Portugalski proizvajalci poudarjajo kakovost kot temelj promocijskih prizadevanj

Po praznovanju države druga največja letina v pridelovalnem letu 2023/24 pridelovalci na Portugalskem pričakujejo še eno dobro letino v letu 2024/25.

Portugalska proizvodnja oljčnega olja je dosegla 157,600 ton, s čimer je za 17 odstotkov presegla petletno povprečje in manj kot 50,000 ton manjša od rekordno 206,200 ton zabeleženih v letu 2021/22.

Te nagrade poudarjajo izjemno kakovost in mojstrstvo, ki ju na mizo prinašajo portugalski proizvajalci. Pomagajo dvigniti ugled portugalskega oljčnega olja na svetovnem prizorišču. - Julio Alves, ustanovitelj Quinta dos Olmais

Kljub temu se prednosti izjemne letine niso enakomerno razširile po iberski državi. Medtem ko je Alentejo, največja oljčna regija s precejšnjim odstotkom, uživala v plodnem pridelku, so proizvajalci na severu imeli podpovprečne letine.

Kljub njihovim izzivom, vključno z vplivi regije suša brez primere od 2022 do 2023, naraščajoči stroški proizvodnje in pomanjkanja delovne sile so portugalski proizvajalci še vedno ohranjali nagrajene ravni kakovosti.

Proizvajalci iz tretjega največjega evropskega proizvajalca (ki je prvič prehitel Grčijo) so si skupaj prislužili 30 nagrad od 56 prijavljenih na tekmovanju 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Med največjimi zmagovalci države je bil Casa de Santo Amaro, ki si je na tekmovanju prislužila pet nagrad.

"Te tri zlate nagrade in dve srebrni nagradi so rezultat velikega truda celotne ekipe Casa de Santo Amaro, ki si vsak dan prizadeva, da bi to priznanje omogočili,« je povedal solastnik António Pavão. ​,war"Menim, da so te nagrade zelo pomembne za naše podjetje in pomembno vplivajo na razvpitost vseh portugalskih oljčnih olj.”

António Pavão je dejal uspeh na NYIOOC povečuje ugled Portugalske kot proizvajalke oljčnega olja na svetovnem prizorišču. (Foto: Casa de Santo Amaro)

Za razliko od mnogih drugih proizvajalcev po vsej državi je Pavão dejal, da je Casa de Santo Amaro v letih 2023/24 utrpel znaten upad proizvodnje, podoben tistemu v letu 2022/23.

"Toda z vsem trudom, predanostjo in strokovnostjo ekipe nam je uspelo pobrati sveže in zdrave oljke ter jih takoj pridelati. ekstra deviška oljčna olja izjemne kakovosti v naši tovarni,« je dejal.

"V zadnjih dveh letinah je prišlo do velikega padca proizvodnje, proizvodni stroški pa so se praktično podvojili, ker so se stroški pomožnih materialov po neobičajni inflaciji močno povečali,« je dodal Pavão. ​,war"Na žalost je to splošno stanje v vseh državah proizvajalkah v Evropi.«

Drugod po zgodovinskih regijah Trás-os-Montes in Alto Duoro so proizvajalci svoje nagrade videli kot srečen konec še ene težke letine.

Nahaja se na meji s Španijo, Acushla je prejel srebrno nagrado za organsko mešanico srednje intenzivnosti, kar je peto priznanje podjetja na svetovnem tekmovanju v šestih letih.

"Vemo, da proizvajamo eno najboljših ekoloških oljčnih olj na svetu, a prejeti to potrditev od mednarodno priznanih subjektov je čast, zlasti na ameriškem trgu,« je povedala Clara Paredes Castro, višja direktorica trženja.

Poleg tega, da koristijo podjetju, je Paredes dejal, da te nagrade povečujejo mednarodni profil Portugalske kot proizvajalke visokokakovostnega oljčnega olja.

Gorsko ozemlje Trás-os-Montes predstavlja izzive kljub žetvi, vendar je terroir osnova za edinstveno kakovost regije. (Foto: Acushla)

"Verjamemo, da se vse bolj dojema, da je Portugalska država, kjer ljudje jedo zelo dobro in kjer se proizvajajo visokokakovostni izdelki, kot so oljčno olje, vino in sir,« je dejala.

Za razliko od Casa de Santo Amaro je Paredes dejal, da je Acushla v tekočem letu pridelave nekoliko boljša kot v prejšnjem, vendar je bil pridelek še vedno pod prejšnjimi letinami.

"Kakovost sadeža je ostala zelo visoka, bolj zahtevno pa je bilo pridobivanje olja iz njega,« je povedala.

Paredes je navedel morfologijo Trás-os-Montes kot dosleden izziv za proizvodnjo visokokakovostnega oljčnega olja.

"Vendar pa je to tudi eden ključnih dejavnikov uspeha za kakovost našega oljčnega olja,« je dejala. ​,war"Naša letošnja proizvodnja je bila nižja od pričakovane, ker smo se odločili za obiranje plodov, ko so bili še zelo zeleni, kar zmanjša donos olja, vendar zagotavlja svežino in kakovost, ki si jo želimo.«

"Drugi pogosti izzivi vključujejo sprememba podnebja, meteorološki pojavi in ​​povečanje stroškov surovin zaradi globalnih dogodkov, kot je vojna,« je dodal Paredes.

Približno 85 kilometrov severno od Acushle, še ena trajnica NYIOOC tudi zmagovalec slavil srebrno priznanje.

"Osvojitev še ene nagrade na NYIOOC je bila za nas vznemirljiva izkušnja,« je povedal Julio Alves, ustanovitelj Quinta dos Olmais. ​,war"To priznanje ne le potrjuje naše trdo delo, ampak nas tudi navdihuje, da si nenehno prizadevamo za odličnost.«

Julio Alves pravi, da so razmere zrele za novo dobro letino in upa, da mu bo poletno vreme pomagalo. (Foto: Quinta dos Olmais)

Quinta dos Olmais si je od leta 2016 prislužila sedem nagrad, kar je po Alvesovih besedah ​​dokaz zavezanosti podjetja kakovosti od samega začetka.

"Te nagrade so bistveno povečale kredibilnost in ugled naše znamke na trgu,« je dejal. ​,war"Zagotovili so nam platformo za predstavitev naše predanosti kakovosti in nam pomagali pridobiti zaupanje in zvestobo potrošnikov.«

Poleg pomoči blagovni znamki se Alves strinja, da nagrade povečujejo tudi prepoznavnost portugalskega ekstra deviškega oljčnega olja v tujini.

"Te nagrade poudarjajo izjemno kakovost in mojstrstvo, ki ju portugalski proizvajalci prinašajo na mizo,« je dejal. ​,war"Pomagajo dvigniti ugled portugalskega oljčnega olja na svetovnem prizorišču in ga predstavijo kot izdelek, ki tekmuje z najboljšimi na svetu.«

Medtem je Miguel Azevedo Remédio, komercialni direktor podjetja Casa Agricola Roboredo Madeira (CARM), ki je slavil tretjo zaporedno zlato nagrado za srednjo organsko mešanico, je dejal, da zmaga na svetovnih tekmovanjih postavlja merilo kakovosti za celotno industrijo.

Medtem ko je proizvajalec s sedežem v mestu Douro Superior dejal, da je podjetje opazilo rahel skok količine, je Remédio dejal, da je znatno povečal kakovost.

"Za CARM [nagrada] pomeni, da nadaljujemo na pravi poti in da je bilo trdo delo, ki smo ga vložili v lansko letino, poplačano,« je dejal. ​,war"To zelo pomaga pri nadaljnjem ustvarjanju podobe kakovosti, tako za CARM kot za portugalska oljčna olja.”

"Glavni izzivi, s katerimi se srečujemo, so povezani s pomanjkanjem vode in težavami pri iskanju ljudi za obdelovanje zemlje,« je dejal. ​,war"Glede zadnjega pridelka se nad padavinami ne moremo kaj dosti pritoževati, a človeško delo je še vedno pomemben problem.«

Kljub zlatemu zaključku leta 2023/24 so proizvajalci, ki stojijo za CARM, dejali, da stalen izziv predstavljata suša in pomanjkanje delavcev. (Foto: CARM)

Na drugi strani Portugalske, v južni regiji Algarve, proizvajalci zaostajajo Viveiros Monterosa kalibriran in osvojil par srebrnih nagrad na NYIOOC.

"Osvojitev teh nagrad je zelo pomembna in je priznanje naši predanosti in delu pri proizvodnji visokokakovostnih olj v zadnjih 20 letih,« sta povedala vodja operacij Pedro Esperança in komercialni direktor António Duarte.

"V zadnjih letih so se portugalski proizvajalci močno potrudili za promocijo kakovosti svojih olj na domačem trgu,« so dodali. ​,war"Ker gre za največje mednarodno tekmovanje ekstra deviškega oljčnega olja, zmaga na nagradi portugalske proizvajalce uvršča med najboljša olja iz drugih držav, kar pomaga spremeniti pogled potrošnikov na izdelek.«

Po izjemni letini v letih 2023/24 podjetje pričakuje rahel upad proizvodnje v prihodnji letini, saj veliko dreves vstopi v ​,war"izven leta" v naravnem izmeničnem ciklu rodnosti oljčnega drevesa.

Severneje, Sociedade Agrícola Ouro Vegetal (SAOV) je bil še eden največjih zmagovalcev v državi.

Podjetje, ki Serralha prej povedal Olive Oil Times predstavlja približno dva odstotka proizvodnje oljčnega olja v državi, si je prislužil dve zlati nagradi in tri srebrne nagrade za svojo paleto lokalnih monosort, mešanico in Picual.

"Skozi leta se je konkurenca izkazala za dragocen vir in dobro marketinško orodje za SAOV in našega partnerja Veronico Foods, ki oskrbuje mrežo trgovcev z oljčnim oljem v Severni Ameriki,« je povedal Alberto Serralha, izvršni direktor podjetja. ​,war"Medalje poudarjajo odličnost in potrošniku zagotavljajo kakovost.”

Serralha je dejal, da je podjetje zabeležilo 50-odstotno povečanje proizvodnje v primerjavi z letom 2022/23, vendar je bila letina še vedno podpovprečna.

"Zaradi zgodnjega zorenja smo s trgatvijo začeli konec septembra in se morali soočiti z zahtevnimi vremenskimi razmerami, vključno z visokimi temperaturami in vztrajnim dežjem,« je povedal.

"Naša uporaba visoke vakuumske malaksacije omogoča takojšnjo korekcijo temperature paste, kar je odločilen korak k doseganju visoke kakovosti v tako neugodnih pogojih,« je dodal Serralha. ​,war"Naša odločitev, da začnemo z obiranjem tako zgodaj, nam je pomagala dokončati žetev, ne da bi nas prizadele bolezni plodov.«

Glede na pridelovalno leto 2024/25 je Serralha dejal, da je situacija videti obetavna za SAOV.

"Pričakovanja so glede velikosti pridelka in podnebnih razmer zelo ugodna,« je dejal. ​,war"Smo optimisti in se veselimo začetka sezone.”

Drugi proizvajalci po vsej Portugalski so delili njegove občutke.

Večina pridelovalcev pričakuje še eno nadpovprečno letino v letu 2024/25, vendar čakajo, ali bo vreme sodelovalo. (Foto: Quinta dos Olmais)

"V pričakovanju prihajajoče žetve smo optimistični glede trenutnega stanja,« je dodal Alves. ​,war"Vestno smo spremljali zdravje in razvoj naših oljk in razmere so bile ugodne.”

Opozoril pa je, da je do trgatve v začetku oktobra še dolga pot in da se lahko še marsikaj spremeni.

"Seveda ostajamo pozorni na vremenske vzorce,« je dejal. ​,war"Naše priprave in predanost nam vlivajo samozavest, ko se bližamo sezoni žetve, a kot vedno upajmo le, da nas vreme pred žetvijo ne bo zapletlo.”

Paredes se je strinjal z Alvesovo previdnostjo in navedel tudi nenavadne vremenske razmere kot dejavnik, ki zmanjšuje optimizem podjetja pred žetvijo.

"Portugalska se sooča z nenavadnim vremenom z veliko vlage, kar ni značilno za to sezono,« je dejala. ​,war"V prihodnjih tednih so napovedani vročinski valovi, ki bi lahko vplivali na sadje tako, da bi zaustavili proces pridobivanja olja. Čakati moramo in upati na najboljše. Za zdaj se zdi zelo podobno kot lani.”