Kdo je kdo na novi komisiji za oljčno olje Kalifornije

Izidi volitev so na voljo za novo komisijo za oljčno olje kalifornijske inavguracijske upravnega odbora. Direktorji Komisije bodo lahko vplivali na prihodnost oljčnega olja v državi, kot bo priporočila skupina označevanje in standarde ocenjevanja kalifornijskemu ministrstvu za prehrano in kmetijstvo. Standardi, ki jih predlagajo, bodo verjetno vplivali ne le na pridelovalce v Kaliforniji in ZDA, ampak bi lahko na koncu vplivali tudi na uvoznike.

O Komisija za oljčno olje Kalifornije je bilo ustanovljeno kot rezultat Senat Bill 250, predstavil Lois Wolk (D‑Davis). Cilj Komisije je izboljšati konkurenčnost države v svetovni industriji oljčnega olja, njena primarna strategija za dosego tega cilja pa bo določiti smiselne in obvezne standardi za oljčno olje.

Kalifornijsko ministrstvo za prehrano in kmetijstvo (CDFA) je nedavno objavilo izvoljene člane upravnega odbora, ki so jih izbrali njihovi kolegi iz industrije. Novi odbor sestavlja deset članov, vključno z dvema proizvajalcema in enim vodjem iz vsakega od treh primarnih proizvodnih območij oljčnega olja v Kaliforniji ter javnim članom (še ni izbran). Vsak predstavnik ima tudi nadomestnega člana. Člani in njihove povezave so naslednji:

Proizvajalci

Adam Englehardt, Kbar Farming, (Nadomestni: Gregg Kelley, California Olive Ranch)

Larry Maben, Maben Family LLC, (Nadomestni: Rich Mathews, Sadeg Ranch Organic Olives)

John Williams, Cal Ag Properties LLC, (nadomestni: John Post)

Dick Neilsen, McEvoy iz Marin LLC, (Nadomestni: Karl Giguiere, JK Vineyards)

Jeff Colombini, Lodi Farming, (Nadomestni: Pat Ricchiuti, P‑R Farms, Inc.)

Richard Marchini, Marchini Ag, (Nadomestni: Josh Barton, Barton Ranch)

Vodniki

Jim Lipman, California Olive Ranch, (Nadomestni: Brendon Flynn, Pacific Sun Gourmet)

Jim Etters, Oljčnik Seka Hills, (Nadomestni: prosto)

Brady Whitlow, Corto Olive LP, (Nadomestni: Vincent Ricchiuti, ENZO Olive Oil Company)

javno

(Prazen)

Poleg izvolitve odbora Komisije je CDFA imenovala sedemčlansko svetovalno skupino, ki bo zastopala interese manjših proizvajalcev (manj kot 5,000 litrov na leto).

Člani upravnega odbora Komisije so prevzeli aktivno vodilno vlogo v drugih državnih prizadevanjih za sprejetje standardov za oljčno olje. Nekateri člani so bili podpisani podporniki senatskega zakona 250, drugi pa so člani upravnega odbora kalifornijskega sveta za oljčno olje in Ameriško združenje proizvajalcev oljčnega olja (AOPA).

Kimberly Houlding, izvršna direktorica AOOPA, je dejala, da njena organizacija nima uradnega stališča glede določenega standarda, za katerega upa, da ga bo sprejela Komisija, vendar je prepričana, da bodo razviti standardi potrošnikom dali zaupanje, da steklenica ekstra deviško olivno olje nakup je pristen in kakovosten. Houlding je ugotovil, da se znanost o oljih še naprej razvija in da bodo novi standardi morda lahko identificirali biokemične markerje, ki delujejo za ameriška oljčna olja.

Član upravnega odbora komisije John Williams želi, da so blagovne znamke kalifornijskega oljčnega olja znane kot olja vrhunske kakovosti. Predvideva, da bo Komisija upoštevala različne obstoječe standarde, vendar meni, da je mednarodni standard nižji od tistega, kar bo Komisija želela priporočiti. Williams je poimenoval Avstralski standard za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin kot dobra osnova za označevanje in razvrščanje meril uspešnosti. Dejal je, da bodo kakršni koli standardi na koncu predlagani, zagotovili visoko kakovost olja, vendar bodo še vedno standardi, ki jih lahko pridelovalci izpolnijo. Williams tudi meni, da a tržno naročilo bi bilo koristno sredstvo za ​,war"prisiliti uvoznike, naj bodo pošteni glede tega, kaj je v njihovih steklenicah.

Vsaka priporočila o standardih, ki jih bo Komisija podala ministru za prehrano in kmetijstvo, bi bila predmet javne obravnave. Prva seja odbora Komisije bo 8. maja v Sacramentu v Kaliforniji.