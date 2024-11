Proizvajalci na Portugalskem pričakujejo še eno izjemno letino

Ko se trgatev začenja, oljkarji in mlinarji na Portugalskem pričakujejo, da bo država v pridelovalnem letu 2024/25 dosegla drugo največjo proizvodnjo oljčnega olja.

Po besedah ​​Mariane Matos, generalne sekretarke Casa do Azeite, združenja proizvajalcev, naj bi Portugalska v pridelovalnem letu 170,000/190,000 proizvedla med 2024 in 25 metričnih ton oljčnega olja.

Če bi do obroda prišlo, bi pridelek močno presegel petletno povprečje 146,060 ton, končal pa pod rekordno visoko vrednostjo 206,200 ton. posneto 2021/22.

"Kampanja se je šele začela, vendar pričakujemo okrevanje proizvodnje v bolj tradicionalnih oljkarskih regijah, saj je bilo podnebje v celotnem proizvodnem ciklu ugodnejše,« je povedal Matos.

"Konkretno je padlo več dežja kot v preteklih dveh letih,« je dodala. ​,war"Razlika morda ni tako velika glede na sodobne in namakane oljčne nasade.«

Od tradicionalnih nasadov na strmih pobočjih v Trás-os-Montesu do zelo gosto posejanih plantaže v Alenteju, so proizvajalci v četrtem največjem evropskem proizvajalcu oljčnega olja potrdili, da predvidevajo, da bo proizvodnja ostala nespremenjena ali pa se bo povečala.

Nekateri pa opozarjajo, da bi lahko preveč dežja med trgatvijo povzročilo manjšo proizvodnjo oljčnega olja od pričakovane in vplivalo na kakovost.

Alberto Serralha, izvršni direktor Sociedade Agrícola Ouro Vegetal (SAOV) v osrednji Portugalski, je dejal, da je podjetje začelo žetev 24. septembrath zaključil pa naj bi ga do 10. novembrath.

Medtem ko so SAOV in njegovi partnerji obirali več oljk, je dejal, da manjše kopičenje olja v sadežu ne vodi nujno k večji proizvodnji oljčnega olja.

"Vreme je bilo hladnejše kot lani, kar je pripomoglo k kakovosti,« je dejal. ​,war"Kljub temu smo zaradi padavin izgubili 12 dni letine, kar je močno motilo našo prodajo olja in mletje.”

Kljub temu je Serralha dejal, da naj bi se proizvodnja povečala v širši regiji. ​,war"Proizvodnja je večja kot lani,« je dejal.

"Vendar pa obstajajo izzivi glede kakovosti, saj je sprožilo 12 dni vztrajnega deževja antraknoza, ki vpliva na najbolj dovzetne sorte,« je dodal Serralha. ​,war"Tisti, ki so odlašali s trgatvijo, se zdaj soočajo s težavami s kakovostjo in izgubami sadja na terenu.«

Oceno 180,000 ton je označil za optimistično in dodal, da je zaradi sotočja številnih dejavnikov na Portugalskem napovedovanje končnega pridelka zelo špekulativna praksa.

"Težko je oceniti kmetijo [kaj šele] državo,« je dejal Serralha. ​,war"Stalno širjenje oljčnih nasadov na Portugalskem to še otežuje. Glede na nizke donose olja in upad produktivnosti starejših sadovnjakov s super gostoto je 180,000 ton znotraj obsega mojega najbolj optimističnega scenarija.«

"Če antraknoza močno udari, se lahko konča podobno kot lani,” ko je Portugalska proizvedenih 157,600 ton, je dodal. ​,war"Kljub številnim novim področjem, ki se vsako leto pojavijo na spletu, bo to tretja sezona pod rekordom v letu 2019.«

V severni regiji Trás-os-Montes kmetje in mlinarji pričakujejo skromno povečanje proizvodnje zaradi obilnih zimskih padavin, ki so prekinile zgodovinsko sušo v državi.

Joaquim Moreira, tiskovni predstavnik Akušla, je dejal, da podjetje predvideva, da se bo proizvodnja oljčnega olja povečala za 15 odstotkov. Povedal je, da na novo zasajeni nasadi vstopajo v zrelost, skupaj z dežjem.

"V Trás-os-Montesu povečanje ne bo tako močno – verjetno le pet odstotkov več kot prejšnje leto,« je dejal. ​,war"Imeli smo slabše podnebne razmere.”

Moreira je dodal, da pričakuje, da se bo proizvodnja v Acushli in na Portugalskem še naprej povečevala, ko bodo na novo zasajeni nasadi zreli.

Proizvajalci pričakujejo še eno dobro letino v obsežni južni regiji Alentejo, ki je odgovorna za veliko večino portugalske proizvodnje oljčnega olja. Vsi proizvajalci pa ne pričakujejo, da bo letošnji pridelek presegel lanskega.

"Stanje je precej podobno lanskemu,« je dejal Manuel Norte Santo, vodja izvoza pri Ocena Manuel Silva Torrado. ​,war"Toda v tradicionalnih oljčnikih je ta pozni dež povzročil nekaj težav s škodljivci in nekatere oljke so začele odpadati.«

Norte Santo predvideva, da bo podjetje, ki se ponaša z 200 hektarji nasadov in kupuje oljke od drugih kmetov, dosledno pridelovalo s svojimi nasadi s super gostoto.

"Pri tradicionalni pridelavi je večja volatilnost, a letos naj bi bila napoved takšna kot lani,« je dodal. ​,war"Vendar kot cena olivnega olja bo nižja kot lani, nekateri proizvajalci z majhnimi obdelovalnimi površinami morda ne bodo obirali svojih oljk, zaradi česar se bodo številke nekoliko zmanjšale.«

Posledično se je Norte Santo strinjal s Serralho, da je trenutna napoved proizvodnje lahko optimistična, in dejal, da bo slika postala bolj očitna, ko se bo žetev nadaljevala.

Drugje v Alenteju, 4 C Azeiti izvršni direktor Francisco Lopes je dejal, da žetev že poteka in pričakuje, da bo proizvodnja podobna prejšnjim letom. Podjetje proizvedli 6,900 litrov oljčnega olja v proizvodnem letu 2023/24.

"V Alenteju je leto videti obetavno z nekoliko večjimi količinami kot leta 2023, zahvaljujoč povečanim površinam, zasajenim s super intenzivnimi oljčnimi nasadi, ki bodo začeli pridelati,« je dejal.

Medtem ko nekateri pridelovalci v Alenteju pričakujejo podobno letino, so drugi doživeli povečanje proizvodnje, ko novi oljčni nasadi zorijo in drugi nasadi vstopijo v ​,war"na leto' v naravnem ciklu izmenične rodnosti oljčnega nasada.

Leta in leta

Oljke imajo naravni cikel izmeničnih let visoke in nizke pridelave, znan kot ​,war"v letih« in ​,war"izven leta« oz. V medletnem obdobju oljke rodijo večjo količino plodov, kar posledično poveča pridelavo oljčnega olja. Nasprotno, an ​,war"izven leta« je značilen zmanjšan pridelek oljk zaradi stresa iz prejšnjega ​,war"na leto.” Proizvajalci oljčnega olja pogosto spremljajo te cikle, da bi predvideli in načrtovali razlike v proizvodnji.