Ekološko gojenje oljk v Italiji se še naprej širi

Zemljišča, namenjena ekološkim oljčnikom v Italiji, so se v letu 2023 širila in se povečala za 2.2 odstotka oziroma 6,142 hektarjev.

Po novem poročilo objavil italijanski Inštitut za storitve za kmetijski in živilski trg (Ismea), je v državi zdaj ekološko obdelanih 279,766 hektarjev oljčnih nasadov, dodatnih 64,000 hektarjev pa se spreminja v ekološko.

Ismea ocenjuje, da se je površina organskih oljčnih nasadov v zadnjem desetletju povečala za 65 odstotkov s 170,067 hektarjev.

Postopek ekološke preusmeritve sledi predpisom Evropske unije, ki zahtevajo vsaj tri leta, v katerih se uporablja pristop certificiranega ekološkega kmetijstva, preden konvencionalni oljčnik formalno prejme ekološki status.

Medtem ko se večina ekoloških oljk v preteklosti pojavlja v južni Italiji, so leta 2023 poročali o znatnem povečanju v osrednji in severno od države.

Vendar pa se je površina, namenjena ekološkemu oljkarstvu, zmanjšala za 2,000 hektarjev v Pugliji, največji regiji za pridelavo oljk v Italiji, in padla na približno 86,000 hektarjev.

Kljub temu zmanjšanju je v Pugliji še vedno ena tretjina vseh ekoloških oljčnih nasadov v državi, deloma zaradi znatnega širjenja ekološkega oljkarstva v zadnjih letih.

Širitev ekoloških oljčnikov v letu 2023 je bila nekoliko pod nacionalnim povprečjem za celotno italijansko kmetijstvo, pri čemer so se skupne kmetijske površine, namenjene ekološkemu kmetovanju, povečale za 4.5 odstotka.

Ismea je opozoril, da je leto 2023 prvo leto nove EU Skupna kmetijska politika, ki s subvencijami in drugimi programi podpira kmete in izboljšuje kmetijsko produktivnost.

SKP, ki bo veljala do leta 2027, je ključno gonilo prehoda na ekološko kmetovanje. Ponuja bonuse in posebne spodbude kmetom, ki sprejmejo okolju prijaznejše prakse.

Po mnenju Ismee so administrativna zapletenost nove SKP in naraščajoči proizvodni stroški leta 2023 predstavljali izziv za italijanski kmetijski sektor.

Kljub tem izzivom, ki so jih še poslabšali pogosti neugodni vremenski dogodki, se je površina ekološkega kmetijstva v Italiji povečala na 2.5 milijona hektarjev.

Ismea je opozoril, da je ta širitev približala nacionalno uporabljeno kmetijsko površino blizu 20 odstotkom, s čimer se je približala EU. Politika od kmetije do vilic cilj 25 odstotkov.

FederBIO, združenje ekoloških pridelovalcev, je v komentarju na poročilo navedlo, da se je število živilskih podjetij, ki delujejo po ekoloških protokolih v Italiji leta 2023, povečalo za 1.8 odstotka, med katerimi so bile večinoma ekološke kmetije.

Združenje je izpostavilo tudi 5.2 odstotka rast prodaje ekoloških živil leta 2023 in dosegli skupni promet v višini 3.8 milijarde EUR. Vendar je to rast bolj posledica višjih cen kot povečanega obsega prodaje.

"Podatki ISMEA kažejo stalno rast ekološke pridelave, čeprav se je nekoliko upočasnila zaradi okoljske, podnebne in socialne krize,« je dejala predsednica FederBIO Maria Grazia Mammuccini.

"Podnebna kriza vpliva na celotno kmetijstvo, kar vodi v zmanjšanje proizvodnje,« je dodala. ​,war"Tudi če je ekološko kmetovanje najbolj odporen kmetijski model na podnebne razmere, menim, da se je treba osredotočiti na usposabljanje in tehnično pomoč za podporo kmetom ter vlagati v agroekološke inovacije in raziskave.«

"To bo zagotovilo vse bolj učinkovita orodja za boj proti podnebnim spremembam, obnovo degradiranih habitatov in hkrati povečanje biotske raznovrstnosti in rodovitnosti prsti,« je zaključil Mammuccini.