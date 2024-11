Južnoafriške znamke spet blestijo v svetovni konkurenci

Proizvajalci oljčnega olja iz Južne Afrike praznujejo svoj drugi najboljši rezultat na NYIOOC World Olive Oil Competition, ki je prejel 12 nagrad (sedem zlatih in pet srebrnih) z 19 prijavami.

Udeleženci iz najjužnejše afriške države so utrdili svoj položaj na tekmovanju in počasi, a vztrajno izboljšujejo svojo uvrstitev med državami južne poloble.

Čeprav je država še vedno relativno majhen proizvajalec v primerjavi z drugimi državami pod ekvatorjem, se Južnoafričani vse bolj osredotočajo na visoko kakovost ekstra deviško olivno olje: lani so proizvajalci zaslužili a rekordnih 16 nagrad od 16 prijavljenih na svetovnem tekmovanju.

Po podatkih Južnoafriškega združenja oljčne industrije (SA Olive) je 95 odstotkov oljčnega olja, proizvedenega v Južni Afriki vsako leto, razvrščeno kot ekstra deviško.

Kakovost južnoafriških proizvajalcev oljčnega olja, ki so jo v preteklih letih dosegli, je pritegnila tudi pozornost lokalnih strokovnjakov, ki iščejo najboljša olja za svoje podjetje.

"Dobivamo obrtniške, fantastične izdelke,« je povedal kuhar in restavrator Christophe Dehosse iz Cape Towna. ​,war"Ni razloga, da bi kupovali oljčno olje, ki prihaja iz 10,000 kilometrov oddaljene Evrope.«

Kmetje v državi so sprejeli tudi gojenje oljk, zaradi česar je oljkarstvo najhitreje razvijajoč se kmetijski podsektor v državi z 20-odstotno letno stopnjo rasti.

v pridelovalno leto 2024, ki je trajal približno od sredine marca do začetka julija, so kmetje in mlinarji v Južni Afriki uživali v izjemnem pridelku oljčnega olja 1.6 milijona litrov (približno 1,760 ton) in visokokakovostnih svežih oljih v večini proizvodnih regij v državi.

Vendar je moral sektor premagati izzive, ki so jih ustvarili nestanovitno vreme in pogosti izpadi električne energije zaradi zlomov v državnem električnem omrežju. To je prisililo proizvajalce, da skrbno načrtujejo in izvajajo svoje dejavnosti, da zagotovijo pravilno obiranje in mletje oljk.

Nahaja se med zgodovinskim mestom Stellenbosch in dolino Banhoek v regiji Western Cape, Tokara oljke kljuboval neugodnim razmeram med žetvijo in osvojil zlato priznanje za istoimensko ekološko srednjo mešanico italijanskih sort.

Oljke Tokara so si prislužile zlato nagrado za svojo srednjo mešanico, izdelano iz italijanskih sort oljk. (Foto: Tokara Olives)

"Ekipa Tokara je zelo navdušena, saj je bil velik dosežek osvojiti zlato priznanje na NYIOOC,” je dejal Gert van Dyk, vodja operacij podjetja. ​,war"To je odličen trenutek, da proslavimo uspeh in motiviramo vse, da si tudi v prihodnje prizadevajo za odličnost.”

Van Dyk je opozoril, da je bila Tokarina pot do uspeha letos težavna, saj so vremenski ekstremi in pomanjkanje dežja vplivali na pridelek oljčnega olja podjetja.

"Narava je prispevala k nekaj ekstremnim izzivom med žetvijo, saj smo v začetku aprila doživeli velike izgube pridelka zaradi hudega neurja, medtem ko naših običajnih zimskih padavin med žetvijo ni bilo,« je dejal.

"Ti pojavi so prispevali k pospešenemu zorenju našega oljčnega pridelka, zaradi česar je morala naša oljarna predelati večjo količino oljk na dan kot običajno,« je dodal van Dyk.

Naložbe Mardouw, še en proizvajalec s sedežem v Western Capeu, kjer proizvedejo 95 odstotkov oljčnega olja v državi, je ponovil svoj uspeh na lanskem tekmovanju in letos osvojil še en par zlatih nagrad.

Mardouw Investments si je v vsakem od zadnjih šestih let prislužil priznanje svetovne konkurence. (Foto: Mardouw Investments)

Mardouw je bil nagrajen za svojo istoimensko srednjo mešanico iz oljk Favolosa in Coratina ter svojo monosortno iz oljk Frantoio, s čimer je podaljšal svoj zmagovalni niz na svetovnem tekmovanju.

"Nagrade nam veliko pomenijo,« je dejal generalni direktor Philip King. ​,war"Vedno smo verjeli, da proizvajamo vrhunsko ekstra deviško oljčno olje in da smo prejeli dve zlati priznanji na tako prestižnem tekmovanju, kot je NYIOOC spet velika čast. Tudi to dokazuje našo doslednost saj smo od leta 2019 nagrajeni že šest let zapored.”

Relativno nova sorta Favolosa, FS17, je bila prvotno razvita v Italiji v osemdesetih letih prejšnjega stoletja iz sorte Frantoio in velja za odporno na bakterijo Xylella fastidiosa. Plodovi sorte so srednje veliki, zreli vinsko rdeči in imajo srednje do visoko vsebnost polifenolov.

King je dejal, da Mardouw prav tako želi povečati svoj izvoz in namerava uporabiti NYIOOC nagrad, ki jih je prejel kot nov tržni oven.

"Želimo povečati naš izvozni posel s strateškim poudarkom na vzhodni obali Združenih držav,« je dejal. ​,war"Prepričan sem, da naša doslednost dobrega delovanja v NYIOOC zadnjih šest let bo pomagalo prodreti na naš ciljni trg.«

Za 39-letno Loyiso Manga, lastnico Ubuntu iz glavnega mesta države, Cape Towna, in osvojil nagrado NYIOOC so se uresničile življenjske sanje.

Oče južnoafriške demokracije Nelson Mandela je zaslovel besedo Ubuntu, ki pomeni sočutje in prijaznost. (Foto: Ubuntu)

"Navdušen sem in ponosen," je po tem dejal Manga prejel srebrno priznanje za občutljivo mešanico, ki se trži v značilno okrašeni steklenici s tradicionalnimi afriškimi motivi.

"Ta zmaga je za vse brezposelne mlade in tiste, ki želijo slediti svojim sanjam,« je dodal Manga. ​,war"Imamo in šele začeli smo.”

Ubuntu, poimenovan po besedi, ki jo je proslavil Nelson Mandela in pomeni sočutje in prijaznost, je prvo podjetje za oljčno olje v Južni Afriki v lasti temnopoltih.

Manga, navdušen nad agrobiznisom in filantropijo, je dve leti iskal oljčno kmetijo in oživel svojo vizijo, ko je leta 2019 končno ustanovil Ubuntu.

"Ekstra deviško oljčno olje Ubuntu ni le trenutek,« je dejal. ​,war"je zgodba o sanjah, ki se uresničijo s trdim delom in osredotočanjem na koristi, ki jih bodo prinesle ljudem, s katerimi bodo prišle v stik.«

Veselje ob zmagi na NYIOOC se je razširila tudi v bližnjo dolino reke Breede, kjer Oljčno posestvo Rio Largo ponovno uvrstil med najboljše proizvajalce oljčnega olja na svetu.

"Osvojitev nagrade na NYIOOC, največje mednarodno tekmovanje za ekstra deviška oljčna olja, je pomemben dosežek, ki ga je vredno proslaviti,« je dejala solastnica Brenda Wilkinson. ​,war"To priznanje ne le povečuje prepoznavnost naše blagovne znamke, zlasti v svetovnem merilu, ampak služi tudi kot merilo za našo kakovost v primerjavi z vodilnimi v industriji.«

Večkratni zmagovalec svetovnega tekmovanja Rio Largo je letos prejel srebrno nagrado za srednjo mešanico in je prejel nagrade v šestih prejšnjih izdajah tekmovanja.

"Ta nagrada potrjuje naš položaj konkurenčnega igralca na trgu, vzbuja zaupanje v naše izdelke in odpira nove priložnosti za rast,« je zaključil Wilkinson.