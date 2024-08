Večina EVOO ima dobre rezultate v novem testu za fenolne spojine

Oktobra 2013 je bilo mogoče videti Prokopiosa Magiatisa in Eleni Melliou z Univerze v Atenah v trgovinah po severni Kaliforniji, ki sta nabavljala na desetine steklenic EVOO kot del zasebno financiranega raziskovalnega projekta za merjenje fenolnih spojin z uporabo NMR (jedrske magnetne resonance). ) in določiti, koliko EVOO-jev, kupljenih v trgovini, bi bilo primerno za označevanje EU uredba 432/2012.

Rezultati testiranja so bili predstavljeni na HRANA 2014 konferenci v Ceseni v Italiji prejšnji teden, ki se je osredotočila na uporabo magnetne resonance, zlasti NMR pri preučevanju živil. Več kot 200 udeležencev je predstavilo nove aplikacije.

Med konferenco je Magiatis predstavil novo različico nedavno poročali Metoda NMR, ki lahko hitro izmeri fenolne spojine, ki podpirajo zdravstveno trditev EU 432/2012, da 5 mg na dan hidroksitirozola in derivatov (oleuropein kompleks in tirozol) nudi zaščito pred oksidacijo LDL: ​,war"Polifenoli oljčnega olja prispevajo k zaščiti krvnih lipidov pred oksidativnim stresom.

Oleokantal in oleacein sta dve najbolj razširjeni obliki konjugiranih hidroksitirozola in tirozola v večini oljčnih olj, skupaj z oleuropein aglikonom in ligstrozidnim aglikonom.

Vzorce, ki jih je ekipa zbrala v Kaliforniji, je testiral UC Davis Olive Center za oleokantal, oleacein, oleuropein aglikon in ligstrozidni aglikon. Študijo so izvedli Prokopios Magiatis, Eleni Melliou in Brian Killday.

"Naš cilj je bil razviti zanesljivo metodo za merjenje vseh spojin, omenjenih v uredbi, v enem poskusu in zagotoviti potrebne podatke za zdravstvene trditve,« je dejal dr. Magiatis.

Dobra novica je, da je imelo 56 od 110 EVOO, kupljenih v supermarketih in lokalnih trgovinah, odličen fenolni profil. Rezultati in skoraj polovica teh bi ustrezala zdravstveni trditvi EU za označevanje.

EU je v postopku odločanja, ali je mogoče meritev oleokantala vključiti v potrebno vsoto za novo trditev. Dr. Maria-Isabel Covas, ki je vodila preskušanja EUROLIVE na ljudeh, ki so bila osnova EU 432/2012, je kategorično izjavila, da je treba oleokantal izmeriti in vključiti, in drugi intervjuvani znanstveniki so se strinjali.

Če bi vključili oleokantal, bi polovica EVOO, testiranih v Kaliforniji, ustrezala zahtevam. Če se končno odloči, da se oleokantala ne sme meriti, bi bilo kvalificirano manj kot 1 od 5.

Magiatis je nadaljeval z razlago: ​,war"Pri tem ni pomembna le blagovna znamka, temveč tudi sorta, kritična točka pa je vrsta oljčnega mlina. Celotna vsebnost polifenolov ni tako značilna, če ne vemo, kateri točno prevladuje.

Slika diagrama NMR impulzov, ki jo je zagotovil Brian Killday

"Na primer, sorta Mission iz Kalifornije je v vseh analiziranih vzorcih pokazala bistveno višjo (5-krat več) koncentracijo oleuropein aglycon kot vse sredozemske sorte. Značilno je Misija Berkeley Olive Grove pokazal najvišjo koncentracijo med vsemi preučevanimi vzorci pri 397 mg/kg. Pravzaprav je bilo ugotovljeno, da so vsa kalifornijska olja, ki vsebujejo Missionovo olje, tudi v mešanici, zelo bogata. Ta specifična fenolna spojina je bila povezana z aktivnost proti Alzheimerjevi bolezni«.

"Drug pomemben dejavnik je vrsta uporabljenega mlina. Oljčno olje Apollo, prav tako iz severne Kalifornije, je vseboval največ fenolnih spojin. To bi lahko pripisali vakuumsko zaprtemu mlinu za oljke, ki ga uporabljajo."

Izumil pokojni Marco Mugelli, mednarodno priznanega kmetijskega znanstvenika, inženirja in strokovnjaka za oljčno olje, lahko vakuumski mlin doseže višje ravni polifenolov s podaljšanjem obdobja malaksacije brez povečanja oksidacije.

EVOO, testirani z najvišjimi količinami vsake fenolne spojine, so bili:

oleuropein aglycon — 397.2 — Berkeley Olive Grove 1913 — Kalifornija

oleacein — 400.6 — Apollo Sierra Organic — Kalifornija

ligstrozid aglikon — 174.5 — Lucini — Italija

oleokantal — 403.2 — Colavita — Italija

Na vseh EVOO se izvaja tudi organoleptična analiza. Magiatis je dejal, da bo v bližnji prihodnosti predstavil podatke NMR v povezavi z organoleptično analizo. Morda bi to lahko vodilo do novega razreda EVOO, ki bi združeval najboljše iz obeh svetov, kar bi dalo dodaten pomen frazi, ​,war"test okusa."

Magiatis je nadaljeval: ​,war"Eden najpomembnejših vidikov naše raziskave pri merjenju vsebnosti fenolov EVOO z NMR je, da smo odkrili, da metoda HPLC ne meri zelo natančno posameznih fenolnih spojin. To težavo povzročajo topila, ki se uporabljajo za ekstrakcijo in analizo fenolov iz oljčnega olja. Kako lahko izvajamo predpis, ki zahteva natančno merjenje posameznih fenolnih spojin z metodo, ki je dokazano netočna?«

Rezultati testa se ne smejo obravnavati kot jamstvo, da bodo določene blagovne znamke vsebovale enake količine, ko bodo kupljene v drugem času ali na drugem kraju. Nekatere fenolne spojine se sčasoma obdržijo bolje kot druge. Na raven fenolov vpliva veliko dejavnikov, vključno z vrsto mlina, časom žetve in polnjenja, vrsto uporabljene steklenice, količino časa, preživetega na polici, in pogoji v skladišču ali med transportom. Blagovne znamke, ki so padle na testu, ne bodo objavljene, vendar so bile mnoge od njih zelo blizu kvalifikacije. Uporabljena je bila stroga mejna točka za vsebnost fenolov, ki temelji na uredbi EU 432/2012 250 mg na kilogram.

Omeniti je treba tudi, da je bila metoda NMR preverjena kot veljavno raziskovalno orodje in strokovno pregledana. Merilna metoda NMR je bila izumljena v Grčiji, vendar ni bila predložena v sprejem pri MOK (Mednarodni svet za oljke). Pristojnemu ministrstvu je bilo poizvedovano, zakaj ni predložen v uradno priznanje MOK ali EU. Na dan objave odgovora ni bilo. En dobro pozicioniran vir na ministrstvu, ki je želel ostati anonimen, je priznal, da gre za težavo ​,war"politično«.

Najdete lahko 56 blagovnih znamk EVOO, kupljenih v trgovini, ki so pokazale visoke vrednosti fenolov in njihove rezultate testov tukaj.