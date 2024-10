Proizvodnja v Italiji se bo strmo zmanjšala, za eno tretjino

"Iz prve roke smo bili priča, kako sprememba podnebja je v zadnjih nekaj letih vse bolj vplivalo na naše vsakodnevno delo v gozdovih,« je povedal Pietro Nicotra, solastnik podjetja Agrestis, sicilijanska zadruga za oljčno olje.

Vztrajna suša je velika obremenitev za naše oljke, zaradi česar težko rodijo obilne plodove - Pietro Nicotra, Agrestis

Tudi tokrat spreminjajoče se podnebje močno vpliva na italijansko proizvodnjo oljčnega olja. Uradniki so potrdili, da bo pridelek v letu 2024/25 občutno upadel.

Po novem poročilo Italijanski inštitut za storitve za kmetijski in živilski trg (Ismea) ocenjuje, da bo skupna proizvodnja padla med 215,000 in 235,000 ton.

Oglejte si tudi: Posodobitve žetve 2024

Nekoliko bolj previdna ocena italijanskega združenja industrije jedilnega olja (Assitol) je napovedovala le 200,000 ton pridelka.

Za primerjavo je Ismea poročala, da je pridelka 2023/24 pridelali več kot 328,000 ton, kar je 32 odstotkov več od pričakovane proizvodnje za prihajajočo sezono. Ismea je opozoril, da je povprečna proizvodnja v zadnjih petih sezonah znašala 307,000 ton.

Glede na te številke je Ismea opozoril, da Italija tvega padec z drugega na peto mesto med največjimi proizvajalkami oljčnega olja na svetu.

Tako Ismea kot Assitol sta upad proizvodnje pripisala predvsem dolgotrajni suši, ki je prizadela zlasti južne regije.

Dodatno so opozorili, da je letošnje leto predvsem ​,war"izven leta" v naravnem ciklu izmenične rodnosti oljk.

Leta in leta Oljke imajo naravni cikel izmeničnih let visoke in nizke pridelave, znan kot ​,war"v letih« in ​,war"izven leta« oz. V medletnem obdobju oljke rodijo večjo količino plodov, kar posledično poveča pridelavo oljčnega olja. Nasprotno, an ​,war"izven leta« je značilen zmanjšan pridelek oljk zaradi stresa iz prejšnjega ​,war"na leto.” Proizvajalci oljčnega olja pogosto spremljajo te cikle, da bi predvideli in načrtovali razlike v proizvodnji.

Pridelek naj bi se po državi močno razlikoval, severne in osrednje regije pa bodo manj prizadete zaradi neugodnega vremena.

Ismea predvideva, da se bodo v Toskani, Laziu in Umbriji proizvodnja okrepila za več kot 70 odstotkov v primerjavi z lansko sezono. V severni Italiji naj bi odboj presegel 74 odstotkov, kljub neidentificirani težavi, ki je povzročila skrivnostna sadna kapljica v nekaterih gozdičkih.

Suša in vročinski valovi so najbolj vplivale na glavne regije za pridelavo oljk, vključno s Sicilijo, Kalabrijo in Puglijo, ki predstavljajo večino italijanske proizvodnje oljčnega olja.

Na teh območjih naj bi pridelek padel za vsaj 41 odstotkov, skupaj s tistimi na Sardiniji, Basilicati, Campanii, Marche in Moliseju.

Zadruga Agrestis na Siciliji letos pričakuje 80-odstotni upad proizvodnje zaradi ekstremnih vremenskih razmer. (Foto: Agrestis)

Nagrajena zadruga Agrestis v Buccheriju na Siciliji je preživela več zahtevnih let in dokazala vzdržljivost visokokakovostnih proizvajalcev.

V preteklih letih si je zadruga prislužila številna priznanja za kakovost svojega oljčnega olja, med drugim večkratna zlata priznanja na NYIOOC World Olive Oil Competition saj 2015.

oglas

oglas

"Vztrajna suša je velika obremenitev za naše oljke, zaradi česar težko pridelajo obilne sadove,« je dejal Nicotra.

Nenavadno topla pomlad in ekstremne temperature v maju so v času cvetenja neposredno vplivale na pridelavo Agrestisovih oljk.

"Nihanje temperatur med dnevom in nočjo, skupaj z vlago, ki se usede na rastline, je povzročilo opekline cvetov,« je dejal Nicotra. ​,war"Posledično smo doživeli uničujočo 80-odstotno izgubo letošnje letine.”

"Kljub vsem tem izzivom ostajamo predani,« je dodala. ​,war"Čeprav je količina majhna, oljčno olje, ki ga proizvedemo, uteleša našo tradicijo in avtohtone sorte, ki že stoletja opredeljujejo to deželo.«

Številni proizvajalci v Pugliji so poročali tudi o znatnem padcu proizvodnje, čeprav so nekatera območja doživela manjše izgube.

Puglia je najpomembnejša italijanska regija za proizvodnjo oljčnega olja. (Foto: Voglia di Puglia)

"Letošnje leto je bilo še posebej zahtevno. Za nami je nizka pridelovalna sezona, ki je tudi letos vplivala na obrod plodov, sledila pa je huda suša. Tudi pozimi je bilo padavin malo,« je povedal Nicola Lamedica, specialist za oljke pri Voglia di Puglia kmetija, ki leži na skrajnem severnem delu južne regije.

"Naša strategija temelji na kapljičnem namakanju in tradicionalnih metodah gojenja oljk za boj proti neugodnim podnebnim razmeram, s katerimi se soočamo,« je dodal Lamedica. ​,war"Z naprednimi tehnikami obrezovanja in nenehno nego rastlin smo ohranili visokokakovostne plodove, ki so zdaj v odličnem stanju.”

Proizvajalci v osrednji regiji Umbrije pravijo, da je ta sezona veliko bolj plodna kot prejšnja.

"Lanska sezona je bila zelo zahtevna. Komaj smo začeli, a zaradi tega novega smo izjemno optimistični,« sta povedala Miriam Cinaglia in Sergio Rutili, lastnika in generalni direktor nagrajenega Centumbrie.

"Surovina je odlična, po prvih vtisih pa je organoleptični profil zelo obetaven,« so pojasnili.

"S kvantitativnega vidika v tej sezoni pričakujemo močno proizvodnjo v Umbriji. Za razliko od lanskega leta so koščičarji bogatejši s celulozo, kar vzbuja upanje za nadaljnje izboljšave kakovosti končnega izdelka,« sta dodala Cinaglia in Rutili.

Za sever in osrednji del Italije se pričakuje dobra sezona po nizki letini v pridelovalnem letu 2023/24. (Foto: Centumbrie)

Nadalje proti severu, Casale 3 Danesi, v bližini mesta Lucca v Toskani, upravlja s 450-drevesnim oljčnim nasadom in v tej sezoni pričakuje veliko bolj obilno letino kot prejšnjo.

"Letos je bilo vreme odlično skozi celotno sezono,« je povedal Henrik Jorgensen, lastnik kmetije. ​,war"Običajno se soočamo s številnimi vremenskimi izzivi, kot je zgodnja spomladanska vročina, ki ji sledijo nenadne zmrzali, ki povzročijo izgubo cvetov. A letos smo se tem težavam izognili.”

Poleg tega je ekološki pridelovalec imel koristi od odsotnosti oljčna sadna muha letos.

"Mraz, ki pozimi traja vsaj tri dni, običajno ubije večino muh pod površjem zemlje. Letos nismo imeli oljčne muhe, kar je veliko olajšanje,« je dejal Jorgensen.

"Ko je prisotna oljčna muha, lahko uporabimo samo klasične mušnice, saj smo ekološki pridelovalci,« je dodal.

Po podatkih Ismee ima Italija več kot 619,000 podjetij in kmetij, povezanih z oljkami, in 4,327 aktivnih oljarn.

Od 1.16 milijona hektarjev italijanskih oljčnih nasadov je 247,000 hektarjev, kar je več kot 21 odstotkov, pridelano ekološko.