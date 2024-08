Moscone Center v San Franciscu je gostil konferenco o oblikovanju paketov Dieline, ki sta jo organizirala istoimenska spletna stran in Inwork, svetovanje za embalažo in prototipe, ob najnovejšem ​,war"KAKO Design Live”.

Dieline Package Design Awards je letno svetovno tekmovanje, namenjeno embalaži blagovnih znamk. Za izdajo 2013 je na tekmovanje prispelo več kot 1,100 prispevkov iz 61 držav po vsem svetu. Tekmovanje vodi Debbie Millman, ki skupaj s svojo ekipo pri Sterling Brands tudi sodi Nagrade za oblikovanje mednarodnega tekmovanja za oljčno olje v New Yorku.

Tekmovanje Dieline je imelo trinajst kategorij, veliko jih je bilo namenjenih hrani. Ocenjevalna merila so temeljila na kakovosti kreativnosti, tržnosti in inovativnosti. Poleg standardnih nagrad je projekt z najvišjo oceno prejel a ​,war"Best of Show” in bi lahko na konferenci predstavili študijo primera. Andrew Gibbs, ustanovitelj The Dieline, je prav tako ročno izbral ​,war"Editor's Choice«, letos pa je nastala nova nagrada za trajnostno embalažo.

O ​,war"V kategoriji mlečni izdelki, začimbe, olja, omake in začimbe so bile tri ekstra deviška oljčna olja. Tretje mesto je zasedel Grčija My Olive Tree, nagrado za zasluge pa sta prejela A Couple Drops (ponovno Grčija) in italijanski paket Madonna Dell'Olivo Special Edition 2013.

Madonna Dell'Olivo je večkrat nagrajena oljna kmetija, ki jo vodi geolog Antonino Mennella, ki svoje delo v oljarni posebej posveča izboljšanju in vrednotenju lastnosti različnih sort oljk.

Madonna dell'Olivo se nahaja v južni italijanski regiji Kampanija, v bližini starodavnega svetišča v samem osrčju čudovitega območja Cilento, ki je zelo cenjeno tako zaradi prijetne obale kot tudi zaradi podeželja, bogate zgodovine in rodovitnih dežel. Svetišče je dobilo ime po čudežnem pogledu na Madonno nad oljko, ki so jo izvedli nekateri mladi lokalni pastirji v 16.th stoletja.

Iz 200 oljčnih dreves okoli družinskega starodavnega dvorca, ki jih je rešil pred propadanjem, Mennella prideluje ekstra deviško oljčno olje iz oljk brez koščice, kot je RaRo – čudovita in kompleksna mešanica lokalnih sort Ravece in Rotondella v razmerju 50/50 s svojo očarljivo aroma sveže pokošene trave, paradižnikove kožice in aromatičnih zelišč. Tu je še enosortni Itrans, narejen iz oljk Itrana, z nežno cvetlično aromo, ki vnese več elegance v njen bogat značaj, in Carpellese, narejen iz te manj znane, a odlične lokalne sorte.

Mennella se je letos odločil zapakirati omejeno število 1.5-litrskih steklenic – večji format klasičnega Butterflyja, ki ga pogosto uporablja za vrhunski šampanjec, ki ga uporablja tudi v manjšem formatu za 250 ml steklenice – s posebno etiketo in elegantno škatlo, da uporabiti kot darilo ali za posebno priložnost.

Leta 2013 le okoli 100 ​,war"izdelana so posebna pakiranja, steklenice so na zahtevo večinoma polnjene z olji Carpellese ali drugimi olji Madonne dell'Olivo. Veliko jih je bilo poslanih v ZDA, enega glavnih trgov za to majhno italijansko podjetje. Za leto 2014 namerava narediti približno enako število posebnega paketa, narejenega veliko bolj za prestiž kot za posel.

Po prenovi logotipa in nalepk znamke v zadnjih treh letih je multidisciplinarni oblikovalski studio NJU — s sedežem v Eboli, Cilento — je opisal to inovativno rešitev embalaže: ​,war"Izkorišča – z značilno izbiro 1.5-litrske magnum steklenice, teksturo in jedkanimi ilustrativnimi podrobnostmi – dediščino, visoko kakovost in praznični duh, povezan s šampanjcem ter izkušnjo in strastjo obrtnika.

Richard Baird, angleški samostojni oblikovalec, specializiran za logotipe, blagovno znamko in embalažo ter urednik pri The DieLine, je prav tako zapisal: ​,war"Obstaja skoraj redukcionističen pristop k rešitvi embalaže na način, da daje prednost podobam in strukturni izbiri kot vizualnim metaforam, namesto da se osredotoča na neposredne in konvencionalne namige. Z veliko uporabo uveljavljenih zaznav, ki so jih navzkrižno opraševali iz drugih industrij, za doseganje komunikacijske preprostosti in vizualne tišine, ki se zdi prefinjena, a ne abstraktna. Rešitev, ki dopolnjuje ponudbo, ki bo verjetno všeč strankam z že vzpostavljenim odnosom z blagovno znamko, ki iščejo nekaj posebnega za posebno priložnost.



Kreativni direktor NJU, Mario Cavallaro

Zunanjost NJU-jeve oblikovalske rešitve je sestavljena iz ​,war"škatla z dvema dobro razporejenima utežima san-serif z velikimi črkami z nenavadnimi rezi čez terminale, različnimi širinami potez in veliko nenatisnjenega prostora« za minimalističen učinek. Prevleka s folijo v srebrni blok samo krepi premium predstavo o embalaži in njeni vsebini. Nasprotno, zdi se, da sta dizajn in grafika steklenice bolj povezana s temami dediščine, izkušenj in vrednosti obrti.

Po Bairdu celo ​,war"potegne analogijo med dolgotrajno versko zgodovino in starodavno prakso pridelave oljčnega olja« zaradi stilizirane podobe ženske, ki predstavlja Madono iz svetišča v bližini kmetije, ki se zdi, kot da je vrezana v monokromatskem tisku na papir posebnega zloženka/nalepka. V notranjosti so podatki o kmetiji, ročno napisani podatki o izbranem olju in narativni elementi, ki krepijo komunikacijske elemente zasnove. Zdi se, kot da ima Madona zavezane oči z gumijastim trakom, ki drži etiketo zaprto in spominja tudi na boginjo sreče Fortuno.

Mario Cavallaro, kreativni direktor NJU, je dejal: ​,war"Zelo smo veseli tega priznanja naši raziskavi kakovosti oblikovanja. In še toliko bolj smo veseli, saj to pomeni, da nam je uspelo odličnemu ekstra deviškemu oljčnemu olju Antonina Mennelle, ki je bilo nagrajeno po vsem svetu, pravo pokritje za obljubo znamke. Predvsem pa smo ponosni, da sta bili dve podjetji (tako studio kot naročnik), ustanovljeni v južni Italiji, poleg nekaterih uglednih mednarodnih studiev in blagovnih znamk ocenjeni in cenjeni v tako pomembnem kontekstu, kot je San Francisco.