doživel povečanje proizvodnje oljčnega olja za 70 odstotkov in dosegel 10,700 ton.

V sredozemskem bazenu je Albanija prav tako videla a dramatično povečanje proizvodnje. Majhna južnoevropska država je od leta 11,200/2014 do 15/2018 proizvedla povprečno 19 ton na 19,700 ton v prejšnjih petih pridelovalnih letih. Poleg tega MOK ocenjuje, da bo Albanija leta 30,000/2024 proizvedla 25 ton oljčnega olja.

Vse štiri države so bile priča prizadevanjem vlade za povečanje gojenja oljk in proizvodnje oljčnega olja, pri čemer sta Kitajska in Savdska Arabija zasadili nove nasade z visoko gostoto in visoko gostoto.