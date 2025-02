Ohranjanje edinstvene tradicije gojenja oljk na italijanskem otoku Pantelleria

Oljkarstvo ima edinstvene značilnosti na sicilijanskem otoku Pantelleria, italijanski regiji, ki je najbližja Afriki.

Oljko vzgajamo po določenem sistemu, ki spodbuja njeno horizontalno rast.

Sistem preprečuje, da bi višina dreves presegla višino sosednjega suhozida, kar omogoča drevesom, da optimizirajo porabo vode in se spopadajo z vetrom.

Gospodarski dohodek za male proizvajalce na otoku je potreben za boljšo zaščito teh dreves, od katerih so mnoga stara stoletja, ter te trajnostne in odporne kmetijske prakse. - Gianpaolo Rampini, predsednik, Resilea

Ta kmetijska praksa je stoletja omogočala gojenje oljk in proizvodnjo oljčnega olja v ekstremnem podnebju vulkanskega otoka, za katerega so značilni suša in nevihte.

Ta sistem gojenja oljk je v nevarnosti, da bo propadel zaradi pomanjkanja menjave generacij.

Združenje Resilea, katerega cilji vključujejo obnovo in krepitev lokalnih skupnosti, sodeluje z Univerzo v Palermu za ohranjanje in širjenje sistema znanja, ki stoji za to kmetijsko prakso, znano tudi kot ​,war"Umetnost ležeče (ali plazeče) oljke Pantellerie.”

"Po večletnem delu v državah v razvoju smo se leta 2013 naselili v Italiji, v Pantelleriji, z namenom ohraniti znanje, ki podpira to metodo prilagajanja lokalnemu okolju, ki so jo pred davnimi leti razvili otoški pridelovalci,« je povedal Gianpaolo Rampini, predsednik Resilee. Olive Oil Times.

Med svojim delom v tujini je Rampini dejal, da je izginotje podeželskih skupnosti in njihovih kultur po vsem svetu pomembna grožnja kulturni raznolikosti.

"Naš cilj je ohraniti nabor nezapisanih teoretičnih in praktičnih elementov, ki so jih raziskave opredelile kot lokalno ekološko znanje, ki je temelj podeželskih skupnosti,« je dejal.

Pantelleriin sistem obrezovanja in usposabljanja oljk vključuje tehnike suhega kmetovanja. Preprečuje posledice ​,war"mattica,« beseda iz lokalnega narečja, ki se nanaša na močne sunke vetra, ki med nevihtami pihajo z morja v notranjost.

"Ta praksa, odporna na podnebne spremembe, se danes pojavlja kot zanimiv element v okviru tekočega sprememba podnebja,« je dejal Rampini. ​,war"To je postalo nujno v preteklosti, saj otok ni imel jezer in rek in niti naprave za razsoljevanje vode kot danes, vsak prebivalec pa je zbiral deževnico skozi streho svojega ​,war"dammuso," tradicionalna otoška hiša."

"Omejena oskrba z vodo je oteževala ali celo onemogočala tradicionalno oljkarstvo,« je dodal.

Praksa je na začetku sestavljena iz potiskanja vej na novo posajenih ali zelo mladih oljčnih dreves proti tlom z uporabo vrvi in ​​kamnov, dokler ne dobijo vodoravne smeri.

Ko poženejo novi poganjki, je treba tiste, ki rastejo navzgor, poreči, tiste, ki rastejo navzdol, pa pustimo rasti.

"Nekateri menijo, da je treba pustiti poganjke, da rastejo vzdolž glavnih vej, drugi pa pustijo poganjke samo na končnem delu glavnih vej,« je dejal Rampini.

"Te različice so del bogastva informacij, ki jih želita Resilea in Univerza v Palermu zbrati in posredovati novim generacijam skozi projekt, ki trenutno poteka,« je dodal. ​,war"To nam je v veliko zadovoljstvo, saj so vključeni učenci navdušeni in se hitro učijo.”

Na podlagi multidisciplinarnega in izkustvenega pristopa se študenti, stari od deset do 17 let, ob podpori univerzitetne ekipe, ki zbira informacije, učijo tehnik oljkarjenja od starejših pridelovalcev.

Supervizorji pripravljajo poročila in producirajo dokumentarne filme med terenskimi dejavnostmi, namenjenimi zaključnemu srednješolskemu letniku.

"Študenti takoj razumejo, da gre za nenavaden kmetijski kontekst, ki ga oblikujejo terase in suhozidi, in da so vanj vdelana ležeča oljčna drevesa,« je povedal Antonio Motisi, profesor drevesničarstva na Univerzi v Palermu in koordinator projekta.

"O oljki in drugih drevesnih vrstah na otoku namreč ne moremo razmišljati, ne da bi upoštevali prisotnost suhozidov,« je dodal.

Pantelleria je posejana s terasami, opredeljenimi s suhimi zidovi, ki so bili zgrajeni skozi stoletja z vulkanskim kamenjem, odstranjenim iz zemlje, da bi jo lahko obdelovali.

Poleg Pantescovega vrta je ograjen prostor za gojenje citrusov in dammuso, oba iz kamna, je suhi zid simbol lokalne arhitekture.

"V bistvu majhen klimatski mikrokozmos tvorita enometrski zid, ki omejuje teraso in oljko v njeni višini,« je dejal Motisi. ​,war"V Sredozemlju ne poznamo primerljive vrste gojenja oljk.«

Večina oljk je Biancolilla, nekatere sorte, verjetno tudi iz Tunizije, pa še niso identificirali.

Obrezovanje se izvaja pozimi in poleti in ima ključno vlogo v sistemu gojenja oljk. Za razliko od konvencionalne metode obrezovanja, ta tehnika izključuje povratne reze.

Cilj je preprečiti nepotrebno obremenitev oljčnega drevesa z vodo pri razvoju novih poganjkov.

"Po opravljenem običajnem obrezovanju se pojavijo močni poganjki in poganjki,« je dejal Motisi. ​,war"V tem primeru se namesto tega les glavnih vej pusti starati prav zato, da zadrži ta močan razvoj in prepreči, da bi bila rastlina poleti v stiski. In to spodbuja cvetenje rastline in nastavljanje plodov.”

Zaradi vodoravnega razvoja drevesa je potreben svojevrsten sistem vzgoje. Glavne veje pustimo, da zrastejo, in ko se dotaknejo tal, med les in zemljo položimo kamen, da preprečimo stik.

Nasprotno pa lahko veje zelo velikih dreves pogosto spodbudimo, da se dotaknejo tal in poženejo korenine, da se ponovno oživijo.

"V tem primeru, ko veja doseže določeno dolžino, na primer štiri ali pet metrov, se del, ki se dotika zemlje, zakoplje, tako da se nova korenina ujame v podzemno točko in oživi vejo med nadaljnjo rastjo,« je pojasnil Motisi.

Pantelleria na svojih 85 kvadratnih kilometrih obsega 836 metrov visoko goro in različne pedoklimatske razmere, ki so se jim kmetje prilagodili. Odvisno od območja se uporabljajo različni pristopi obrezovanja in vzgoje.

"Splošno pravilo vključuje več izjem,« je dejal Rampini. ​,war"Na primer, v Sibà, enem najvišjih okrožij, imajo nekatere rastline veje v obliki spirale, kar je kmetom verjetno omogočilo, da so pridobili prostor. Na drugih območjih so oljke velike 150 kvadratnih metrov, včasih segajo čez več teras.«

Veliki nadstreški pokrivajo površino terase, ščitijo tla pred soncem in omejujejo izhlapevanje vlage ter zmanjšujejo porabo vode.

"V tem kontekstu je vse namenjeno zmanjšanju porabe vode drevesa,« je dejal Motisi. ​,war"Svojo vlogo ima tudi suhozid, saj z upočasnjevanjem zračnega toka blaži vpliv vetra in posledično omejuje izgube vode zaradi transpiracije.«

"Prav tako verjetno povzroča mikroklimatsko dinamiko, ki daje prednost kondenzaciji vlage v zraku, kar je zelo zapleten vidik, ki ga preiskujemo,« je dodal.

Položene veje oljke, vzgojene po tehniki, ki so jo razvili pridelovalci na otoku Pantelleria. (Foto: Gianpaolo Rampini)

Po razpoložljivih podatkih se je obdelovalna površina Pantellerie zmanjšala z več kot 80 odstotkov sredi prejšnjega stoletja na manj kot 20 odstotkov danes, kar kaže na številne zanemarjene sadovnjake.

Resilea je bila predana okrevanje zapuščen oljčni nasadi in pridelava ekstra deviško oljčno olje več let. Sedaj pa društvo načrtuje ustanovitev družbenega podjetja.

"Verjamemo, da je gospodarski dohodek za male proizvajalce na otoku potreben za boljšo zaščito teh dreves, med katerimi so mnoga stoletja stara, ter te trajnostne in odporne kmetijske prakse,« je dejal Rampini. ​,war"Delo v tako specifičnem okolju zahteva veliko truda in visoke stroške, saj ni mogoče uporabiti mehanskih sredstev in vse poteka ročno.«

"Naš cilj je narediti to prakso ekonomsko vzdržno in proizvajalcem omogočiti nadzor nad celotno proizvodno verigo,« je dodal.

Prevoz oljk, ki jih z ladjo pošljejo v Trapani na Siciliji v nekaj urah po tem, ko jih poberejo in zdrobijo v lokalnem mlinu, povzroča tudi dodatne stroške.

Kmetje na otoku so prav tako ogroženi, če je trajekt več dni odpovedan zaradi slabega vremena, zamud pri dostavi sadja in zmanjšanja kakovosti.

Načrt podjetja Resilea vključuje gradnjo obrata za mletje v lasti podjetja, da bi preprečili te težave in zagotovili večjo funkcionalnost.

"V Pantelleriji je dober mlin, vendar za naš namen potrebujemo drugačno opremo,« je dejal Rampini. ​,war"Prizadevamo si vzpostaviti najsodobnejšo dvofazno tehnologijo, ki lahko dobro deluje z majhnimi količinami oljk, skupaj s skladiščem, strojem za polnjenje in sistemom za ponovno uporabo stranskih proizvodov.«

Z vrednoto trajnosti v svojem jedru in ambicijo, da je celovit, projekt vključuje raziskovalno komponento.

"Delujemo v skladu z načeli krožnega gospodarstva,« je dejal Rampini. ​,war"Med akterji, ki si prizadevajo za ustanovitev skupnostnega podjetja, je PlantaRei Biotech, startup, ki ga vodi Elena Sgaravatti in se osredotoča na izdelke z visoko dodano vrednostjo iz proizvodnih odpadkov. Trenutno preučuje oljčne liste teh dreves za ekstrakcijo polifenoli«.

"Veseli nas, da lokalne javne ustanove podpirajo naš projekt,« je zaključil. ​,war"Proizvajamo lahko visoko kakovostno ekstra deviško oljčno olje, ki prispeva k trajnostnemu razvoju. Prihodke od prodaje bomo ponovno vložili v opolnomočenje malih proizvajalcev in v varovanje tako dragocene krajinske, okoljske in kulturne dediščine.«