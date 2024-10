Naraščajoče cene spremljajo žetev zunaj leta v Avstraliji

Ekstra deviško cene oljčnega olja v Avstraliji so v zadnjem času narasle na ravni brez primere.

Obisk polic supermarketov v Melbournu je pokazal, da je srednje kvalitete ekstra deviško olivno olje zdaj lahko stane več kot 25 avstralskih dolarjev (15 evrov) na liter.

V zadnjih mesecih je cena uvoženega ekstra deviškega oljčnega olja znatno presegla cene avstralskih proizvodov, kar je obrnilo dolgoletni tržni trend.

Vendar pa obstajajo znaki, da bi se lahko ti trendi naraščajočih cen kmalu zmanjšali, vključno z ugodnim donosom nedavne letine za večino avstralskih proizvajalcev oljčnega olja in pričakovanim okrevanjem evropske proizvodnje oljčnega olja v prihajajoči sezoni.

"Žetev je bila blizu kar je bilo pričakovano,« je povedal Michael Southan, izvršni direktor avstralskega združenja oljk (AOA). Olive Oil Times.

"Bilo je slabo leto, zato smo pričakovali, da bo pridelek nižji, vendar je bil boljši od prejšnjega leta 2022,« je pojasnil Southan, ko se je skliceval na naravni izmenični cikel rodnosti oljčnega drevesa.

Leta in leta Oljke imajo naravni cikel izmeničnih let visoke in nizke pridelave, znan kot ​,war"v letih« in ​,war"izven leta« oz. V medletnem obdobju oljke rodijo večjo količino plodov, kar posledično poveča pridelavo oljčnega olja. Nasprotno, an ​,war"izven leta« je značilen zmanjšan pridelek oljk zaradi stresa iz prejšnjega ​,war"na leto.” Proizvajalci oljčnega olja pogosto spremljajo te cikle, da bi predvideli in načrtovali razlike v proizvodnji.

"Na nekaterih območjih so zaradi zmrzali ali vročih vetrov ob cvetenju plodovi bili le malo ali nič, a na srečo to ni veljalo za večja območja gojenja oljk,« je dodal.

Nekaj ​​škode je prišlo zaradi olivna čipkasta žuželka. Čeprav lahko hrošč povzroči, da oljke izgubijo listje, je bil njegov vpliv blažji od pričakovanega.

"To je bila težava zlasti pri nekaterih majhnih nasadih, saj jih ta škodljivec v preteklosti ni prizadel,« je dejal Southan. ​,war"Kljub temu je avtohtona žuželka, ki obstaja že vrsto let. Hladnejše in bolj vlažno prejšnje poletje je ustrezalo hrošču oljčne čipke pri povečanju njegovega števila.«

Medtem ko imajo lahko veliki proizvajalci oljčnega olja koristi od ekonomije obsega za izravnavo naraščajočih proizvodnih stroškov, se manjši proizvajalci pogosto soočajo z drugačno situacijo.

Naravni dogodki so bili le eden od številnih izzivov, s katerimi so se soočili avstralski proizvajalci visokokakovostnega oljčnega olja.

Stroški dela še naprej povzročajo preglavice malim proizvajalcem po vsej Avstraliji. (Foto: Ashbolt Farm)

"Letina je bila manjša kot večino let. To je bilo zaradi suše in vremena, ki je vplivalo na cvetenje. Poleg tega smo lani opravili veliko obrezovanje,« je povedala Anne Ashbolt, solastnica kmetije Ashbolt Farm na južnem avstralskem otoku Tasmanija.

"V Avstraliji gre vedno za delo in stroške obrezovanja in obiranja,« je dodala. ​,war"Večji nasadi lahko uporabljajo masivne stroje Colossus. Manjši nasadi, kot je naš, oljke obirajo z ročnimi grabljami.«

Več drugih proizvajalcev visokokakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja je prav tako izpostavilo rast proizvodnih stroškov kot izziv, s katerim so se letos soočili.

"Po covidu je bil največji izziv ostati znotraj proračuna, zlasti zaradi naraščajočih stroškov dela in potrošnega materiala,« sta povedala Stephen in Sui Tham, lastnika Cape Shanck Olive Estate.

Kmetija, ki leži na jugovzhodnem delu avstralske celine v Viktoriji, se je morala soočiti tudi s hudimi vremenskimi razmerami.

"Pozno spomladanski močan naliv je sovpadal s cvetenjem. To je res vplivalo na količino sadja na drevesih,« je dejal Tham. ​,war"Po suhem in razmeroma toplem poletju so temperature strmo padle, spremljalo pa jih je pogosto in občasno močno deževje, ki je vplivalo na zorenje naših plodov.«

Zanimivo je, da se je žetev začela pozneje kot običajno, in sicer sredi maja s prvimi drevesi Leccino.

"Pobrana količina je bila na splošno manjša kot prejšnja leta, kar ni nepričakovano glede na učinke spomladanskega deževja,« je dejal Tham.

Ti nenavadni pogoji so vplivali tudi na druge pomembne vidike proizvodnje ekstra deviškega oljčnega olja. ​,war"Na splošno so bila oljčna olja naših petih sort blažja, kar je nenavadno za sorti Picual in Picholine. Zagotovo bi lahko ustrezalo nekaterim brbončicam,« je dejal Tham.

V severni Viktoriji so pridelovalci naleteli na spomladanske zmrzali, ki so negativno vplivale na proizvodnjo.

"Naša letina je bila zadovoljiva,« je povedal John Symington, lastnik Oazne oljke. ​,war"Lani spomladi smo izgubili veliko cvetenja zaradi zmrzali, zato smo imeli nižja pričakovanja od običajnih, žetev pa je dosegla rezultat proti spodnjemu koncu razpona pričakovanj.«

Pozeba med cvetenjem je proizvajalcem v Oasis Olive zmanjšala pridelek. (Foto: Oasis Olive)

"Podnebje je vedno otežujoč dejavnik, saj je vsako leto drugačno. Ta sezona je zelo blagodejno poletje, saj je sadje dozorelo, zaradi česar so olja blažja od običajnih,« je dodal Symington. ​,war"Podnebje je izven našega nadzora, vendar si prizadevamo spremeniti mešanico sort v naših najboljših oljčnih oljih, da bi jih naredili nekoliko bolj zapletene ali robustne glede na pogoje.«

Symington je opozoril, da zahtevne sezone oljk dodatno otežijo proizvodnjo oljčnega olja.

"Poskus zagotavljanja kakovosti vedno vključuje nekaj kompromisov. Če gre za izbiro med zgodnjim obiranjem zaradi kakovosti ali poznejšim zaradi količine, se z veseljem odločimo za kakovost, ni pa vedno tako enoznačno,« je dejal.

"Če naše vrhunske sorte, kot sta Coratina ali Picual, obiramo zelo zgodaj za posebej dobro oljčno olje, lahko z odlašanjem drugih sort povečamo tveganje za antraknoza znižanje kakovosti oljčnega olja iz nekaterih občutljivih sort, kot sta Leccino ali Barnea,« je dodal proizvajalec.

"Logistično ni mogoče pobrati vsega tako hitro, kot bi želeli, zato moramo narediti te kompromise,« je pojasnil Symington.

Na nasprotni strani države, v zahodni Avstraliji, so kmetje naleteli na zelo nenavadne vremenske razmere, podobne kot v zadnjih letih v južni Evropi, z naraščajočimi temperaturami in hudo sušo.

Ian Wildly, lastnik Sherwood Springsa, upravlja okoli 1,000 oljčnih dreves od leta 1999, ko so na kmetiji zasadili oljke sort Frantoio, Leccino, Pendolino in Minerva.

"Najnovejša letina maja 2024 je bila precej pod pričakovanji,« je dejal Wildly. ​,war"Padavine v zadnjih dveh zimah so bile precej pod povprečjem, in medtem ko se drevesa namakajo poleti, je pomanjkanje vlage v tleh pomenilo manjšo spomladansko rast listja. Cvetenje je bilo rahlo in neenakomerno.”

"Poleti pričakujemo vroče in suho vreme. Toda 2023/24 je bilo izjemno,« je dodal. ​,war"Nič padavin od oktobra 2023 do maja 2024 in daljši dnevi s temperaturami nad 40 ºC.«

Wildly je opozoril tudi na nastajajočo težavo: škodo, ki jo povzročajo papige Port Lincoln Ringneck.

"Doma je v Avstraliji in naseljuje gozdove na jugozahodu ter se prehranjuje s cvetovi in ​​plodovi evkaliptusa,« je dejal. ​,war"Pred kratkim so odkrili, da so olive lahek vir hrane. Papige odgriznejo rodno vejo, ko oljke dozorijo, hranijo se s plodovi in ​​semeni na tleh.«

"Ne izgine le pridelek tekočega leta, ampak tudi rodna veja za naslednje leto,« je dodal. ​,war"Svoje je prispevalo tudi pomanjkanje ustreznega obrezovanja v preteklih letih. To je bilo rešeno z usklajenim prizadevanjem, da bi na vsakem drevesu postavili eno ali dve veji odra. Zgodnji znaki so spodbudni z močno novo rastjo.«

"Lokalni trg je močan, vendar so zaradi slabih donosov na splošno zvišane cene, morda do te mere, da nekateri potrošniki preidejo na cenejšo alternativo, kot je olje oljne repice,« je opozoril Wildly.

Po mnenju Southana, ​,war"velike priložnosti pri trenutnih cenah ekstra deviškega oljčnega olja so velika kmetijska podjetja, da diverzificirajo svoje poslovanje z velikimi nasadi, zlasti tam, kjer imajo na voljo vodo za namakanje.«

"Izzivi obstajajo za manjša podjetja, kjer ekonomija obsega ne zadostuje, da bi bila pri proizvodnji ekstra deviškega oljčnega olja tako dobičkonosna, kot bi si želela,« je zaključil. ​,war"Namizne oljke so zanje odlična priložnost.«