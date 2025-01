Proizvodnja oljčnega olja v Rimu na javnih kmetijah podpira skupnost, trajnost

Mesto Rim proizvaja ekstra deviško olivno olje iz 1,500 stoletnih oljk, ugnezdenih v Tenuta di Castel di Guido, največji javni kmetiji v Evropi z 2,000 hektarji.

Ekološka mešanica, narejena iz tipičnih lokalnih sort Frantoio, Pendolino in Leccino, je bila javnosti predstavljena med prvim festivalom oljčnega olja, ki je na posestvu potekal 15. decembra.th.

To je bila tudi priložnost za praznovanje nedavno prejetega Olio di Roma ZGO certificiranje.

Ekstra deviško oljčno olje delno porabijo za solidarnostne projekte, ostalo pa prodajo. Prihodke od prodaje reinvestiramo v upravljanje in vzdrževanje kmetije.

"Obiranje oljk v Tenuta di Castel di Guido je velikega pomena za Rim, saj je to redek primer mesta, ki ima lastno proizvodnjo ekstra deviškega oljčnega olja,« je povedala Sabrina Alfonsí, rimska svetnica za kmetijstvo. Olive Oil Times.

"Vrednost tega produkta je na eni strani v njegovi visoki kakovosti, na drugi pa v tem, da je orodje za izvajanje inkluzivnih in okoljskih projektov,« je dodala.

V skladu z letno obnovljenim sporazumom Rim že dolgo proizvaja oljčno olje na posestvu Castel di Guido, ki je v lasti regije Lazio. Je pa mestna oblast pred kratkim podpisala novo pogodbo z deželnim svetom in pridobila kmetijo v dolgoročno upravljanje.

Mestna občina je v sporočilu zapisala, da bo večletno neposredno upravljanje nepremičnine omogočilo boljšo organizacijo dejavnosti in odprlo možnost prenove, vključno z gradnjo oljčne mline.

Kmečka hiša z muzejem podeželske dediščine v Tenuta di Castel di Guido v Rimu (Foto: Ministrstvo za kmetijstvo mesta Rim)

V pripravi je že nekaj novih projektov. Kmetijo bodo kmalu poganjali obnovljivi viri energije, za zmanjšanje količine odpadkov na nič pa bo uporabljen sistem recikliranja in kompostiranja.

Poleg oljčnega olja Tenuta di Castel di Guido prideluje ekološko sadje, zelenjavo, žita in mleko. Uporablja se za govedorejo, na njenem pašnem območju pa živi največja čreda krav maremma v Laciju. Posestvo obsega različne ekosisteme, vključno z gozdovi in ​​sredozemskim grmičevjem.

Začetki posestva segajo v rimsko dobo, ko je bilo območje že namenjeno kmetijski dejavnosti. Skozi stoletja je posestvo prešlo pod nadzor različnih lastnikov, vključno s katoliško cerkvijo in državno vlado.

30 ha velik oljčni nasad meji na kmečko hišo, kjer je manjši muzej dediščine podeželja. Struktura, zgrajena v zgodnjih štiridesetih letih prejšnjega stoletja, je prej služila zelo različnim namenom; v času fašističnega režima so jo uporabljali kot pograd za ujetnike in internirane civiliste, ko je bila kmetija spremenjena v delovno taborišče.

Danes vse stavbe na posestvu gostijo izobraževalne dejavnosti in pobude neprofitnih združenj in organizacij. Med njimi je LIPU, italijanska zveza za zaščito ptic, ki nadzoruje 250 hektarjev.

Stoletni oljčni nasad v Tenuta di Castel di Guido v Rimu (Foto: Ylenia Granitto)

Dom številnih rastlinskih in živalskih vrst, Tenuta di Castel di Guido, je del Nature 2000, mreže zavarovanih območij, ki jih je ustvarila Evropska unija za ohranitev najbolj dragocenih in ogroženih vrst in habitatov.

Zaradi tega statusa za območje veljajo strogi predpisi za zaščito njegove biotske raznovrstnosti. Obiskovalci pa si lahko prosto ogledajo posestvo in se udeležijo vodenih ogledov.

"Kmetijstvo v Rimu pomeni sodelovanje, rast skupnosti, solidarnost in trajnost,« je dejal Alfonsi. ​,war"To je realnost v različnih delih mesta, na primer v soseskah Nuova Tor Vergata in Torre Spaccata, kjer združenja državljanov skrbijo za oljke v javnih parkih in razdeli pridobljeno olje ljudem v stiski.«

"Kakovostno ekološko kmetijstvo pomembno prispeva k varovanju okolja, tal in krajine,« je dodala. ​,war"Poleg tega pridobljeni certifikat ZGO Olio di Roma dokazuje, da so izdelki našega ozemlja lahko prepoznani kot odličnost, saj so gonilna sila gospodarskega in turističnega razvoja.«